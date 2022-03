Tarot gratis para hoy 03 de marzo del 2022 ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este jueves 03 de marzo en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, así es tu lectura del tarot

Con el aspecto en juego hoy, tal vez decidas resumir un proyecto. Quizás estabas haciendo algunas renovaciones en un punto. Ahora podrías decidir continuar con este trabajo. O tal vez te involucraste románticamente con alguien muy especial. Podrías aún tener fuertes sentimientos por esa persona y podrías considerar reunirte con ella. El tema del día será recoger fragmentos del pasado.

Tauro, así es tu lectura del tarot

La comunicación con los demás estará en un nivel muy emocional. Conéctate con hermanos y vecinos a quienes sientas cercanos. El hogar adquiere mayor importancia para ti ahora, especialmente a la luz de las recientes fluctuaciones y situaciones inestables en tu carrera. La energía celestial de hoy colocará este tipo de asuntos en el centro de la escena. No desestimes conversaciones que te resulten difíciles de manejar. Seguramente éste es una señal de que necesitas prestar más atención a estas áreas de tu vida.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Estarás con un humor expansivo con la energía astral en juego hoy. En vez de ver limitaciones, sólo verás posibilidades. Este es un buen momento para hacer un poco de reflexión creativa. Si hay un área de tu vida que ha estado causándote problemas, encontrarás un enfoque nuevo. Podrías aplicar ideales sicológicos o espirituales a la situación. Te convendría manejar los desafíos personales con más sabiduría. Concéntrate en mantener tranquilidad en situaciones difíciles.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Cuida mucho tu salud - especialmente a diario. Podrían aparecer complicaciones inesperadas de salud. Si estás saludable, puedes llegar a abusar de tu cuerpo y no brindarle la nutrición apropiada que merece simplemente porque deduces "estoy saludable". Ten presente que esta buena salud no durará demasiado a menos que comiences a pensar en las cosas a largo plazo y comiences a cuidar tu cuerpo a diario.

Leo, así es tu lectura del tarot

Estarás dando vueltas sobre algo, intentando decidirte. La energía astral en juego llenará de ideas tu cabeza. Si has estado saliendo con varias personas, verás cualidades maravillosas en cada una de ellas. Te resultará difícil elegir una pareja. O quizás tengas muchas ideas sobre direcciones de tu carrera. Tómate más tiempo antes de realizar una elección definitiva.

Leo, así es tu lectura del tarot

Virgo, así es tu lectura del tarot

Habrá acontecimientos inesperados en la vida de tus compañeros más cercanos. Tal vez comiences una relación con quien menos lo esperabas. O quizás sientas atracción por alguien completamente distinto de tu idea de pareja ideal. Cuidado: enemigos inesperados aparecerán de la nada y producirán un efecto negativo en tu vida. La energía celestial en juego hoy sugiere que este tipo de cosas te afectarán a nivel emocional pero escondido.

Libra, así es tu lectura del tarot

Podrías necesitar organizarte mejor. La energía astral te está alentando a mejorar el funcionamiento de tu vida. Quizás debas confeccionar un nuevo esquema para tus actividades diarias. Tal vez debas levantarte un poco más temprano todas las mañanas para poder realizar las tareas o hacer ejercicios físicos. Asegúrate de que cada día contenga un equilibrio saludable de actividades personales y profesionales. Las cosas se han desbalanceado un poco para ti, pero encontrarás un mejor equilibrio.

Escorpion, así es tu lectura del tarot

Te encontrarás rememorando escenas de tu infancia para curar viejas heridas que nunca fueron atendidas. En momentos extraños e inesperados, te encuentras en circunstancias en las cuales debes examinar tus actos y descubrir cómo y por qué te comportas como lo haces. La energía celestial de hoy te ayudará a buscar atrás en el tiempo, en tu infancia temprana y crianza familiar para encontrar las respuestas a estas difíciles preguntas.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

En este momento tus pasiones se encuentran elevadas. Si has estado desarrollando un interés romántico en alguien, tus emociones por esta persona podrían salirse de control. Podrías seducirla con un poema de amor o invitarle a una velada espectacular en la ciudad. Si ya tienes pareja, querrás pasar momentos íntimos con tal. La energía astral en juego te alienta a ser audaz al expresar tu afecto.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Oleadas poderosas erráticas e inesperadas están produciendo un disturbio en tu mundo de emociones escondidas y secretos. Te puede resultar difícil manejar estos temas simplemente porque sientes vergüenza y tienes dudas de discutirlo con otros. Usa el poder de la alineación celestial de hoy para encontrar la forma de expresarte - ya sea de manera creativa, romántica o en la pista de baile. Hay mucho mejores maneras de usar tu tremenda energía que mantenerla escondida en tu interior.

Acuario, así es tu lectura del tarot

Con la configuración astral actual, te sentirás invencible. Pero probablemente aún no seas a prueba de balas. No permitas que tu optimismo se salga de control. Si estás involucrado con el mercado de valores, no dejes que el entusiasmo ciego gobierne tus negocios. Y si tienes interés en comprar algo, asegúrate de que el precio sea razonable. Es grandioso tener una actitud positiva, pero necesitas permanecer real también.

TE PUEDE INTERESAR: En las artesanías de Yucatán descubrirás piezas de arte nacidas en las manos de verdaderos maestros de la creatividad y el encanto

Piscis, así es tu lectura del tarot

Tu conversación con los demás podría adquirir un cambio inesperado que te dejará sin habla. Quizás te encuentres en una de esas situaciones en la cual de pronto todos comienzan a descargar todos los hechos que conocen con respecto a cierto tema. De pronto se armó un concurso y el ganador es el que más datos aporte. Trata de no involucrarte en este espíritu competitivo infantil. La energía celestial de hoy sugiere que hay formas más saludables de llevar a cabo una discusión.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!