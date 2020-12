Tarot gratis para hoy 03 de diciembre ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Conoce cómo te irá el día de hoy jueves 03 de diciembre en el tarot gratis.

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 03 de diciembre en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, Así es tu lectura del Tarot

Actuar antes de reflexionar, este es hoy tu lema. amigo. Bajo la doble y dinámica influencia de la Fuerza y el Carruaje, vas por delante siempre en el amor, sin prestar mucha atención a los peligros que te amenazan. Cuidado, especialmente si tienes pareja. Ésta no apreciara tus impulsos del corazón. No te vendría mal cierta moderación en tus juegos de seducción.

En tu área profesional, hoy tienes tendencia a ir por el mal camino pero con cara de santo/a. Bajo la doble influencia del Carruaje y los Enamorados, vas avanzando, pero no sabes bien hacia dónde, pues tus objetivos no está bien definidos. Transtornado /a por los acontecimientos, puede que te encuentres en el lado opuesto al que deberías estar. ¡Cuidado con las distracciones!

Aries, Así es tu lectura del Tarot

Tauro, así es tu lectura del tarot

Tus sentimientos amorosos y romanticismo exacerbado por la Luna triunfan hoy. La energía victoriosa de la carta del tarot del Carruaje te llena de pasión, amigo. Tu no amas, adoras. Un fogoso impulso dirige tus pasos, tus palabras, tus acciones y te cuesta trabajo canalizar tus sentimientos. No declares tu pasión a todo el mundo, puede que provoque situaciones delicadas y difíciles de llevar.

En el trabajo, da prioridad a los desplazamientos o pequeños viajes. Estarán especialmente protegidos bajo la doble influencia el Carruaje y el Sumo Sacerdote. Si no tienes la posibilidad de dejar tu lugar de trabajo, descuelga el teléfono y utiliza tus contactos. Serán muy productivos y enriquecedores en el futuro.

Tauro, Así es tu lectura del Tarot

Géminis, así es tu lectura del tarot

Hoy reina la incomprensión en el amor, amigo . Tu magnetismo natural no obtiene el éxito habitual y eso te hace dudar, como si esta frustración pasajera supusiera un fracaso personal. En este contexto, es mejor que ocultes tu orgullo y recuerdes que no se le puede gustar siempre a todo el mundo.

Por otra parte, tus proyectos profesionales pasan por dificultades, estancamientos, retrasos que te hacen sentirte impotente a la hora de intentar resolver los problemas. De ahí que haya tendencia al desánimo, personificado por la alianza de la Luna y el Ahorcado. En lugar de quedarte solo/a en tu rincón para luchar contra molinos de viento, pide ayuda. La unión hace la fuerza, hoy más que nunca.

Géminis, Así es tu lectura del Tarot

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Hoy, el entorno afectivo vencerá tu mal humor con mucha perseverancia, amigo. En una atmósfera alegre y dinámica bajo la influencia de la Rueda de la Fortuna, recuperarás la sonrisa después de mucho esfuerzo por parte de las personas que te rodean. Pero hay que tener cuidado de todas maneras, pues con el Ahorcado basta muy poco para hacerte dudar.

En el aspecto profesional, das la vuelta alrededor del Mundo, impulsado/a por la suerte de la Rueda de la Fortuna. Un viaje al extranjero, la conquista de un mercado lejano. A todo le dices que sí, sin perder el tiempo en reflexiones. Esta vez, es lo mejor, pues tu sentido de la comunicación es señal de éxito.

Cáncer, Así es tu lectura del Tarot

Leo, así es tu lectura del tarot

Hoy sientes una gran necesidad de libertad en tu vida amorosa. Especialmente en pareja, donde sientes que los lazos que te unen al otro te hacen sentirte a disgusto. Necesitas aire y ver caras nuevas. ¿Por qué no, amigo? Pero cuidado con ir demasiado lejos. No olvides que tu libertad empieza donde termina la de los demás.

En el trabajo, hoy te caracteriza tu comportamiento inestable bajo la influencia del Loco y los Enamorados. Da igual lo que emprendas hoy, parece que no crees en ello y tienes tendencia a huir de tus responsabilidades. Estos errores de juicio podrían hacer que no se te tome en serio cuando se trata de negocios. Conviene que te concentres más.

Leo, Así es tu lectura del Tarot

Virgo, así es tu lectura del tarot

¡Hoy vuelven los sentimientos apasionados! Manifestarás tu amor sincero a tu pareja, amigo. La Estrella y el Diablo unen sus fuerzas para ofrecerte una jornada situada bajo el signo del romanticismo y de la emoción. Combinas muy bien ternura y sensualidad, es un cóctel magnético que volverá loco/a a quien llevas en tus pensamientos. Ambos corazones se entienden a la perfección.

En tu vida activa, ponte del lado del más fuerte, es decir, adopta el punto de vista de la jerarquía. La tirada de la Torre y la Estrella muestra que la diplomacia trae consecuencias y un comportamiento flexible te permitirá salir del apuro, sean cuales sean los cambios anunciados en la organización o en los métodos de trabajo.

Virgo, Así es tu lectura del Tarot

Libra, así es tu lectura del tarot

Hoy no estás de un humor muy positivo en tu vida sentimental, amigo. Menos mal que el contexto afectivo lo es mucho más bajo la influencia de la Templanza. Tu entorno te apoya, te escucha y te acepta con ternura y bondad. Aprovecha para olvidarte de tus preocupaciones y tus dudas.

Por otra parte, tu actividad profesional se beneficia de la alianza del Mundo y la Templanza, unión de encanto, apertura y reconocimiento. Si trabajas con el extranjero, tus negocios florecerán y puede que un importante contrato sea la clave de esta jornada. Te comunicas con facilidad, consigues fácilmente meterte en el bolsillo a tus interlocutores y convencer a tus socios para que te sigan.

Libra, Así es tu lectura del Tarot

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Si sientes el deseo de cambiar tu vida sentimental, puede que hoy empiece una nueva historia, amigo. La tirada del Juicio y del Diablo indican un feliz acontecimiento que hará impacto en tu situación afectiva. Ha llegado el momento de compartir ese pequeño paraíso que se llama felicidad.

Por otra parte, tu carrera está en fase ascendente y puedes reivindicar un cambio de estatus o, por qué no, un puesto en el extranjero. El Mundo se pone a tu disposición y el Juicio te permite asumir más responsabilidad y disciplina. Escucha las nuevas proposiciones que te hagan, pues te permitirán realizarte en el plano personal.

Escorpio, Así es tu lectura del Tarot

Sagitario, así es tu lectura del tarot

La presencia de la Muerte y los Enamorados es señal de crisis hoy en tu vida sentimental, amigo. Es posible que aspectos superficiales o incertidumbres en el amor te decepcionen y provoquen una separación momentánea o una ruptura. Conviene que tomes distancia antes de decidir pasar la página. Deja pasar un poco de tiempo, todo puede volver a su orden a partir de mañana, ¿quién sabe?

En tu área profesional, tu situación evoluciona, lo hayas decidido o no, algunas cosas llegan a su fin, mientras que otras empiezan. Bajo la influencia de la Muerte, deberás enfrentarte a los cambios en tu contexto de trabajo y tomar las decisiones que se imponen para comenzar sobre nuevas bases. La Justicia que te representa, te ayudará a reaccionar mejor y cambiar de página.

Sagitario, Así es tu lectura del Tarot

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Hoy cada uno va a lo suyo en tu vida sentimental, amigo. Bajo la influencia del Ermitaño prefieres aislarte para reflexionar serenamente sobre tu situación afectiva del momento. Por su parte, las personas de tu alrededor, representadas por el Loco sienten una gran necesidad de libertad y autonomía. Así cada uno va a los suyo, sin preocuparse por los demás. ¡Cuidado con la soledad!

En tu vida profesional, el Loco anuncia muchas complicaciones ligadas a un exceso de despreocupación y mala gestión ya se de unos u otros. El Ahorcado que te representa a ti, te incita a huir de tus responsabilidades frente a estas dificultades y a encerrarte en ti mismo/a para analizar la situación. No tienes ni el valor ni la confianza en ti suficiente para luchar, se trate de lo que se trate.

Capricornio, Así es tu lectura del Tarot

Acuario, así es tu carta del tarot

Puede que hoy la Luna te robe toda tu energía, amigo . Impulsado/a por una Justicia muy eficaz, el influjo de tu entorno afectivo te parecerá demasiado pesado como para tomar la mínima iniciativa. En este ambiente perturbador es muy difícil actuar, conviene que tengas mucha sangre fría. Haciendo uso de tu capacidad de análisis, conseguiras acabar poco a poco con el pesimismo.

En tu área profesional, no confías en nadie, y menos en ti mismo/a. Hay que decir que, bajo la influencia de la Luna, tu entorno profesional no es muy seguro. Siendo evasivos y poco fiables, tus compañeros de trabajo huyen de sus responsabilidades. No te sorprendas si te sientes desanimado/a y cansado/a de sacrificar tu tiempo con personas que parecen incapaces de comprenderte. Pero no te preocupes demasiado, todo irá mejor mañana.

Acuario, Así es tu lectura del Tarot

Piscis, así es tu lectura del tarot

En el amor, el Mundo y el Emperador dinamizan tu vida relacional, amigo. Hoy vas a conocer gente y tendrás la oportunidad de reforzar relaciones ya iniciadas también. La vibración de esta alianza es muy positiva para aquellos cuya vida amorosa vive momentos de mucha comunicación e intercambio. Si eres charlatán/a por naturaleza, vas a tener la posibilidad de dar rienda suelta a tu ocupación favorita.

En tu área profesional, no dudas en llamar a las puertas para observar nuevos horizontes profesionales. El Mundo te abre los ojos hacia lo que hacen los demás y la Fuerza te permite distinguir lo que es bueno y lo que lo es malo. Desarrollar así tu curiosidad te permite comprender mejor tus propias motivaciones.

Piscis, Así es tu lectura del Tarot

