Tarot gratis para hoy 01 de mayo del 2022 ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino hoy domingo 01 de mayo en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, así es tu lectura del tarot

Eres tan razonable. Pero estás aproximándote a un punto crucial en la vida y quizás estés comenzando a sentir los primeros signos de ello en este momento. La atracción es irresistible. Deberías saber que la configuración de los cuerpos astrales sugiere que te dejes llevar por la corriente ¡y recibas lo inesperado con los brazos abiertos!

Tauro, así es tu lectura del tarot

El día por delante será algo confuso. Será como si hubieras dejado una gran fiesta en dónde la estabas pasando genial. Tu mente seguirá con la euforia y emoción de conocer personas nuevas y hacer planes, aunque de repente, ¡será momento de ir a trabajar! Apenas si tendrás tiempo de cepillar tu ropa para sacar el papel picado. Es hora de bajar y concentrarte en la tierra de los negocios.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Hoy la alineación planetaria significa que necesitarás tomar partido. ¿Qué harás? ¿Seguirás con la seguridad y continuidad de lo previsto el año anterior, o cuestionarás tu vida profesional al nivel de comenzar todo de nuevo? Lo que sea que elijas, asegúrate de no culpar a los demás por la inestabilidad que hay en tu vida en este momento. A menudo éste es el período de un cambio más profundo.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

La alineación celestial hoy te marcará el ritmo. A medida que el énfasis cambie desde lo intelectual a lo emocional, te encontrarás de repente mirando por segunda vez a una persona conocida de mucho tiempo. Será como si de repente tu naturaleza física y sentimental se despertara. ¡Y te demandará su atención! Estarás listo/a para una relación basada tanto en las emociones como en el intelecto.

Leo, así es tu lectura del tarot

En este momento te encuentras en medio de una crisis existencial, ya que el contexto planetario te invita a modificar tu sentido de identidad. ¡Llegó el momento de liberar el lado loco de tu personalidad! Has mantenido tu verdadera personalidad oculta durante tanto tiempo ¡que es probable que no te reconozcan en realidad! Hoy, el aspecto en juego te ayuda a aceptarte mejor.

Virgo, así es tu lectura del tarot

¡Paren el mundo, me quiero bajar! Hoy podrás sentir que el mundo se ha convertido en un lugar demasiado serio. Has estado trabajando mucho. Parece que unas vacaciones no vendrían mal. Piénsalo: cielo azul, mucho sol, gente contenta y un mar cálido quizás sea todo lo que necesitas para darte cuenta de lo maravilloso que puede ser el mundo.

Libra, así es tu lectura del tarot

En tu vida profesional tienes definido un objetivo claro por el cual luchar. En los últimos meses has trabajado para armar los cimientos y ahora comienzas a trepar con determinación hacia el objetivo. No parece haber nada que pueda detenerte. Pero hoy alguien podría intentar retenerte un poco. En lugar de enfrentarle ¿por qué no le invitas a subir contigo?

Escorpion, así es tu lectura del tarot

La alineación astral de hoy te alienta a que incorpores más libertad a tu vida. La imagen que tienes de ti mismo/a está en proceso de cambio. ¡Adelante! Permítete tener mucho más poder del que piensas que tienes. En este momento, es más importante para ti demostrar qué eres capaz de hacer en vez de tratar de convencer a los demás sobre tus habilidades.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Si has estado jugando con alguna nueva idea religiosa, filosófica o política, este es el mejor momento para comprometerte y comenzar a probar algunos de estos nuevos puntos de vista. Hoy, la energía astral en juego te ayuda a tener confianza en la verdadera existencia de un futuro nuevo y sólido si tan sólo haces el esfuerzo de salir a buscarlo.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Podría ser que hayas estado trabajando en un proyecto grande que esperabas poder terminar. ¿En cambio has tropezado con inconvenientes? Hasta ahora quizás tu lema era "concretar las cosas de una vez por todas", pero ahora no está funcionando. Sin embargo, la energía te brinda confianza y energía renovada para agitar un poco las cosas. Tus proyectos actuales se beneficiarán.

Acuario, así es tu lectura del tarot

¡Hoy no sentirás deseos de bromear! Más que de costumbre, sientes la necesidad de estar en un ambiente tranquilo para poder concentrarte en tu trabajo y seguir tus planes específicos para el día. Últimamente has estado añorando la independencia al punto de jugar con la idea de trabajar por tu cuenta. ¿Por qué no? ¡Serías un muy buen jefe!

Piscis, así es tu lectura del tarot

Con la actual alineación astral en juego, ¡desearás trabajar intensamente! Este sería un buen momento para poner tus asuntos en orden. Debes admitirlo: has venido descuidándolos últimamente. No debes temer el futuro ya que las influencias de este mes serán sumamente favorables para ti. Prepárate para sentirte muy feliz en los próximos días.

