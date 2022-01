Tarot gratis para hoy 02 de enero del 2022 ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este domingo 02 de enero en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, así es tu lectura del tarot

Hoy podrías sentir algo de molestia. La cambiante e intranquila influencia que viene de la configuración celeste te ha sacado de tu concentración. ¡Ten cuidado! Serás más vulnerable que antes a personas que deseen aprovecharse de tu noble naturaleza. ¡Utiliza tu natural intuición para diferenciar quien está siendo correcto contigo y quién no! La parte positiva es tu imaginación, que vuela alto. ¡Utilízala!

Tauro, así es tu lectura del tarot

Hoy podrías sentir algo de molestia. La cambiante e intranquila influencia que viene de la configuración celeste te ha sacado de tu concentración. ¡Ten cuidado! Serás más vulnerable que antes a personas que deseen aprovecharse de tu noble naturaleza. ¡Utiliza tu natural intuición para diferenciar quien está siendo correcto contigo y quién no! La parte positiva es tu imaginación, que vuela alto. ¡Utilízala!

Géminis, así es tu lectura del tarot

El panorama astral muestra una combinación de influencias planetarias que hoy podría hacer que tu comunicación con los demás se torne algo vaga. Podrías estar algo susceptible, viendo desprecios e insultos donde no los hay. Alguien puede haber dado información errónea sobre ti que deberás corregir. El día de hoy podría ser bastante molesto si no adoptas una actitud filosófica. Huye haciendo cosas que te gusta hacer.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Hoy podría haber contratiempos inesperados en el hogar. Sin embargo, pueden evitarse. Hoy por la mañana recorre la casa y corrige todas aquellas cosas que puedan representar algún peligro, como alfombras arrugadas o agua en el suelo. Verifica si las puertas, ventanas y conexiones en el baño necesitan alguna reparación. Y lima las asperezas que puedan surgir de las discusiones.

Leo, así es tu lectura del tarot

¡No creas nada de lo que leas o escuches hoy! Los astros envían claves relacionadas con mala información, confusión y decepción. No te molestes o te enfades sobre nada de lo que escuches hasta que te tomes el tiempo de conocer los hechos. La excepción: los presentimientos que tengas desde tu interior. Tu intuición se encuentra elevada. Este es definitivamente un día para escuchar a tu corazón.

Virgo, así es tu lectura del tarot

La alineación planetaria actual indica que podrías recibir cierta información extraña e inquietante. Quizás te enteres a través de libros o periódicos, o a través de amigos, parientes o vecinos. Esto podría sacudir un poco tu sistema de creencias, pero necesitas aprender más sobre ello antes de llegar a conclusiones.

Libra, así es tu lectura del tarot

Prepárate para recibir una broma de parte de un supuesto amigo que podría tener consecuencias en tu imagen pública. La energía de hoy influye en las relaciones interpersonales, podría haber algunos inconvenientes casuales en tus relaciones con amigos. Alguien no está diciendo la verdad, o está ocultándote los hechos deliberadamente. La confrontación será inevitable. Protégete. Este tipo de cosas no te agradan, pero a veces es necesario.

Escorpion, así es tu lectura del tarot

Recibirás noticias que te perturbarán, te harán sentir agotamiento, y querrás tomarte algún tiempo para descansar y recargar tu energía. Las influencias astrales producidas por la alineación planetaria de hoy apuntan a posibles asuntos de salud. Sin embargo, todo indica que debes obtener todos los hechos antes de saltar a conclusiones. Casi todo lo que escuchas es un error y las cosas básicamente están bien.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Un grupo al que perteneces podría tener dificultades económicas, y te llamarán para que uses tu sentido comercial innato para resolverlo. La composición de los flujos astrales indica que hay mucho que aprender que aún no sabes. Asegúrate de reunir y analizar todos los hechos antes de comenzar a trabajar en esto.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Hoy es probable que sientas cansancio después de una semana agotadora. No tendrás deseos de hacer nada más allá de leer, pero tu ética del trabajo puede filtrarse y hacerte sentir culpable si no te levantas y te ocupas de algunas cosas que tienes que hacer. Sin embargo, es probable que te distraigas y no consigas demasiado, y terminarás sintiendo aún más cansancio. ¡Tómate el día libre y relájate!

Acuario, así es tu lectura del tarot

La combinación de influencias astrales en este momento podría darte preocupación y es probable que no encares los temas de trabajo o financieros de modo realista. Podrás percibir que la situación es mucho más seria de lo que en realidad es y te enojará pensarlo. ¡No lo hagas! Ve la situación objetivamente: considera sólo los hechos. Sólo entonces podrás entrar en acción y hacer planes para el futuro inmediato.

Piscis, así es tu lectura del tarot

Las influencias provenientes de la configuración actual en este momento hacen hincapié en el dinero ajeno y podrían hacer que cuestiones financieras ocupen el centro de la atención. Quizás un amigo te deba dinero y no pueda devolvértelo, lo cual podría causar tensión entre ustedes. O podrías estar esperando un cheque que necesitas y no llega. Como sea, deberás echarle una mano a tu innata paciencia y esperar. ¡Aguanta un poco!

