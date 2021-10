Tarot gratis para hoy 01 de octubre del 2021 ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 01 de octubre en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, así es tu lectura del tarot

Romance y arte son las claves de la actualidad. La buena música, la pintura, la poesía o el teatro podrían aumentar tu inspiración espiritual. Es posible que desees compartir estos sentimientos con una persona especial. Los niños también pueden ser una fuente de placer. Su inocencia te hace sentir joven otra vez. Por la noche, anota tus impresiones del día.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Hoy no serás indiferente ante nada. Una buena noticia te podría llevar cerca del éxtasis. Las malas noticias podrían enviarte a las profundidades de la desesperación. Los visitantes te proporcionan una grata distracción, mientras que la búsqueda espiritual puede ser tu tema favorito de conversación. Este no va a ser un día predecible, pero va a ser maravilloso.

Géminis, así es tu lectura del tarot

El deseo de aprender a través de una actividad de grupo -tal vez una conferencia o taller- podría colocarte en medio de la gente. Lo encontrarás estimulante. Si estás planeando asistir a dicho evento, no vayas sin compañía. Disfrutarás más con la presencia de un amigo cercano o de tu pareja.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Has tenido un éxito reciente en tu profesión. Has trabajado duro y has aprendido cosas, y esto no ha pasado desapercibido para los de arriba. Te has ganado un nuevo respeto para ti y tus habilidades. Es posible que desees poner a uno de tus dones a trabajar. Podría ser un talento artístico o el don de la curación. ¡Aprovéchate todo lo que puedas!

Leo, así es tu lectura del tarot

Las esperanzas y metas de un grupo con el que te has asociado te inspiran. Es posible hacer sacrificios personales para asegurar tu éxito. Estos sacrificios son temporales, porque vas a compartir la buena fortuna del grupo. El éxito personal también está en las estrellas, pero puede requerir un cambio disruptivo. Ve con la corriente y no dejes que la duda te detenga.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Puede que hoy sientas especial romanticismo y sensualidad. Esta noche debería ser una maravilla si la puedes pasar en compañía de tu pareja. Algunos sueños vívidos podrían rondar tu sueño esta noche, casi hasta el punto de que no quieras despertarte. Anótalos y trata de averiguar lo que significan más tarde. Si no tienes pareja, sal a hacer ejercicio como forma de liberar la energía.

Libra, así es tu lectura del tarot

Ciertos eventos sociales podrían ocupar mucho de tu tiempo esta noche, y puede que disfrutes de estar en contacto con amigos a los que no has visto en mucho tiempo. Las conversaciones deberían de ser fascinantes. Puedes incluso descubrir un nuevo interés. Un encuentro con tu pareja podría ser más apasionado de lo habitual. Este debe ser un día muy entretenido y divertido, siempre y cuando conserves tu energía.

Escorpion, así es tu lectura del tarot

Finalmente podrías traer el éxito y la buena fortuna que has estado esperando en temas de trabajo y de carrera. Este puede ser el reconocimiento por tu esfuerzo, dedicación y duro trabajo. Cuenta con un aumento de sueldo y un mayor respeto y estatus entre los amigos y compañeros de trabajo. ¡No lo celebres tanto que sufras los efectos de los excesos!

Sagitario, así es tu lectura del tarot

El amor por alguien lejano podría ocupar tu mente hoy, y tal vez amor por el lugar donde vive esa persona. Es posible que te aburras con la rutina y tengas ansias por abrazar la aventura. Este es un buen momento para planificar unas vacaciones, especialmente si vas en compañía de una pareja o de un amigo íntimo. Tus instintos artísticos también podrían estar inspirados por los genios de otras culturas.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Unos visitantes interesantes podrían presentarse hoy. Tal vez vas a organizar una fiesta o actividad. Estas personas podrían incluir a personas de las ciencias, o personas que se ocupan de dinero, como banqueros, asesores de inversión o agentes de bienes raíces. Escucha lo que tienen que decir. Podrías aprender algo que aumente tu capacidad financiera.

Acuario, así es tu lectura del tarot

Algunas publicaciones podrían hacer que adquieras nuevos conocimientos. Querrás hablar de ello con tus amigos. Las conversaciones sobre cualquier tema deben ser informativas y beneficiosas, ya que tu mente es muy perspicaz y retentiva. El afecto por amigos, familiares y ese alguien especial debería llenar tu corazón hoy. Una velada íntima con tu pareja será especialmente gratificante.

Piscis, así es tu lectura del tarot

Hoy podrías recibir valiosos consejos para incrementar tus ingresos, posiblemente de un amigo o colega. Debes sentirte bien y tener un aspecto muy atractivo. Tu acercamiento a otras personas puede ser más extrovertido de lo habitual. Los animales domésticos podrían ser una fuente de alegría. ¡Disfrútalo mientras puedas! Por la noche, disfruta de tu vena artística.

