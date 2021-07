Tarot gratis para hoy 03 de julio ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 03 de julio en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy. ¡La Verdad Noticias te trae tu predicción!

Aries, así es tu lectura del tarot

Con el Loco tirándole de la cola al Diablo, te arriesgas a pasar un día sentimental situado bajo el signo de la inconstancia, amigo. Las promesas de fidelidad que le has hecho a tu pareja te resultan hoy molestas, y puede que las pases por alto.Cuidado con empezar una complicada historia.

En el aspecto profesional, la tirada de la Luna y del Diablo indica que tienes mucha capacidad creativa, pero que un compañero o competidor intenta dominarte y, a lo mejor, apropiarse del fruto de tu trabajo. Si tienes una buena idea, no dejes que otro presuma de haberla tenido él. Si no defiendes tu talento, puede que corten la hierba bajo tus pies.

Tauro, así es tu lectura del tarot

En este día en el que el Sol tiene una cita con el Loco, brillas con una alegría de vivir muy contagiosa que hechiza a todos los que se te acercan, amigo. ¡Se diría que estás enamorado(a)! Tu compañía es cálida y, conservando siempre cierta libertad, no dudas en implicarte en tus relaciones y expresar tu amor.

En tu vida activa, puede que brutales acontecimientos socaven parte de tu trabajo hoy, pero bajo la claridad del Sol aliado con la Torre, sabrás recuperarte para comenzar desde bases más sólidas. No lamentes que tus planes se estropeen. Si tienes confianza en ti, rápidamente te introducirás en un nuevo proyecto que promete un éxito brillante.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Hoy el Sol tiene una cita con la Luna en tu cielo afectivo y este matrimonio celeste te hace brillar y sentirte enamorado/a. Tus deseos se ven satisfechos, el amor te tiende sus brazos y tu contagiosa alegría de vivir crea un ambiente propicio a la felicidad compartida. No podrías tener una mejor tirada para vivir una jornada tan completa a nivel sentimental, amigo.

Tu vida profesional te aporta mucha satisfacción. Tus méritos se ven reconocidos, tus compañeros confían en ti, y no se excluye una gratificación. Bajo la influencia de la Templanza y el Sol, unes diplomacia e inteligencia, éxito y modestia. Gracias a tu flexibilidad para adaptarte y a tu espíritu abierto, sabrás recuperarte en caso de imprevistos.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Hoy tu vida afectiva está marcada por sentimientos sólidos y duraderos. Bajo la influencia del Emperador y la Estrella, dispensas tu ternura con generosidad, y no eres avaro/a con las afecciones y los besos, amigo. Si no te atreves a comprometerte en una seria relación, has de saber que tu pareja, representada por el Emperador, tendrá la voluntad de acelerar tu paso.

Profesionalmente, das muestras de un dinamismo a prueba de bombas bajo la influencia de la Rueda de la Fortuna. Pero cuidado con cambiar demasiado las costumbres de los que colaboran en tu espectro. Bajo la influencia del Emperador se encuentran un poco aferrados a sus principios, tus colaboradores podrían desestimar tu petición si intentas, de una manera u otra, desestabilizar un universo seguro.

Leo, así es tu lectura del tarot

Mantén hoy el control de ti mismo/a en tu vida sentimental, amigo. El Diablo y la Emperatriz tienen tendencia a aumentar la posesividad y los celos en relación con la persona amada. Tu pasión y emociones deben ser reguladas y tienen que pasar por la criba antes de ser expresadas. Sino, cuidado con los conflictos en el hogar. Pueden volar platos esta noche en la cocina.

Profesionalmente, el Mundo y el Diablo te transforman en un/a lobo/a ambicioso/a. Orgullos/a seguro/a de ti mismo/a, no dudas en poner la zancadilla a tus rivales para alcanzar tu objetivo e intentas brillar por tus talentos personales, sin tener en consideración el ego de tus compañeros de trabajo. Si todo sale bien, no hay problema. Si no, cuidado.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Hoy te dejas llevar en el Carruaje del Diablo por un exceso pasional, amigo.Haces que se tambaleen las convenciones, las reglas de conveniencia y las del pudor para declarar tu ardor por la persona que encandila tu corazón. ¡Qué fogosidad! Esperemos que tus sentimientos sean compartidos por el o la que te inspira tal energía amorosa.

En cuanto a tu profesión, priman la determinación y la acción a lo largo del día. Llevado/a por el Carruaje y la Rueda de la Fortuna, dejas actuar a tus ganas de hacer que las cosas se muevan en todos los aspectos. Propones nuevos métodos de trabajo o nuevos proyectos, y consigues convencer a tus colaboradores del buen fundamento de tus ideas. Todo el mundo avanza hoy. ¡y en tu misma dirección!

Libra, así es tu lectura del tarot

Sé hoy más enrollado(a), amigo. La alianza de la Justicia y el Loco te invita a cultivar el arte de la tolerancia en tus relaciones afectivas y para ello, has de reforzar tu compromiso hacia la persona amada. Si tienes una relación en secreto, es el momento de hacerla oficial. Eso te quitará un peso de encima. ¡Tírate al agua y luego a su cuello!

En tu área profesional, la tirada de la Estrella y la Justicia es señal de la firma de un acuerdo, de la oficialidad de un contrato, de la conclusión de un proceso legal. Te sientes liberado/a por la seguridad adquirida y llevas tus asuntos con serenidad e inteligencia. Sigue tu buena estrella, ella te indica el camino de un éxito bien merecido y ganado limpiamente.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

En el amor, elegirás la opción "placeres a la carta" en vez del menú tradicional, amigo. Para que seas feliz, el Sumo Sacerdote modera el lado pasional y agresivo del Diablo y mantiene el equilibrio en tus ambiciones afectivas. Te dedicas con buen humor a los placeres que te ofrece este día. Estás abierto/a y seductor(a), sin transtornarlo todo a tu alrededor.

En tu actividad profesional, posees excelentes medios para progresar. Con gran autoridad, otorgada por el Diablo y la Emperatriz, las ideas de los demás no se resisten a tu voluntad de hacer que las cosas se muevan, incluso si eso significa que se pongan en tela de juicio, lo que no es del gusto de todos. Tus argumentos e ideas dan en el blanco, pero no te conviertas en un tirano/a.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Una gran necesidad de libertad (el Loco) puede hacerte pasar de largo hoy ante una prometedora relación (el Sol), amigo. Tienes tanto miedo de que te echen el guante que tienes tendencia a salir corriendo en cuanto una persona que no te es indiferente comparte los mismos sentimientos. Podrías arrepentirte.

En tu vida profesional, predomina un sentimiento de desánimo y cansancio. El Loco y la Sacerdotisa te desconcentran y te empujan hacia cierta dispersión. Nada parece poder motivarte en tus tareas diarias y no puedes evitar imaginarte otro destino laboral. Recuerda que todos los trabajos tienen sus buenos y sus malos momentos.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

En el amor, hoy necesitas aislarte, amigo. Entre el Ermitaño y el Ahorcado reina un ambiente cargado del que podrás huir siempre que juzgues tu propio comportamiento. El tarot dice que no te escaparás del juego de los espejos; puede que el reflejo sea un poco desagradable, pero seá necesario para ver los defectos que tienes que corregir y mejorar así las relaciones con las personas amadas.

En el trabajo, estás a punto de firmar un contrato o terminar un proyecto, pero siempre te falta un elemento para cerrar un negocio. El Mundo te asegura el éxito, pero el Ermitaño multiplica los retrasos y los obstáculos. Tómatelo con calma y no dejes de esforzarte. Todo llega para el que sabe esperar.

Acuario, así es tu lectura del tarot

En el amor, hoy eres la encarnación de la fuerza tranquila, amigo. Sin excentricidad ni fútil entusiasmo, impones tu punto de vista a los que amas. Tu poder en el otro es casi magnético, el o ella te escucha sin pegas. Es el momento ideal para acabar con los pequeños conflictos de pareja o para acercarte a la persona deseada, si todavía estás soltero(a).

Por otra parte, tus proyectos profesionales conjugan a la perfección la fantasía creativa y el control de los acontecimientos. Te pase lo que te pase, encuentras la forma de recuperarte con inteligencia e imaginación. Nada podrá trabar tu camino, señalado hoy por la Luna y la Fuerza. La alianza ambiciosa y creativa con un compañero podría hacer despegar tu carrera y tus beneficios.

Piscis, así es tu lectura del tarot

¿Por qué has de dudar de la belleza y la perfección de los sentimientos que te prodigan cuando el Sol ilumina de esta manera tu vida sentimental? ¿Vas a dejar que los Enamorados siembren la duda mucho tiempo y dejar así pasar la oportunidad de vivir un día maravilloso? Esto no es serio, amigo, el Sol debe brillar hoy plenamente en tu corazón y debe liberarte de todas tus dudas. Ya está dicho.

Por otra parte, tu ambición profesional no tiene límites. La asociación de la Estrella y el Sol te asegura el brillo en tu profesión gracias a tu vivacidad intelectual y tu excelente facultad para analizar en un abrir y cerrar de ojos la fuerza y debilidades. Nadie podrá molestarte hoy, pero no aproveches para manipular a tus compañeros.

