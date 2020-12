Tarot gratis para hoy 04 de diciembre ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Conoce cómo te irá el día de hoy viernes 04 de diciembre en el tarot gratis.

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 04 de diciembre en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, Así es tu lectura del Tarot

Los Enamorados llevan mal su nombre en asociación con el Loco, pues colocan tu jornada bajo el signo de la borrosa sentimentalidad, amigo. Lejos de tomar el toro por los cuernos, prefieres la huida al diálogo o el enfrentamiento. No resolverás hoy un dilema ni tomarás una decisión constructiva. No dejes que los otros elijan en tu lugar, podrías arrepentirte.

En la esfera profesional, sin duda tendrás que elegir entre una actitud calmada o un deseo profundo de cambios. Los Enamorados siembran la duda, mientras que el Carruaje te empuja a actuar. En este contexto desestabilizante, más vale darse tiempo para reflexionar antes de lanzarte a hablar. Calma los caballos de tu carruaje, estás ante una bifurcación y es peligroso ir demasiado deprisa hacia un camino o el otro.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Hoy no das rodeos para decir la verdad a las personas que quieres, amigo. Consideras que tienes que ser sincero/a en tus relaciones y rechazas toda manifestación de hipocresía. La tirada de la Justicia y la Templanza muestra que algunos apreciarán tu franqueza, pero otros se sentirán heridos. Sin embargo, sabes que ese es el precio que tendrás que pagar par alcanzar el equilibrio afectivo que necesitas.

En el trabajo, tu acción y dinamismo concuerdan mal con el rigor de tu entorno profesional. Marcados por la Justicia, tus colaboradores no comprenden tu entusiasmo y tus iniciativas. Demuestran su necesidad de reflexionar y sopesar los pros y los contras antes de lanzarse, mientras que tú tienes tendencia a dejar que gire la rueda del destino sin hacerte demasiadas preguntas. ¡Cuidado con los malentendidos!

Géminis, así es tu lectura del tarot

Los Enamorados llevan mal su nombre en asociación con el Loco, pues colocan tu jornada bajo el signo de la borrosa sentimentalidad, amigo. Lejos de tomar el toro por los cuernos, prefieres la huida al diálogo o el enfrentamiento. No resolverás hoy un dilema ni tomarás una decisión constructiva. No dejes que los otros elijan en tu lugar, podrías arrepentirte.

En la esfera profesional, sin duda te encontrarás frente a una elección bajo la influencia de los Enamorados: la elección de un proyecto profesional, de organización, entre compañeros de trabajo o clientes. Por suerte, la Justicia dirige tu estado de ánimo, lo que significa que posees las cualidades necesarias para tomar una decisión equilibrada y rigurosa. Es el momento ideal para elegir una nueva orientación o emprender un nuevo proyecto.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Hoy te cuesta hacerte cargo de tus responsabilidades frente a una situación afectiva delicada. La alianza de los Enamorados y la Templanza muestra que tienes que hacer una difícil elección y no tienes ninguna energía. No dejes que otros decidan por ti, amigo. Con esta pasividad te arriesgas a dejarte llevar por una situación que no te conviene.

En tu área profesional, el adoptar una actitud reservada para reflexionar mejor sobre algo es una cosa, pero el olvidar cumplir tus responsabilidades es otra muy distinta. Bajo la influencia de los Enamorados y el Sumo Sacerdote, el peligro te come terreno: huyes de las discusiones y los problemas para evitar tomar partido. Debes estar más seguro/a de ti mismo/a si quieres que las cosas avancen.

Leo, así es tu lectura del tarot

Hoy estás firmemente decidido/a a mantener la calma en tus relaciones afectivas, amigo. ¿Demasiado firmemente, quizá? Bajo la influencia del Emperador y la Fuerza, eres tan autoritario que tu mensaje no se entiende bien. Haz que disminuya esta tendencia a la dominación, sino, no te sorprendas si observas rebeldía en tu entorno afectivo.

En tu área profesional, tu dinamismo y tu autoridad podrían hacerte perder tus puntos de referencia y hacer que tus compañeros de trabajo se replanteen las relaciones que tienen contigo. La Fuerza y el Carruaje forman un cóctel detonador que es difícil de controlar. Debes calmar tu fuego interior, cueste lo que cueste para evitar todo conflicto y relación de fuerza con el entorno.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Hoy entras en el Mundo después de un periodo de relativa soledad simbolizada por la Muerte, quién aquí te representa. Un impulso dinámico e irresistible te empuja para que seas emprendedor, tanto en el amor como en amistad, y para que contagies a todos tu buen humor, amigo. Vives una verdadera liberación que te conduce hacia la felicidad.

Tendrás un buen día en el trabajo, especialmente en lo relativo a tu desarrollo personal. Bajo la influencia de la Rueda de la Fortuna y del Mundo, haces lo posible para dejar una huella positiva y ganar más oportunidades para expresarte. Esta expansión será más representativa si tienes la oportunidad de desplazarte o emprender un viaje de negocios.

Libra, así es tu lectura del tarot

Hoy es una jornada turbadora en el aspecto sentimental, amigo. La Luna y los Enamorados trabajan juntos para sembrar el desánimo y la incertidumbre en tu universo afectivo. Tienes tendencia a dudar de la buena fe de tu entorno y a dudar del amor que dicen que te tienen. Todo esto es muy descorazonador y siembra cierta melancolía. ¡cuidado con la tristeza!

En el aspecto profesional, la alianza del Juicio y la Luna crea un clima nebuloso. Te falta perspectiva en tus proyectos y sientes la necesidad de tomar distancia para juzgar las mejores opciones que se te ofrecen. Las iniciativas artísticas y mediáticas se ven favorecidas por tu tirada, utiliza las fuentes de tu creatividad para resolver los problemas.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

En el amor, vives hoy según tus impulsos, amigo. Y como estos prontos no son lógicos bajo la influencia de los Enamorados, desconfía de lo que digas o hagas. Es el momento de pensarte las cosas siete veces antes de hablar. Tu desafío del día: controlar tus impulsos y canalizar tus energías hacia lo que te parece constructivo para el futuro.

En cuanto a tu profesión, priman la determinación y la acción a lo largo del día. Llevado/a por el Carruaje y la Rueda de la Fortuna, dejas actuar a tus ganas de hacer que las cosas se muevan en todos los aspectos. Propones nuevos métodos de trabajo o nuevos proyectos, y consigues convencer a tus colaboradores del buen fundamento de tus ideas. Todo el mundo avanza hoy. ¡y en tu misma dirección!

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Hoy estás a gusto contigo mismo/a en el amor, amigo. Bajo la influencia conjunta de la Estrella y el Emperador, puedes estar seguro/a de tus sentimientos, pues la suerte te acompaña en tu deseo por hacerte querer. Brillas con un áurea de sinceridad y autoridad que te promete relaciones caracterizadas por el mutuo respeto y serenidad.

En el trabajo, la suerte te acompaña a lo largo de todo el día. Bajo la influencia de la Rueda de la Fortuna y la Estrella, habrá oportunidades de éxito y cambio... Si buscas trabajo, por ejemplo, es el momento ideal para lanzarte. Si estás en contacto con algunos clientes, tienes los medios para pactar acuerdos y contactos. ¡Qué suerte!

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Tu sentido para escuchar y compartir te promete hoy relaciones felices, amigo. Eres el/la amigo/a en quien se puede confiar, el padre que parece comprender mejor que nadie un problema, el/la amante que parece conocer desde siempre por el alto grado de complicidad. La alianza del Emperador y la Templanza es promesa de un equilibrio afectivo sin falsedades.

En cuanto al mundo laboral, la alianza del Loco y el Emperador te incita a construir sólidamente, a fijarte objetivos a largo plazo y a estabilizar tu situación actual. Esto te valdrá una eficaz implicación en los proyectos en los que trabajas y confianza por parte de tus compañeros.

Acuario, así es tu carta del tarot

Hoy decides controlar la marea de tus sentimientos. El Emperador te da la voluntad para concretar tus proyectos personales y echar el ancla en tus relaciones, mientras que la Luna desarrolla tu sensibilidad e imaginación. Para seducir, no dudas en mostrarte original, amigo. Pero bajo tu aparente fantasía, se presiente que tu corazón late con sinceridad y que busca una relación sólida.

Profesionalmente, dominas los acontecimientos del día con autoridad, pero también con dulzura y diplomacia. Gracias a su sabiduría, el Sumo Sacerdote calma los ardores del Emperador, quién te ofrece poder espiritual. Te impones sin herir a los demás y resuelves los conflictos con buen sentido y generosidad. ¡A buena hora!

Piscis, así es tu lectura del tarot

Hoy vas deprisa en el amor, ¡demasiado, quizá! Ese es el mensaje de la Justicia. Calma tus ardores y controla tu impulsividad para evitar cometer errores de juicio. El contexto afectivo podría parecerte un poco frustrante, un poco demasiado tranquilo para tu gusto, pero de hecho, todo lo que pueda frenarte un poco será positivo. Tu entorno te calmará y protegerá la armonía de tu vida sentimental.

En tu área profesional, la tirada de la Estrella y la Justicia es señal de la firma de un acuerdo, de la oficialidad de un contrato, de la conclusión de un proceso legal. Te sientes liberado/a por la seguridad adquirida y llevas tus asuntos con serenidad e inteligencia. Sigue tu buena estrella, ella te indica el camino de un éxito bien merecido y ganado limpiamente.

