Tarot gratis para hoy 03 de agosto del 2021 ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este martes 03 de agosto en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, así es tu lectura del tarot

Aries, tarot.

Hoy, reina una atmósfera estimulante en tu esfera relacional y amorosa, amigo. El Mundo y el Carruaje provocan un torbellino de relaciones, pero también de viajes o desplazamientos. Por tanto, se te ofrece la ocasión de conocer gente y de hacer valer tus numerosas cualidades. Quizá esto sea un poco superficial, pero muy agradable, sin embargo.

Profesionalmente, podrías cerrar de un portazo la puerta de la Torre para salir a conquistar un nuevo Mundo. Tu situación actual no te permite escapar y eres consciente de ello. Sueñas con viajar, con estudiar, con aventuras profesionales diferentes. Dirige tu barco hacia donde mejor te parezca, pues todo movimiento hacia delante será positivo.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Tauro, tarot.

Te cuesta trabajo controlar hoy tu fogosidad natural. Los excesos del Diablo, apenas controlados por el arcano de la Justicia, marcan tus relaciones con una tendencia a la dominación. Deseas poseer a tu pareja, amigo, y obligarla a hacer tu voluntad. No es necesariamente la mejor estrategia para ganar o conservar el amor de una persona. Aprende esto para el futuro.

Por otra parte, el horóspoco dice que tu jornada profesional es iluminada por cierta certeza, por fin llegas a un acuerdo que pondrá fin a largas dudas. La situación se aclara, tu futuro se construye sobre sólidas bases y retomas la confianza que te faltaba últimamente. La alianza del Loco y la Justicia es la prueba de que sales de un periodo de incertidumbre.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Géminis, tarot.

Hoy deberías mostrarte flexible en tus relaciones afectivas, amigo. Bajo la influencia de la Fuerza, eres enérgico/a y tienes mucha voluntad, pero tu entorno es más reservado, como indica la Sacerdotisa. Tus tendencias autoritarias serán reprimidas por la frialdad de tus interlocutores. Tómate un poco de tiempo antes de decir las cosas.

En el trabajo, el Mago y la Sacerdotisa te proponen actuar con mucho cuidado y reflexión. Estarás en posición de alcanzar tus objetivos del día canalizando tu energía, a veces desbordante, y tomándote el tiempo necesario para analizar cada problema. ¡Bravo!

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Cáncer, tarot.

Hoy entras en el Mundo después de un periodo de relativa soledad simbolizada por la Muerte, quién aquí te representa. Un impulso dinámico e irresistible te empuja para que seas emprendedor, tanto en el amor como en amistad, y para que contagies a todos tu buen humor, amigo. Vives una verdadera liberación que te conduce hacia la felicidad.

En tu vida profesional, atraviesas una jornada de celebración que deja la puerta abierta a todo tipo de gratificaciones. El Sol y el Mundo te ofrecen la gloria en bandeja de plata, lo que representa a la vez éxito y honor para ti. Aprovecha esta racha de suerte para iniciar un proyecto ambicioso o ganarte compañeros de trabajo que se han mostrado escéptico últimamente.

Leo, así es tu lectura del tarot

Leo, tarot.

Hoy entras en el Mundo después de un periodo de relativa soledad simbolizada por la Muerte, quién aquí te representa. Un impulso dinámico e irresistible te empuja para que seas emprendedor, tanto en el amor como en amistad, y para que contagies a todos tu buen humor, amigo. Vives una verdadera liberación que te conduce hacia la felicidad.

En tu vida profesional, atraviesas una jornada de celebración que deja la puerta abierta a todo tipo de gratificaciones. El Sol y el Mundo te ofrecen la gloria en bandeja de plata, lo que representa a la vez éxito y honor para ti. Aprovecha esta racha de suerte para iniciar un proyecto ambicioso o ganarte compañeros de trabajo que se han mostrado escéptico últimamente.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Virgo, tarot.

Si nace hoy la duda en tus amores, los Enamorados y la Sacerdotisa no van a ayudarte a verlo más claro, amigo. No remuevas inútilmente las aguas del pasado y estropees el futuro. Puede que se establezca una gran indecisión asociada a cierta melancolía a lo largo de la jornada. Tómate tiempo para reflexionar, pero no te entretengas con los recuerdos.

Por otro lado, tu profesión está sometida a influencias contradictorias. Por una parte, el Mundo te abre puertas, te llena de ambición y te ofrece el éxito. Pero por otra parte, los Enamorados ponen en tu cabeza una bomba de retardo. Te hace dudar de ti, del futuro, de tu capacidad para manejar tus proyectos. ¡No te dejes desanimar!

Libra, así es tu lectura del tarot

Libra, tarot.

Hoy se te promete felicidad y armonía. El Sumo Sacerdote y el Sol te ofrecen relaciones serias y fluidas. No necesitas grandes cosas para ser feliz, amigo. Te bastan pequeñas atenciones de las personas cercanas para sentirte querido/a y devolver toda la ternura de la que eres capaz.

En el trabajo, te enfrentas a tus tareas diarias con gran sentido de la responsabilidad. Protegido/a por el Sumo Sacerdote y la Justicia, avanzas serenamente en un contexto socio-profesional muy seguro. Los objetivos que te has fijado son alcanzados con regularidad, rigor y firmeza. Todo esto no es muy emocionante y a la vez seguro y no te hace falta nada más para estar satisfecho/a del día de hoy.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Escorpio, tarot.

En el amor, dudas de todo y de todo el mundo hoy, y puede que tengas razón. El Diablo es señal de pasiones turbadoras, de maquinaciones y artimañas. Los Enamorados te hacen desconfiar y te hacen elegir entre varias opciones. No dejes que abusen de ti, amigo, no juzgues a la gente como mejor de lo que son, pues en tu entorno afectivo, los hay que intentan desplazarte, ¡estate atento(a)!

En el trabajo, vuelves a tus posiciones, fijas las bases de tus próximos negocios. La magia del Loco y el Diablo podría reaccionar y darte una idea genial para obtener nuevos clientes o iniciar un proyecto que te motive. Con aparente calma, rebosas creatividad e inteligencia. Tu carisma te abre hoy muchas puertas.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Sagitario, tarot.

Hoy es difícil nadar en la felicidad en el plano afectivo, amigo. La Justicia impone cierto rigor en tus relaciones, lo que se traduce en cierta austeridad y mucha distancia entre ti y las personas a las que amas. Las exigencias de la familia, de los amigos, incluso de tu pareja, crean complicaciones y desacuerdos que te obstaculizan. Aíslate para poner orden en tu cabeza.

En cuanto a tu trabajo se refiere, puede que tengas hoy luz verde para algo que estabas esperando. La pareja la Muerte-Justicia indican que una situación se desbloquea, avanzas un paso y tu futuro profesional se inclina hacia la seguridad. Si has estado trabajando bajo contrato y tal está llegando a su fin, puede que tu empresa te ofrezca una posición permanente.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Capricornio, tarot.

En tus relaciones afectivas, tu originalidad y dinamismo se encuentran hoy con cierta frialdad. Marcado por la Justicia, tu entorno no comprende tu entusiasmo y necesidad de movimiento, amigo. No estás precisamente en la misma onda que las personas que te rodean. Cuando te piden rigor y claridad en tus sentimientos, tu respondes con una fantasía desconcertante. ¡Cuidado con los malentendidos!

En tu área profesional, la tirada de la Estrella y La Justicia es señal de la firma de un acuerdo, de la oficialidad de un contrato, de la conclusión de un proceso legal. Te sientes liberado/a por la seguridad adquirida y llevas tus asuntos con serenidad e inteligencia. Sigue tu buena estrella, ella te indica el camino de un éxito bien merecido y ganado limpiamente.

Acuario, así es tu lectura del tarot

Acuario, tarot.

Tus amores se caracterizan hoy por lo insólito, amigo. Bajo la doble y dinámica influencia de la Rueda de la Fortuna y del Carruaje, vas por delante y decides dar a tus relaciones afectivas un toque de originalidad. Esta mezcla de fogosidad y fantasía puede llevarte lejos, pero cuidado con los encuentros sin futuro que pueden privarte de tu libertad a corto plazo.

En el trabajo, necesitas toda la energía y vehemencia de tu entorno profesional para salir de las dudas en las que te sumerges. No te sientes a gusto bajo la influencia del Ahorcado, te cuesta mucho seguir el ritmo de tus compañeros de trabajo. Haz un pequeño esfuerzo e intenta recibir las propuestas no como un problema, sino como una perspectiva de evolución.

TE PUEDE INTERESAR: Deléitate con exquisitos platillos en los mejores restaurantes de Campeche de acuerdo a tus preferencias culinarias

Piscis, así es tu lectura del tarot

Piscis, tarot.

¡Espíritu de contradicción en tu vida afectiva, amigo! El Emperador y la Sacerdotisa desarrollan un espíritu de crítica y ponen distancia entre tú y los demás. No puedes impedir oponerte a las ideas y maneras de tu entorno. Autoritario y de mal humor, puede que provoques las iras de tu pareja o un/a pretendiente. Un consejo: mantente al márgen de las discusiones.

En tu área profesional, el ambiente está cargado de electricidad en tu entorno profesional. Bajo la influencia del Emperador, unos se dejan llevar inútilmente, mientras que otros juegan a tener siempre razón. Tranquilo/a y un poco desafiante, prefieres jugar la carta de la indiferencia y encerrarte en tu espacio de trabajo. Es una sabia decisión que te sevirá para pasar un día casi tranquilo en este aspecto de tu vida.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.