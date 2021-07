Tarot gratis para hoy 04 de julio del 2021 ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este domingo 04 de julio en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, así es tu lectura del tarot

Cuida a tus seres queridos. Esta noche no dudes en escapar a un mundo de fantasía con el objeto de tu deseo. Haz planes para poner tu fantasía más salvaje en marcha. Deja que tu imaginación lidere el camino. Nunca vas a llegar a donde quieres ir hasta que te dirijas en esa dirección. Ten confianza en que puedes convertir tus sueños en realidad. No pierdas ni un día en hacer cosas que no contribuyan a tus planes a largo plazo.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Géminis, así es tu lectura del tarot

Es posible que sientas que el romance te frustra, ya que parece ser una causa más de tensión que de relajación. Nadie dijo que el amor era fácil, pero no tiene por qué ser miserable. La clave es no estresarse demasiado por las cosas pequeñas. Tienes que saber y esperar que algunas cosas no van a coincidir con tus expectativas. Simplemente no tienes ningún control sobre algunos aspectos de una relación o sobre la otra persona por ejemplo.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Tu imaginación es tu mejor aliado. No tienes disponibilidad a permitir que nadie perturbe tu mundo de fantasía. Has encajado perfectamente el amor y el romance en este lugar, y todo es maravilloso en tu mente. Implementar este plan y hacer que funcione en el mundo real son dos cosas diferentes, así que trata de no atarte demasiado a esta idea. Definitivamente ten como objetivo manifestar tu visión, pero no seas irreal al respecto.

Leo, así es tu lectura del tarot

Es probable que haya algo de agresión en tu mundo de romance. Venga de ti o de tu pareja, la tensión está ahí y no puede ser ignorada. Ten en cuenta, sin embargo, que es posible que gran parte de ella se deba a algo que ni siquiera es cierto. Tal vez hubo una palabra o un malentendido de algún tipo que ahora está causando confusión. Haz todo lo posible para limpiar el aire de cualquier concepto erróneo.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Libra, así es tu lectura del tarot

Tienes ansias por realizar un movimiento audaz hacia el amor de tu vida. El amor y el romance sin duda te favorecen en estos momentos. No es de extrañarse que te sientas valiente. Sin embargo, ten cuidado con entusiasmarte tanto que distorsiones la realidad de la situación. Hay un elemento de fantasía operando que está haciendo que sea difícil que puedas ver la imagen completa.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Puede que te cataloguen como esa persona que cree que lo sabe todo y que es incapaz de tomarse nada en serio. Independientemente de la situación, puedes convertir eso en una broma. Tu humor probablemente levanta los ánimos de todo el mundo que te rodea. Sin embargo, ten cuidado con llevar esto demasiado lejos. Podría haber personas que se sientan incómodas con tus bromas constantes. Hazles saber que también tienes un lado serio.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Es probable que un olorcillo o un aroma familiar haga que tu imaginación se desboque. Tal vez te estás repentinamente transportado a cuando estabas saliendo con alguien que adorabas. Una vez que tu imaginación comienza a funcionar, podría ser difícil frenarla. Es probable que tu mundo de fantasía sea el lugar más seguro para esconderse, así que no te preocupes por evitar la realidad. Sigue jugando en el pasado si que es allí es donde preferirías estar hoy.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Podrías entrar en conflicto con alguien que tiene una actitud muy inclusiva. Quizás promueva un enfoque humanista que encuentras poco realista e incluso un poco desalentador. Manifiesta cómo te sientes exactamente, pero asegúrate de que tienes los hechos para respaldar tu punto de vista y prepárate para un contraargumento. Una gran cantidad de fantasía es lanzada como si fuese verdad, por lo que es importante que no agregues más.

Acuario, así es tu lectura del tarot

Cuida de tus amigos al apoyar sus ideas. Ten cuidado con no alentar automáticamente un plan o un punto de vista que sabes que está mal o que está condenado al fracaso. A pesar de que es posible que desees hacerles sentir bien diciendo exactamente lo que quieren oír, realmente no les hace ningún favor. La gente viene con esquemas salvajes, por lo que es importante traer una perspectiva sensata a la mesa.

Piscis, así es tu lectura del tarot

