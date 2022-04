Tarot gratis para hoy 04 de abril del 2022 ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino hoy lunes 04 de abril en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, así es tu lectura del tarot

Cambios inesperados en el área romántica te tendrán a mal traer. Una vez que sientas el sabor de la maravillosa magia de la que eres capaz con otro, es probable que desarrolles una fuerte adicción hacia ello que resultará difícil de romper. La energía astral de hoy te pondrá emocional con respecto a esta área de tu vida y se te alienta a que tomes más riesgos.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Existe un instinto de pertenencia natural en ti que te hace gravitar hacia tu hogar. Como una paloma mensajera que fue soltada a 5000 millas de su lugar de origen, sabes exactamente el camino que debes tomar para regresar a tu nido de la manera más eficiente y directa posible. La alineación celestial de hoy te hará sentir sorpresivamente sentimental con respecto a tu situación doméstica. Pasarás más tiempo del usual en tu casa, aunque eso está muy bien.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Quizás parte de tu estabilidad depende de otra persona o benefactor de algún tipo. Compartes recursos con alguien más, y esto te hace sentir inseguridad al tener que irte por tu cuenta. Esta área de recursos compartidos se encuentra bastante inestable en este momento, y es probable que haya fluctuaciones inesperadas en distintos aspectos de tu vida. Trata de no entrar en pánico. La energía celestial te hace estar más sensible a esta inestabilidad. La preocupación se te notará en el rostro.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Es probable que estés pasando por una etapa dramática en este momento en la que descubres formas completamente nuevas y diferentes de ver el mundo. Gravitas hacia lo singular y estrafalario. Las personas y lugares eléctricos, eclécticos y erráticos te atraen. Deseas explorar el mundo y todos sus habitantes. La energía celestial de hoy te alienta a incorporar de alguna manera más de lo singular y estrafalario en tu propia vida.

Leo, así es tu lectura del tarot

Ten más disciplina en tu interacción con los demás. La gente confiará más en ti cuando te vea organización. Controla tu tendencia a desquitarte con los demás, ya que hay un tono guerrero en el día. La energía celestial en juego te urge a solucionar la situación alentando la comunicación.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Deberás tener cuidado de con quién compartes las cosas hoy. Existe un poco de restricción en este momento en tu círculo de amigos. Sentirás que aunque conoces a muchas personas, hay muy pocas a las que verdaderamente puedes considerar amigos. No te exijas demasiado. La energía astral en juego hoy te pide que tengas intimidad con menos personas.

Libra, así es tu lectura del tarot

Trata de no tener expectativas para hoy. Si no tienes expectativas con algo, nunca sentirás decepción. Te resultará más fácil seguir el flujo y las curvas del camino no te desconcertarán. La energía celestial en juego pone mayor énfasis en temas intensos que tienen que ver con la vida, la muerte y la regeneración.

Escorpion, así es tu lectura del tarot

Sé más realista sobre la manera en que conduces tu hogar. Tal vez necesites diagramar una estructura que funcione para las necesidades y resistencias de todos los involucrados. Los valores y las finanzas podrían entrar en juego, y encontrarás mucha sensibilidad en ellos. Aprovecha las emociones poderosas causadas por la configuración celestial de hoy. Si todos tienen un interés en el resultado, entonces cooperarán con el trabajo.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Te darás cuenta que estás cada vez más cerca de tus amistades y relaciones íntimas. La clave para ti ahora es darte cuenta de tu energía y asegurarte de que nadie se aprovecha de ti. Organiza la forma en que haces las cosas, y asegúrate de que tus socios cumplan con su parte. La energía astral de hoy te pide que cuides tu lado emocional.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Domina tus gastos hoy ya que te encontrarás en un estado mental más saludable si enfocas tus finanzas de manera más conservadora. La seguridad vendrá cuando dejes de gastar en frivolidades. Presupuesta tus recursos - tanto financieros como emocionales. La energía astral en juego de este día te pide que pises el freno.

Acuario, así es tu lectura del tarot

Tal vez sientas limitaciones en tu carrera debido a la configuración planetaria actual. Podría ser que alguien te esté reteniendo. Tus emociones se están transformando en este momento, y tu actitud agresiva te ayuda a superar el sentimiento de restricción que sientes en tu carrera. Este es el momento de invertir más de tu energía en la manera en que deseas verte en el mundo.

Piscis, así es tu lectura del tarot

Puedes tener extrema concentración en tu trabajo, y ponerte emocional acerca de tu vida cotidiana. La energía de hoy agrega a la ecuación tu vida doméstica, y tal vez necesites considerar cómo está afectando tu trabajo esta parte de tu vida. Más que seguro que descubras que en realidad pueden complementarse aplicando las lecciones que aprendiste de una a las circunstancias de la otra.

