Tarot gratis para hoy 02 de abril del 2022 ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 02 de abril en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy. ¡La Verdad Noticias te trae tu predicción!

Aries, así es tu lectura del tarot

El Carruaje, asociado con el Mundo, te lleva hoy en un impulso a una vida mundana y social desenfrenada. Habrá muchos encuentros en el programa, especialmente con desconocidos. Sumergido/a en el remolino de la vida, te arriesgas a embalarte con una fogosidad desbordante y sin prudencia. No olvides, amigo, que la pasión es un licor que hay que consumir con moderación.

En el trabajo, necesitas toda la energía y vehemencia de tu entorno profesional para salir de las dudas en las que te sumerges. No te sientes a gusto bajo la influencia del Ahorcado, te cuesta mucho seguir el ritmo de tus compañeros de trabajo. Haz un pequeño esfuerzo e intenta recibir las propuestas no como un problema, sino como una perspectiva de evolución.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Emana hoy de ti una sensualidad desbordante, un sex appeal devastador, amigo. La alianza del Diablo y la Estrella mantienen sus promesas. Rebosas encanto, embrujas, deseas. Que se abstengan los corazones sensibles, pues hoy solo morderás una vez. La pasión te anima, pero incluso en tus impulsos, eres sincero/a.

El Diablo tiene tendencia a exacerbar los celos y la ambición de las personas que te rodean. Por más que quieres hacer que las cosas avancen en el trabajo, constatas que siempre aparecen obstáculos que frenan tu actividad. Tienes que hacer uso de tu delicadeza y saber hacer para evaluar tus dificultades de relación. En todo caso, no dejes que tus emociones dirijan el baile.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Hoy cada uno va a lo suyo en tu vida sentimental, amigo. Bajo la influencia del Ermitaño prefieres aislarte para reflexionar serenamente sobre tu situación afectiva del momento. Por su parte, las personas de tu alrededor, representadas por el Loco sienten una gran necesidad de libertad y autonomía. Así cada uno va a los suyo, sin preocuparse por los demás. ¡Cuidado con la soledad!

En el trabajo, hoy te caracteriza tu comportamiento inestable bajo la influencia del Loco y los Enamorados. Da igual lo que emprendas hoy, parece que no crees en ello y tienes tendencia a huir de tus responsabilidades. Estos errores de juicio podrían hacer que no se te tome en serio cuando se trata de negocios. Conviene que te concentres más.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Es un día bajo el signo de la reflexión y la introspección. La alianza del Ermitaño y la Templanza indica que necesitas aislarte para ordenar tu vida en pareja, tu vida sentimental o tus relaciones afectivas. Cuidado con lo que hagas amigo, pues puede que tu entorno se sienta herido por esta necesidad de soledad y silencio. Deja tu puerta entreabierta.

Hoy, no esperes estar muy ocupado/a en el trabajo. La Sacerdotisa y el Ermitaño son la prueba de una jornada tranquila y silenciosa. No te cruzarás con mucha gente y los que se crucen contigo no harán ningún esfuerzo por acercarse a ti. Tu progreso es lento, los retrasos frecuentes y las posibilidades de evolución, raras. ¡Mañana será otro día!

Leo, así es tu lectura del tarot

Hoy no estás muy seguro/a de tus decisiones o iniciativas en el amor, amigo. Por suerte, el Mago te aporta un soplo de aire nuevo a través de un encuentro o un acontecimiento fortuito que te abre otras perspectivas. Aprovecha la ocasión que se te presenta para salir de tus incertidumbres. No hay por qué hacerse tantas preguntas.

Por otra parte, esta jornada se presenta agradable desde el punto de vista de la actividad. El Mago aporta una energía innovadora que te permitirá mostrar tu iniciativa, mientras que el Sumo Sacerdote te ofrece el sentido del contacto y de la escucha. Si ejerces una profesión "humana" o estás buscando trabajo, es el momento de hacer valer tus cualidades frente a tus interlocutores.

Virgo, así es tu lectura del tarot

El tarot dice que hoy corres el riesgo de desarrollar ansiosas actitudes, incluso violentas, que tu entorno afectivo no comprenderá, amigo. Bajo la influencia de la Torre, demasiada impulsividad te conducirá a usar palabras demasiado francas, demasiado abruptas. Eso podría provocar conflictos que te costará superar. Sé prudente.

En el terreno profesional, a pesar de tus esfuerzos por mantener la calma y la diplomacia, puede que estalle un conflicto que marque el final de una cordial relación con un colaborador o superior. La alianza de la Templanza y la Torre muestra que el equilibrio se ha roto y que no podrás volver a empezar hasta aclarar algunos puntos. ¡Ánimo!

Libra, así es tu lectura del tarot

Hoy la franqueza no es tu fuerte, amigo. Por miedo a dañar tu imagen, mientes voluntariamente a tu entorno o, por lo menos, escondes la verdad. Esta hipocresía podría hacer nacer un malestar con los que te rodean. Más valdría ser honesto/a y simplemente revelarles tus pensamientos, como te aconsejan la Sacerdotisa y el Diablo.

Cuando a trabajo se refiere, te sitúas de golpe en una posición de retiro. El Ahorcado es reflejo de lentitud en tu proceso activo: te falta audacia y sobre todo confianza en ti mismo/a. La Sacerdotisa revela mucha austeridad en el comportamiento de tu entorno profesional. Hay poca comunicación, poco compromiso. En este contexto restrictivo, conviene esperar días mejores para dar más de ti mismo/a.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

La dulzura de la Templanza y el poder de la Fuerza te prometen hoy éxito en tus relaciones afectivas y amorosas, amigo. Despliegas un encanto loco, pues sabes seducir con tu amabilidad y vencer con tu sonrisa. No caigas en la manipulación, podría ser peligroso.

Por otra parte, tus proyectos profesionales conjugan a la perfección la fantasía creativa y el control de los acontecimientos. Te pase lo que te pase, encuentras la forma de recuperarte con inteligencia e imaginación. Nada podrá trabar tu camino, señalado hoy por la Luna y la Fuerza. La alianza ambiciosa y creativa con un compañero podría hacer despegar tu carrera y tus beneficios.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Sagitario, así es tu lectura del tarot.

Tu vida afectiva está hoy falta de reflexión, amigo. En efecto, sientes a la vez una gran necesidad de libertad y un sentimiento de soledad. ¿Será tu necesidad de amor suficientemente fuerte como para empujarte a que te comprometas sentimentalmente? Deja hablar a tu corazón, es la lección que te enseña la alianza del Loco y la Estrella. Confía en tus sentimientos.

Profesionalmente, tu rutina te lleva por el camino de la amargura y sueñas con que un gran cambio haga que todo se tambalee para liberarte de tus cadenas y, sobre todo, de tu jerarquía. ¡Provoca tú los acontecimientos! Si tienes confianza en tus capacidades para recuperarte, nada te impide montar tu propia organización. ¡Si se quiere, se puede!

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Te espera un día tranquilo y sereno en el amor, amigo. De humor más bien solitario con el Ermitaño, te encuentras con un ambiente más bien solidario bajo la influencia del Sumo Sacerdote. Dicho de otra manera, tienes tendencia a aislarte, pero este comportamiento, un tanto poco sociable, será recibido por tu entorno con compasión y bondad. Hagas lo que hagas hoy, te apoyará y entenderá.

Tu día laboral irá con calma y eficiencia. Si atraviesas dificultades en tus tareas cotidianas, alcanzarás tus objetivos con total serenidad. Tu energía y poder de análisis te ayudarán a saber cómo y cuándo actuar para acabar con los problemas y aprovechar las oportunidades. ¡Perfecto!

Acuario, así es tu lectura del tarot

Tu vida social ocupa el papel principal hoy bajo la influencia del Mundo y el Sol que te sumergen en un remolino de actividades y encuentros. Conjugas los verbos compartir y discutir en todos sus tiempos y modos, amigo. Puedes esperar cruzarte con personas tan interesantes como seductoras y evolucionar en un ambiente dinámico y alegre.

En tu área profesional, no dudes en llamar a las puertas para observar nuevos horizontes profesionales. El Mundo te abre los ojos hacia lo que hacen los demás y la Fuerza te permite distinguir lo que es bueno y lo que lo es malo. Desarrollar así tu curiosidad te permite comprender mejor tus propias motivaciones.

Piscis, así es tu lectura del tarot

La depre te busca hoy, amigo. No te sientes bien contigo mismo(a), te sientes solo/a y no hay perspectivas de encuentros bajo la influencia del Ahorcado y el Loco. En lugar de encerrarte en ti mismo/a echando pestes contra la falta de afecto de tu entorno, muéstrales tu amor. Se recibe lo que se da, todo el mundo lo sabe.

Por otra parte, tus proyectos profesionales pasan por dificultades, estancamientos, retrasos que te hacen sentirte impotente a la hora de intentar resolver los problemas. De ahí que haya tendencia al desánimo, personificado por la alianza de la Luna y el Ahorcado. En lugar de quedarte solo/a en tu rincón para luchar contra molinos de viento, pide ayuda. La unión hace la fuerza, hoy más que nunca.

