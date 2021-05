Tarot gratis para hoy 02 de mayo del 2021 ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este domingo 02 de mayo en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, así es tu lectura del tarot

Tendrás que tomar decisiones hoy, así que no te resistas. Ten en cuenta que las cosas pueden no ser lo que parecen. Podría haber una fachada extraña sobre la situación que debes tener en cuenta antes de actuar. Tu mente puede parecer un poco sombría. Tu mundo de fantasía es especialmente activo hoy, por lo que podrías sentir la tentación de salir corriendo y no volver nunca más. Tal vez no sea una mala idea.

Aries, así es tu lectura del tarot

Tauro, así es tu lectura del tarot

Puede ser que sea difícil llegar a la raíz del asunto hoy. En vez de estresarte por ello, échate una larga siesta en algún momento de la tarde. Riega tus plantas y lee un libro. Escápate a una especie de fantasía que te lleve lejos de tu vida cotidiana. Tratar con la gente en sus propios términos puede resultar muy difícil. La otra parte puede no actuar desde un punto de certeza. Trata con ellos más tarde.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Géminis, así es tu lectura del tarot

Disfruta de un buen día en el que goces de todo lo que tu corazón desee. Tu imaginación te puede llevar a todo un nuevo mundo en el que juegas el papel protagonista. Vive estas fantasías. Recuerda que si lo puedes soñar, lo puedes hacer, así que piensa a lo grande. El fuego arde dentro de ti, así que haz buen uso de este poder antes de que sea derrochado por otra persona que tire de las riendas.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Puede que sientas una preocupación especial por los demás hoy. Tus pensamientos están con los menos afortunados. Tal vez deberías considerar asociarte a una iglesia local u otra organización comunitaria para ayudar a tu comunidad. Tu bienestar espiritual también es importante para ti hoy, y debes hacer algo para honrar esta parte de ti. Podría serte difícil mantenerte con los pies en el suelo.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Leo, así es tu lectura del tarot

Hoy es un día de actividad para ti en el que harías bien en trabajar con grupos. Tu imaginación es especialmente activa y puede que te descubras interpretando escenas de tus sueños. Las personas en tu vida están jugando un papel más importante del que tenían en el pasado. Reconoce y aprecia a estas personas clave. Trabaja con ellas para levantar la capa de niebla que parece estar nublando el aire hoy.

Leo, así es tu lectura del tarot

Virgo, así es tu lectura del tarot

Tu concentración debe ser grande hoy. Es probable que prestes más atención que de costumbre. No te sorprendas si te descubres dándote cuenta y sintiendo los pensamientos y sentimientos de las personas más que de costumbre. Este es un buen día para leer, estudiar, asistir a una clase u a otra forma de adquirir nueva información. Puedes descubrir algo nuevo sobre un tema que realmente te interesa, y es posible que desees pasar el día leyendo sobre ello.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Libra, así es tu lectura del tarot

Este podría muy bien ser uno de esos días en los que te olvidas de ponerte los zapatos antes de salir por la puerta. Asegúrate de tener la cabeza en su sitio antes de salir de la cama esta mañana, de lo contrario es posible que la encuentres flotando en las nubes. Te encontrarás fantaseando en agudeza sin importar cuánto te esfuerces por mantener tu mente enfocada en el asunto en cuestión.

Libra, así es tu lectura del tarot

Escorpio, así es tu lectura del tarot

La información que te llegue hoy puede ser opaca y delirante. Tómala con cautela. Alguien podría tratar de engañarte. Revisa el horario del autobús dos veces antes de subirte. De lo contrario, podrías encontrarte con que estás en la parte equivocada de la ciudad. Ten paciencia y trata de no molestarte demasiado si no estás recibiendo las respuestas que deseabas. La verdad saldrá a relucir muy pronto.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Tu mundo de fantasía estará especialmente activo hoy y debes sentirte libre para despegar hacia la tierra de los sueños. Deja que tu imaginación tenga el mando hoy y te sorprenderán agradablemente los beneficios que esto traerá a tu vida cotidiana. Puede ser difícil tomar una decisión sobre algo práctico, así que ni siquiera lo intentes. Espera a un día en el que te sientas con los pies más en el suelo.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Podrías tener la sensación de que las cosas no están encajando en su lugar hoy, así que no trates de presionar sobre la cuestión. Puedes sentir un fuerte deseo de escapar al mundo de fantasía y no volver nunca más. Resístete la tentación de disfrutar de sustancias recreativas que puedan hacer que sientas más confusión que antes. Haz tu trabajo y luego libérate. Escápate a las profundidades de tu mente y explora las ricas fantasías que tu ser interior tiene para ofrecer.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Acuario, así es tu lectura del tarot

Tu vitalidad física es muy fuerte hoy a pesar de que tus pensamientos pueden ser un poco sombríos. Alguien podría objetar fuertemente una acción tuya, pero date cuenta de que tu motivación puede estar un poco sesgada. Exhibe la suficiente autoconfianza como para ponerte de pie y con fuerza en este momento. Pase lo que pase, tendrás que tomar medidas de una manera u otra. Tómate el tiempo necesario para apreciar los hechos con cuidado, porque puede que te estés engañando.

Acuario, así es tu lectura del tarot

TE PUEDE INTERESAR: Practicar surf, nadar, hacer yoga son algunas actividades que hacer en Mazunte, Oaxaca para pasar unos días inolvidables

Piscis, así es tu lectura del tarot

Puede haber un poco de confusión en el mundo de hoy. Tratar de darle sentido a lo que está pasando puede no ser la tarea más fácil. El pensamiento racional y los procesos de análisis pueden no ser la mejor manera de encontrar la solución. Puede ser mejor simplemente dejar el tema por ahora y tratarlo más tarde, cuando los hechos estén claros. Abandona el control y el deseo de darle sentido a todo. En vez, simplemente relájate y deja que el día te lleve a dónde quiera.

Piscis, así es tu lectura del tarot

Siguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.