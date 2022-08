Tarot gratis para hoy 04 de agosto del 2022 ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino hoy jueves 04 de agosto en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, así es tu lectura del tarot

Debatir ideas con tus colegas hoy podría conducir a la planificación de eventos sociales y a reunir a personas importantes para asegurar su cooperación en proyectos ambiciosos. Es posible que te encuentres en una serie de reuniones, o pasando un tiempo considerable al teléfono. Tu mente está especialmente orientada a los negocios hoy, por lo que estarás operando de manera muy eficiente. Sin embargo, recuerda las sutilezas. Expresa interés cortés en los que te rodean, incluso si no lo sientes.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Una gran cantidad de papeleo, tal vez que tenga que ver con contratos, podría dar lugar a beneficios económicos en el trabajo. Podrías ganar o ahorrar un poco de dinero para tu empleador, lo que podría resultar importante. Espera algún tipo de reconocimiento por tus esfuerzos por parte de tus superiores; podría conducir a un aumento de sueldo o a un ascenso. Sin embargo, puede haber cierto retraso con respecto a esto último. No lo esperes de inmediato.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Hoy es posible que desees dedicar tu innato sentido de los negocios a tener éxito con uno de tus proyectos favoritos. Esta es una buena idea, porque todo indica que lo que se comience hoy, ya seas tú o tu empleador, podría conducir al éxito. Puedes, sin embargo, encontrarte gastando un poco más de dinero de lo normal. No te contengas, pero ¡ten cuidado!

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Los nuevos descubrimientos que capturen tu imaginación podrían hacer que pases la mayor parte del día en casa aprendiendo todo lo que puedas. Todo apunta a que no vas a querer hacer muchas otras cosas, pero es importante que recuerdes tomarte descansos y realizar un poco de ejercicio durante el día. Mover el cuerpo y soltar la tensión de los músculos puede conseguir que tu mente funcione.

Leo, así es tu lectura del tarot

Hoy puedes experimentar, aunque sea brevemente, el tipo más intenso y refinado de amor espiritual. Tal vez esto sea para un amigo, hijo, amante, o tal vez para toda forma de vida en el planeta. También estás sintiendo influencia artística, así que si has estado pensando en hacer algo como regalo, este es el momento de hacerlo. Todos los signos son también un buen augurio para otros proyectos artísticos. Adelante y disfruta del día.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Tu gran esfuerzo en el trabajo puede parecer que finalmente está dando sus frutos, ya que todos los signos indican que un aumento de sueldo, promoción o cualquier otra forma de promoción se va a hacer realidad. Tu ambición y concentración te han conducido y seguirán haciéndolo a un logro significativo, que es probable que no escape a la atención de tus superiores. Obtén satisfacción de tus logros y continúa como eres.

Libra, así es tu lectura del tarot

Estudiar en soledad puede apetecerte hoy. Un nuevo interés ha capturado tu imaginación, así que puedes decidir aislarte en tu casa o en la biblioteca para aprender sobre ello. Tu concentración es grande, como tu perseverancia, así que cualquier cosa que comiences hoy es probable que tenga éxito. La desventaja es que puedes forzar la vista o tener dolores de cabeza tratando de lograr demasiado a la vez. Tómate tu tiempo.

Escorpion, así es tu lectura del tarot

Los recuerdos que brotan hoy podrían desencadenar el deseo de ponerte en contacto con viejos amigos o parientes a los que no has visto en mucho tiempo. Algunas de estas memorias podrían ser agridulces, por lo que el dolor experimentado en el pasado saldrá a la superficie una vez más. No te aferres a estos agravios antiguos. Resuélvelos en tu mente y luego déjalos ir. Es posible que experimentes un alivio profundo.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Eventos sociales orientados a los negocios pueden ocupar mucho de tu tiempo. Podrías estar planeando asistir. Incluso podrías ir a más de uno. Te sientes especialmente cordial en este momento, por lo que deberías dar una buena impresión, y posiblemente, incluso hacer algunos nuevos amigos. Sin embargo, también es importante recordar que debes dedicarte algún tiempo a ti mismo/a.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Tu encanto y buenas maneras innatas te han proporcionado buenas relaciones, tanto con los compañeros de trabajo como con tus superiores, y hoy puedes descubrir que esto te ha servido de mucho. Las figuras de autoridad pueden parecer un poco intimidantes, pero aférrate a la gran confianza que tienes. El trabajo duro y la dedicación también han traído algunas felicitaciones corporativas. Por lo tanto, es muy posible que puedas escuchar acerca de una futura promoción profesional. ¡Adelante!

Acuario, así es tu lectura del tarot

Hoy podrías tener en mente la idea de trabajar en tus propios proyectos. Podrían implicar algún tipo de estudio o las artes. Es posible que consideres formas innovadoras de ganar dinero extra. Todo parece indicar que cualquier empresa que se inicie o continúe hoy es probable que tenga éxito, así que ve por ello. Sin embargo, es importante pensar detenidamente en aquello en lo que estés trabajando antes de presentárselo a los demás.

Piscis, así es tu lectura del tarot

Las inversiones a largo plazo, especialmente aquellas que tengan que ver con bienes raíces, podrían dar sus frutos ahora. Si has estado pensando en comprar o vender una casa, este es el momento de hacerlo. Todo parece indicar que tu paciencia va a dar sus frutos, por lo menos uno de tus viejos objetivos debería traer éxito en estos momentos. Además, si has estado pensando en invertir algo de dinero en tu casa para, por ejemplo, la remodelación o la construcción de una adición, empieza a planificarlo hoy.

