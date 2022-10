Tarot gratis para hoy 01 de octubre del 2022 ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino hoy sábado 01 de octubre en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, así es tu lectura del tarot

Hoy es hora de romper provisionalmente o definitivamente con un elemento de tu pasado afectivo. Tu lo sabes bien, hay algo que no te conviene y sientes la necesidad de cortar esa rama muerta de tu jardín del Edén. Para ello posees una energía y una voluntad sin tacha que roza la impulsividad. En estas circunstancias, más vale evitar la crisis de autoridad, amigo. ¡Opta por la liberación!

En el trabajo, puede que sufras una transformación u optes por un cambio radical en tus costumbres laborales. Bajo la influencia de la Muerte, es hora de cambios, ya sean deseados o no. Puede tratarse de una ruptura con un antiguo compañero, o del abandono de un proyecto que ya no te interesa. Todo esto no será fácil de llevar, necesita adaptarte, pero sobre todo darle vuelta a la página.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Tauro, tarot

Tienes hoy tendencia al retiro, amigo, y tu aire reservado mantiene alejado a tu entorno. La Sacerdotisa y el Juicio te invitan a un viaje introspectivo. Buscas en tu interior una respuesta a tus preguntas y das prioridad a la meditación frente a la vida social. Intelectualizas demasiado tus sentimientos, lo que perjudica tu espontaneidad emocional.

En tu actividad profesional, atraviesas un periodo de reflexión que puede traducirse en un pequeño retiro. La alianza de la Estrella y la Sacerdotisa muestra que puede que tu puerta se mantenga hoy cerrada. Tus proyectos están en fase de maduración y sabes que se imponen el rigor y la paciencia. Explica tu progreso intelectual, porque esta aparente inactividad podría ser tomada por pereza por tu entorno.

Géminis, así es tu lectura del tarot

El Sol tiene una cita con la Luna en tu cielo sentimental, amigo y los rayos de estos dos astros convergen en su dirección, para uniros a los dos en un mismo impulso de amor. Cupido apunta con sus flechas y da en el blanco. Si estás disponible amorosamente, hoy existe la posibilidad de tener un encuentro. ¡No te quedes en casa, sal a pasear!

Por otra parte, ¡menuda creatividad en el trabajo! Tienes una buena idea por minuto, pero el problema, revelado por la tirada de la Estrella y la Luna, es que te cuesta pasar de la teoría a la práctica. Te falta realismo y puede que te lo reprochen. Si encima tienes una profesión artística, harás maravillas.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Tu vida afectiva crece y se extiende hoy en un ambiente favorable a la felicidad, a la ternura compartida y al amor sin mancha. La encantadora pareja formada por la Emperatriz y el Sol te ofrece algunas horas de felicidad que ningún desacuerdo puede enturbiar. Cultivas relaciones sinceras y sólidas que llenan tu vida y satisfacen tu necesidad de afecto. Saboréalas, amigo.

En el trabajo, priman la sabiduría y la diplomacia. La Emperatriz te trae encanto y vivacidad, mientras que el Sumo Sacerdote te otorga inteligencia y espíritu de equipo, necesarios para la buen marcha de tus negocios. Aconsejarás hoy a los más fuertes y sostendrás a los más débiles, vendrán de lejos para escucharte.

Leo, así es tu lectura del tarot

En el amor, no hay hoy tranquilidad ni romanticismo, amigo. Bajo la influencia del Diablo y el Emperador, te guían más bien la pasión y el poder de dominación. Líbido exacerbado, posesividad, celos, no tienes reparo en tu entorno afectivo. Cuidado, pues este ambiente de imprudencia e impaciencia puede disgustar a tu pareja o puede que las personas cercanas no te comprendan.

Por otra parte, tu éxito profesional se anuncia brillante. Motivado/a por la energía para vencer que te ofrece la asociación del Sol y el Diablo, te transformas en ambición e inteligencia preparada para todo. Tu éxito será arrollador, pero cuidado con los obstáculos. Tu megalomanía podría crear oposición y ganarte algunos enemigos. ¡Vence con modestia!

Virgo, así es tu lectura del tarot

Si nace hoy la duda en tus amores, los Enamorados y la Sacerdotisa no van a ayudarte a verlo más claro, amigo. No remuevas inútilmente las aguas del pasado y estropees el futuro. Puede que se establezca una gran indecisión asociada a cierta melancolía a lo largo de la jornada. Tómate tiempo para reflexionar, pero no te entretengas con los recuerdos.

Por otra parte, no habrá más cambios. Los acontecimientos se encadenan, te piden que hagas elecciones, que tomes decisiones y tú te quedas ahí, con la boca abierta, incapaz de pronunciar ni una palabra definitiva. El Juicio y los Enamorados que te ponen en ese estado de pasividad, podrían hacer que te pierdas una buena oportunidad. ¡Reacciona!

Libra, así es tu lectura del tarot

La jornada no es muy cálida en el plano sentimental, amigo y podemos imaginar que, bajo el impulso de la Muerte y el Mundo, querrás poner fin a una relación que te hace más mal que bien. Si tu pareja se niega a darte tiempo, estarás tentado/a de decirle que todo ha terminado entre vosotros. ¡Cuidado!

En tu vida profesional, la tirada de la Luna y el la Muerte marca el fin de una situación, de un contrato, de un proyecto. Es necesario que pases esta página que te pesa mucho. El futuro parece incierto y sin salida y estos pensamientos te deprimen. En lugar de mirar al pasado, considera esta ruptura como una oportunidad de empezar desde cero.

Escorpion, así es tu lectura del tarot

Hoy no te falta ni convicción ni fantasía en el amor, amigo. La poderosa influencia de la pareja Fuerza-Mago te permite ejercer un poder casi magnético sobre tu entorno afectivo y hacer que evolucione según tus propios esquemas. Esto contribuye a una evolución favorable de tus conquistas en el campo de los sentimientos.

En tu área profesional, muestras una firmeza y una autoridad a prueba de fuego que te permiten dirigir con maestría tus proyectos. La Fuerza y el Emperador te apoyan en tus esfuerzos, gestionas tus proyectos con mano maestra, las inversiones son ordenadas con inteligencia y las relaciones interprofesionales son estables. ¡Nada te detendrá!

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Sagitario, tarot

Hoy adoptarás un comportamiento superficial en tus relaciones privadas, amigo. Bajo la influencia de la Emperatriz y el Loco, no puedes quejarte de tu vida sentimental, que está bien, pero das prioridad a la cantidad frente a la calidad. Las relaciones basadas en encuentros casuales son agradables si no buscas algo duradero, pero frustrantes si necesitas estabilidad.

Por otra parte, tus competencias profesionales se valoran en su justa medida gracias a la asociación del Sol y la Emperatriz. Debido a tu trabajo, pero también a tu diplomacia, tu inteligencia y tu encanto, consigues convencer a los más reticentes para que te sigan en un ambicioso proyecto. Si buscas inversionistas, es el día ideal para ir a llamar a la puerta de los bancos.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Hoy apareces como una persona simpática y abierta, amigo. Eres de trato fácil y tu encanto, aumentado por el dúo positivo formado por la Estrella y el Mundo, crea un ambiente de alegría y bienestar alrededor de ti. Tus viejos amigos, así como los más recientes, se alegran de pasar algún tiempo en tu compañía. ¡Y es recíproco!

Por otra parte, te encanta tu actividad profesional y te aporta muchas satisfacciones y oportunidades de progreso. Bajo la benévola influencia del Juicio y la Estrella, despliegas energías positivas que consigues canalizar en prometedores proyectos. Te preparas para poner todos tus esfuerzo e inversión personal para alcanzar tus objetivos. Sigue así, tu voluntad será recompensada.

Acuario, así es tu lectura del tarot

¡Hay mucho movimiento a tu alrededor, amigo! Sales, entras, vas con amigos, tienes encuentros inesperados, cenas sorpresa con tu pareja. Ya no sabes donde parar con la Rueda de la Fortuna y el Mago que influyen en tu vida sentimental. Te toca hacer malabarismos entre unos y otros para intentar satisfacer a todo el mundo. Las sorpresas no se han acabado, pero cuidado con el cansancio a final del día.

Por otra parte, esta jornada se presenta agradable desde el punto de vista de la actividad. El Mago aporta una energía innovadora que te permitirá mostrar tu iniciativa, mientras que el Sumo Sacerdote te ofece el sentido del contacto y de la escucha. Si ejerces una profesión "humana" o estás buscando trabajo, es el momento de hacer valer tus cualidades frente a tus interlocutores.

Piscis, así es tu lectura del tarot

Hoy eres a la vez dinámico/a y cariñoso/a en tus relaciones afectivas, amigo. Bajo la benévola influencia el Carruaje el Sumo Sacerdote, te diriges a los demás con gran serenidad y tu simpatía y comunicación atraen todas las miradas. Tendrás la oportunidad de conocer gente nueva, especialmente si tienes la posibilidad de desplazarte a lo largo del día.

Por otra parte, inviertes a fondo en tu profesión, impulsado/a por la alianza del sol y el Carruaje que simboliza el éxito. Defiendes tus convicciones con fuerza y tus proyectos se ponen en marcha. Puedes incluso darte el lujo de vender la piel del oso antes de matarlo, ¡esto está ganado!

