Tarot gratis para hoy 03 de Octubre ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Esto es lo que te depara hoy sábado 3 de octubre en el horóscopo del Tarot.

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 3 de octubre en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy.

Aries, así es tu lectura del tarot

Jornada a medias tintas en el amor, amigo. Representado/a por los Enamorados, dudas de los demás y de ti mismo(a), lo que te impide vivir alegremente tus relaciones con tu entorno afectivo. Por suerte, la Emperatriz contrarresta estas dudas permitiéndole comunicarlas a los interesados. Esta forzada comunicación te ayudará a distinguir entre los que te escuchan y los que no.

Por otra parte, si trabajas en el sector de la comunicación, es un día que debe ser marcado en el calendario. La asociación del Mundo y la Emperatriz refuerza tu poder de persuasión y tu sentido innato para la diplomacia.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Hoy no te andas con rodeos. Estimulado/a por la alianza de la Emperatriz y la Torre, respondes a las críticas con palabras que hieren con la verdad. No estás seguro/a de poder ganar en este peligroso juego de reproches, amigo, pero no puedes evitar decir la verdad.

En tu área profesional, la influencia de la Emperatriz te permite realizar las tareas cotidianas con lógica y paciencia. Eres especialmente analítico/a y riguroso(a), y eso te promete ciertas satisfacciones al final del día. Puedes tranquilizarte, tus proyectos van por buen camino.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Es un día bajo el signo de la reflexión y la introspección. La alianza del Ermitaño y la Templanza indica que necesitas aislarte para ordenar tu vida en pareja, tu vida sentimental o tus relaciones afectivas. Cuidado con lo que hagas amigo, pues puede que tu entorno se sienta herido por esta necesidad de soledad y silencio. Deja tu puerta entreabierta.

En el aspecto profesional, te cuesta soportar a tus compañeros y superiores empujado/a por el deseo de independencia y soledad que te otorga la tirada del Loco y el Ermitaño. En consecuencia, estás de mal humor. Intenta ser más cooperativo/a si quieres que las cosas progresen y quieres sentir menos frustración en tu profesión.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

El día de hoy se presenta agradable, amigo. La Templanza y el Juicio te aseguran un afecto sincero por parte de las personas cercanas. Evolucionar en un clima simpático y abierto que se presta a nuevos encuentros amistosos que te aportarán múltiples satisfacciones. No habrá conflicto que venga a turbar tus relaciones. Puedes incluso dejar el tubo de la pasta de dientes abierto, que no habrá reproches.

En cuanto a tu vida profesional, combinas dinamismo y dulzura, fogosidad individual y capacidad para escuchar. El Carruaje y la Templanza forman un tándem muy equilibrado que te permite avanzar con entusiasmo sin dejar a los demás tras de ti. Se favorecen los proyectos en equipo, los contactos con la clientela. Con un poco de persuasión, conseguirás que todo el mundo se monte en tu carro.

Leo, así es tu lectura del tarot

En el programa de tu jornada sentimental hay pasiones tumultuosas, amigo. Resulta difícil ser de piedra mientras baila el Diablo, introduciendo al sabio Juicio en una loca rueda que te dejará del todo aturdido(a). Vives tus relaciones con intensidad, lo que produce un efecto magnético en tu entorno. ¡Te adoran!

En el trabajo, el ambiente es eléctrico y el contexto poco tranquilizador. Bajo la influencia conjunta del Diablo y el Ahorcado, haces uso de la provocación para hacer reaccionar a tus compañeros de trabajo, pero las relaciones se inclinan rápidamente hacia la agresividad. Con múltiples reproches, nadie admite sus culpas. El orgullo y la pasión ocupan demasiado espacio, aléjate si no quieres cometer lo irreparable.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Afectivamente, este día está situado bajo el signo de la sinceridad y la paz interior y exterior. Te sientes bien contigo mismo, amigo, y en total armonía con tu entorno. El Sumo Sacerdote y el Mundo asocian sus energías positivas para ofrecerte una tranquila felicidad, marcada sin dudas por un encuentro enriquecedor del que no dejas de maravillarte.

En el trabajo, el Mago y el Sumo Sacerdote te llevan a analizar con sabiduría los acontecimientos que tendrán lugar en tu jornada de trabajo. Tu gran objetividad te permitirá superar los problemas que se te presenten. En todo caso, das prioridad a la armonía frente a la discordia si la situación se complica.

Libra, así es tu lectura del tarot

Tus relaciones sentimentales inician hoy su vuelo, y la tirada de la Torre en asociación con el Loco es sinónimo de dolor y conflicto. Puede que vuelen platos, que las palabras superen los pensamientos y, finalmente, puede que una separación temporal sea la mejor solución, amigo. Trata de huir antes de enfrentarte, pues te arriesgas a arrepentirte de pronunciar hirientes palabras.

Más te vale ir con cuidado en tu vida profesional estos días. Bajo la influencia de la Torre y el Mago, vivirás un cambio o un conflicto en tu entorno socio-profesional. ¡Sabes como impacientar y molestar a la gente! Aprende a controlar tu impulsividad y ten especial cuidado si tienes que hacer un viaje de negocios.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Hoy te cuesta perdonar, amigo. Tampoco te resulta fácil sonreír o hacer carantoñas. La alianza de la Sacerdotisa y la Torre indica que te encierras en ti mismo/a, lo que se opone al desarrollo afectivo. Bueno, si eres incapaz de ser amable, mejor será que te aisles.

En cuanto a tu actividad, serás el motor del cambio y las iniciativas. Pero cuidado, pues existe el riesgo de que tu entorno haga freno. Bajo la analítica influencia de la Sacerdotisa, ni tus colaboradores ni compañeros tendrán tu dinamismo. Pedirán sin cesar un tiempo de reflexión antes de lanzarse en una u otra aventura. Y sí, es un poco frustrante, pero la Rueda de la Fortuna te lleva a ti, no a ellos.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

La pasión caracteriza hoy tus relaciones afectivas y el amor parece jugar con los celos, el ser posesivo y la pasión devoradora. La alianza del Diablo y de la Torre anima tu vida sentimental hasta el punto de provocar explosiones y ardientes reconciliaciones. Si hasta el momento no te mostrabas así de ardiente, lo harás hoy, amigo.

En tu área profesional, posees excelentes armas para tener un día muy ambicioso. El Diablo y la Fuerza son especialmente eficaces en el trabajo y te ofrecen la posibilidad de superarte para alcanzar el éxito. Es el momento ideal para lanzar desafíos: muestra a los demás que tus cualidades profesionales no son cualquier cosa.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Puede que hoy te falte energía en tus relaciones afectivas, amigo. Ya sea por una bajada de tono o por la simple necesidad de un poco de libertad, pero te costará muchísimo avanzar. El Loco y la Sacerdotisa te incitan a evitar la insoportable levedad del ser, a retraerse en ti mismo/a para enfrentarte mejor a tu destino. En resumen, el ambiente es pesado y más bien solitario en el amor.

Por otro lado, te sientes sobrecargado/a de trabajo, irritado/a por la lentitud de los acontecimientos o de tus compañeros de trabajo e incapaz de concentrarte eficazmente en tu tarea. En lugar de querer hacerlo todo tú mismo/a, aprende a delegar. Eso te permitirá centrarte en las misiones más importantes y evitar ser superado/a por los acontecimientos. ¡Organízate!

Acuario, así es tu lectura del tarot

Las obligaciones familiares y el deber conyugal se te hacen insoportables hoy, como refleja la tirada del Loco y la Muerte. Por otra parte, estás a punto de mandarlo todo a volar para tener algunas horas de soledad bien merecidas, amigo. ¿Quieres que te dejen tranquilo/a?, díselos, pero con flores; ¡será mejor!

En el aspecto profesional no tienes los pies en la tierra. Tu imaginación desenfrenada por la Luna te llena de ideas fantasiosas que se aplican mal a la realidad encarnada por el Loco. De ahí el aturdimiento, los errores de apreciación, los actos irreflexivos que te harán pasar por una persona inestable o extravagante. Si quieres ser más eficaz, sé más realista y menos idealista.

Piscis, así es tu lectura del tarot

En el amor, la Rueda gira, pero en la dirección errónea, amigo. Tu fantasía y despreocupación te llevan a un callejón sin salida: bloqueos, retrasos. ¡nada te sale bien hoy! El Ahorcado, que simboliza el contexto afectivo, te impide hacer uso de la seducción como te gustaría. No te falta dinamismo, pero la suerte no está a la orden del día.

Profesionalmente, te falta libertad, y eso te frustra. La combinación de las cartas de la Templanza y el Ahorcado muestra que sabes adaptarte a las situaciones, pero que una gota de agua podría fácilmente derramar el vaso. No aceptes hacer sacrificios de los que te arrepientas después, salvo si te parece que merece realmente la pena.