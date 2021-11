Tarot gratis para hoy 02 de noviembre del 2021 ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 02 de noviembre en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, así es tu lectura del tarot

Aries, tarot

La Estrella y la Fuerza te ofrecen una despreocupación casi juvenil en tu vida sentimental. Con una sonrisa, le das tu confianza a todo el mundo, pues inconscientemente sientes que la suerte te acompaña. Es cierto, amigo , hoy la fortuna está de tu parte. De todas maneras, no es razón para dejar abierta tu puerta a todo el mundo. No confundas confianza con ingenuidad.

En el trabajo, el clima de confianza que influencia tu comportamiento despliega encanto alrededor de tu persona. Protegido/a por tu buena Estrella y el Mago, tu espíritu de iniciativa y tu creatividad suscitan un gran interés. Es el día perfecto para proponer un nuevo proyecto o lanzarte en una nueva aventura profesional. ¡Serás escuchado/a y tendrás apoyo!

Tauro, así es tu lectura del tarot

Tauro, tarot

Si no tienes miedo a caer, podrías subir de dos en dos las escaleras hacia el éxito amoroso, amigo. Tu problema es que el Mundo y sus promesas te dan vértigo. Los Enamorados no te dan la confianza en ti necesaria y te incitan a dudar ante las peticiones del exterior. Tómate tu tiempo antes de lanzarte, ¡pero lánzate!

En el trabajo, debes hacer frente a numerosas peticiones del exterior: clientes, compañeros de trabajo, superiores. Así, bajo la influencia del Ermitaño, no tienes disposición a reaccionar positivamente ante estas peticiones. Con humor apesadumbrado, prefieres aislarte para avanzar tranquilamente, a tu ritmo. Con este comportamiento, te arriesgas a dejar de lado estupendas oportunidades o consejos. ¡Qué pena! amigo.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Géminis, tarot

La pena de corazón no mata, pero esa es la impresión que tienes hoy donde no ocurre nada bueno en tu vida afectiva, amigo. La alianza del Ahorcado y la Torre es señal de una renuncia necesaria. Para reconstruir tu relación o encontrar fuera el amor, tendrás que hacer sacrificios y concesiones. ¡Ten valor, mañana todo irá mejor!

En el trabajo, no te libras hoy de una decepción relativa a un acuerdo o contrato con el que contabas desde hace tiempo. El Ahorcado, que representa el contexto socio-profesional, trae malas noticias y frustraciones; obstaculiza la realización de la Justicia que te representa. Así, esta jornada puede colocarte en un clima de inseguridad y tensión en este aspecto de tu vida. ¡Ánimo!

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Cáncer, tarot

Hoy, tu fugosidad provoca cálidos comportamientos y actitudes positivas a tu alrededor, amigo. A cambio de la energía que despliegas bajo la influencia del Carruaje, el Sumo Sacerdote te envía su benevolencia. En este cálido contexto, tienes oportunidad de relacionarte con personas con un brillo especial, que podrían colaborar en tu realización personal.

En tu área profesional, vas a pasar este día con mucha calma. Bajo la influencia conjunta del Sumo Sacerdote y el Ermitaño, tus negocios siguen su camino con mucha serenidad, a un ritmo lento pero eficaz. Tu entorno se muestra contigo muy conciliador: toleran tu frialdad y necesidad de soledad. Así que si quieres, aíslate, ya hablarás mañana.

Leo, así es tu lectura del tarot

Leo, tarot

Hoy la Luna te hace sensible y romántico/a, mientras que la Sacerdotisa te invita a mostrarte discreción y paciencia. Esta tirada sugiere que fantaseas con una relación que podría encajar en tu visión ideal del amor, amigo, pero que no te atreves a hablar con la persona en la que piensas. ¿Tienes acaso la sensación de que te espera una desilusión?

En tu esfera profesional, las cosas necesitan más tiempo de lo normal para aclararse. La Sacerdotisa pone el freno a tus iniciativas y te pide reflexión antes de cada acción. Sin embargo, la tenacidad y coraje bajo la influencia de la carta de la Fuerza, te permite alcanzar tus objetivos al final del día. ¡La perseverancia es hoy tu arma!

Virgo, así es tu lectura del tarot

Virgo, tarot

Puede que hoy tu emotividad te haga perder el control, amigo. La alianza de la Torre y la Estrella es señal de relaciones eléctricas que te ponen fuera de ti. Debido a tu gran susceptibilidad, tu entorno consigue fácilmente sacarte de tus casillas. Si no te gustan los ataques de nervios, controla los tuyos.

Cuando al espacio de trabajo se refiere, tienes facilidad para enemistarte con todo el mundo. La pareja formada por el Loco y la Torre hace crecer la oposición de tus compañeros. Se critican tus métodos de trabajo, tus estrategias de acción, tus decisiones. Y puede que se te pase por la cabeza la idea de irte dando un portazo. Piénsatelo bien antes de cometer actos para los que no habrá vuelta atrás.

Libra, así es tu lectura del tarot

Libra, tarot

Jornada perturbada en el amor, amigo. Los Enamorados te hacen dudar de tu éxito sentimental, mientras que el Loco te ofrece los placeres de la independencia. Resultado: tienes tendencia a huir de tus responsabilidades con tu pareja, si la tienes, o a ir de flor en flor si estás soltero(a). Cuidado con el rechinar de dientes en tu entorno.

En el trabajo, la asociación del Emperador y el Loco podría provocar curiosos cambios en tu comportamiento. Unas veces sentirás rigurosidad y voluntad, otras sentirás despreocupación y desentendimiento. Lo más sabio sería el optar por agarrar lo mejor de cada una de éstas dos actitudes para encontrar el equilibrio, de lo contrario, vivirás una jornada un poco caótica e incierta.

Escorpion, así es tu lectura del tarot

Escorpio, tarot

Hoy, un gran optimismo caracteriza tus amores, amigo. Impulsado/a por las favorables influencias del Sol y del Carruaje, avanzas con valentía hacia el éxito amoroso, hacia el encuentro de alguien interesante si estás soltero(a), hacia el amor radiante si vives en pareja. Reina una atmósfera muy estimulante en tu entorno afectivo, te toca aprovecharte de tu suerte y vivir esta jornada con pasión y locura.

En el trabajo, se presenta un hermoso día para ti y tu entorno. Iluminado por el Sol, el contexto profesional o asociativo está marcado por el éxito. No eres muy expresivo/a bajo la influencia del Ermitaño, pero eso no te impedirá disfrutar plenamente del placer de vivir algunos éxitos.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Sagitario, tarot

A decir verdad, hoy tu universo afectivo te hace indiferente. Una gota ha colmado el vaso y prefieres despegarte para reflexionar calmadamente sobre la situación, lejos de la agitación y las pasiones. La alianza de la Sacerdotisa y la Muerte indica un encierro en ti mismo/a, amigo, etapa necesaria para avanzar hacia una posible reconciliación.

En el trabajo, una bella perspicacia te permite progresar rápidamente a lo largo del día. La Sacerdotisa y la Emperatriz desarrollan tu inteligencia y te predisponen a tener ideas claras. Es el momento de superar las pequeñas trampas que te esperan cada día o de poner fin a los conflictos con tu entorno que pueden frenarte en tu desarrollo.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Capricornio, tarot

Hay hoy mucha tensión en tu vida sentimental, amigo. Bajo la influencia del Emperador, tu entorno afectivo es un poco demasiado autoritario para tu gusto, y esto tiende a bloquearte. Hay cierto alejamiento en tus relaciones. Un consejo: no entres en el juego de discusiones que te irritan; si tienes la posibilidad, mantente al margen.

Puede ser un día de éxito en el trabajo. El Emperador y la Emperatriz te abren una vía real hacia la estabilización de tu situación y la concretización de tus objetivos. Progresarás con determinación e inteligencia a lo largo del día. Puedes esperar conocer algunos éxitos en tu entorno profesional. ¡Se presiente una promoción!

Acuario, así es tu lectura del tarot

Acuario, tarot

Hoy tienes la impresión de que las piezas del puzzle de tu vida afectiva se van colocando, asegurando la perpetuidad de las relaciones. El Emperador y el Juicio hacen todo lo posible para ofrecerte encuentros inteligentes y asegurarte constancia en tus amistades. Cualquiera que se cruce hoy en tu camino tendrá ganas de caminar un rato contigo.

En tu área profesional, una gran impulsividad y demasiada energía te condenan a cierta prudencia. La autoridad del Emperador, aliada a la energía de la Fuerza, te pone un velo ante los ojos haciéndote creer que todo está permitido. Pues no, amigo , hay límites que no puedes atravesar. No te creas invencible y evita las relaciones de fuerza, especialmente con tus superiores. Podrías tener una torpe caida.

Piscis, así es tu lectura del tarot

Piscis, tarot

Hay hoy mucha tensión en tu vida sentimental, amigo. Bajo la influencia del Emperador, tu entorno afectivo es un poco demasiado autoritario para tu gusto, y esto tiende a bloquearte. Hay cierto alejamiento en tus relaciones. Un consejo: no entres en el juego de discusiones que te irritan; si tienes la posibilidad, mantente al margen.

En tu área profesional, el ambiente está cargado de electricidad en tu entorno profesional. Bajo la influencia del Emperador, unos se dejan llevar inútilmente, mientras que otros juegan a tener siempre razón. Tranquilo/a y un poco desafiante, prefieres jugar la carta de la indiferencia y encerrarte en tu espacio de trabajo. Es una sabia decisión que te sevirá para pasar un día casi tranquilo en este aspecto de tu vida.

