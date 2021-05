Tarot gratis para hoy 01 de mayo ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 01 de mayo en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy. ¡La Verdad Noticias te trae tu predicción!

Aries, así es tu lectura del tarot

Hoy, a pesar de un contexto afectivo dinámico, no conseguirás deshacerte de un sentimiento de soledad y tristeza interior. Bajo la influencia del Ermitaño, sentirás la necesidad de aislarte, de reflexionar y poner en cuestión cada situación. Evidentemente, eso no contribuye al avance en tus relaciones, sobre todo si estás "a prueba" con un/a pretendiente. ¡Sé positivo(a)!

Tu actividad profesional es lenta, tienes la sensación de que no alcanzas tus objetivos y el desánimo no está lejos. La alianza de la Luna y del Ermitaño indica cierta frustración. Tus ideas no son recibidas positivamente ni recompensadas en su justa medida y no tienes más energía como para pelear por ellas. Sácala de tu fuente interior, sería una pena que te rindieras.

Aries, así es tu lectura del tarot.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Con el Ahorcado, que hace de aguafiestas, este día está lejos de ser positivo en el aspecto sentimental, amigo. Plantado/a en tus posiciones, te cuesta admitir los comportamientos negativos de tu entorno o pareja. Todo esto provoca dificultades en la comunicación, que algunos salgan heridos. No tomes hoy ninguna decisión definitiva, aunque tengas muchas tentaciones, e intenta más bien tranquilizar la situación.

Por otra parte, tus proyectos profesionales pasan por dificultades, estancamientos, retrasos que te hacen sentirte impotente a la hora de intentar resolver los problemas. De ahí que haya tendencia al desánimo, personificado por la alianza de la Luna y el Ahorcado. En lugar de quedarte solo/a en tu rincón para luchar contra molinos de viento, pide ayuda. La unión hace la fuerza, hoy más que nunca.

Tauro, así es tu lectura del tarot.

Géminis, así es tu lectura del tarot

Hoy eres la seducción personificada, amigo. El magnetismo del Diablo asociado al poder de actuación del Mago hace que corra sangre caliente por tus venas. Deseas ardientes amores y una excitante vida afectiva y social. De esto a imponer a tu entorno tus ideas festivas no hay más que un paso que tu darás rápidamente.

En tu vida profesional, el Mago anuncia novedades y propósitos de cambio, pero el Ahorcado que te representa te impide aprovechar las oportunidades. Aun teniendo todos los elementos en tu mano para evolucionar, algunos acontecimientos exteriores y obligaciones te frenan en tu desarrollo. De todo esto se desprende cierta frustración que, menos mal, no durará.

Géminis, así es tu lectura del tarot.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Recuerda que en el amor, cuando se espera mucho, se obtiene poco, amigo. Bajo la influencia del Ahorcado y el Emperador, podrías hoy comprobar este dicho. Puede que hoy tu pareja no quiera someterse a tu ley y tus deseos. Si tu dices negro, el o ella dice blanco. Eso te impacienta y hace crecer en ti una frustración pasajera, pero así es: a veces los polos opuestos se atraen.

En el trabajo, sientes que no tienes la libertad de acción necesaria para terminar el trabajo del día. El Ahorcado te sitúa en una situación incómoda introduciendo retrasos y bloqueos contra los que no puedes hacer nada. Hay sentimientos de impotencia y desánimo garantizados. Respira profundo.

Cáncer, así es tu lectura del tarot.

Leo, así es tu lectura del tarot

En el terreno del amor, tienes la moral por los suelos, amigo. El Ahorcado que te representa agota tu entusiasmo y frena tus impulsos. Por suerte, tu entorno, bajo la influencia del Sumo Sacerdote, muestra su capacidad para escuchar y su bondad para hacer frente a las dificultades. Tu humor será sombrío pero encontrarás siempre un hombro en el que apoyarte y pasar del negro al gris con la ayuda de los que te aman.

En tu área profesional, vas a pasar este día con mucha calma. Bajo la influencia conjunta del Sumo Sacerdote y el Ermitaño, tus negocios siguen su camino con mucha serenidad, a un ritmo lento pero eficaz. Tu entorno se muestra contigo muy conciliador: toleran tu frialdad y necesidad de soledad. Así que si quieres, aíslate, ya hablarás mañana.

Leo, así es tu lectura del tarot.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Si no controlas hoy tus impulsos amorosos, es posible que provoques una catástrofe, amigo. La alianza de la Torre y del Diablo indican un comportamiento excesivo de tu parte que será mal recibido en tu entorno. De ahí que vengan los conflictos, las voces, arrepentimientos. Los celos son un defecto vil. Trata de entender antes de que sea demasiado tarde.

Por otra parte, no puedes más con tu actividad cotidiana profesional bajo la influencia de la Torre. Te invade un sentimiento de incertidumbre e inseguridad. Calma los impulsos de la Justicia que te representa. Te empuja a tomar decisiones y a actuar, pero no es la mejor actitud que puedes adoptar hoy. Si te enfrentas a imprevistos o tensiones, pásate al bando de los observadores, te sentirás más seguro/a.

Virgo, así es tu lectura del tarot.

Libra, así es tu lectura del tarot

Hoy tu vida afectiva está marcada por sentimientos sólidos y duraderos. Bajo la influencia del Emperador y la Estrella, dispensas tu ternura con generosidad, y no eres avaro/a con las afecciones y los besos, amigo. Si no te atreves a comprometerte en una seria relación, has de saber que tu pareja, representada por el Emperador, tendrá la voluntad de acelerar tu paso.

En el trabajo, tu entorno profesional te impone una severa gestión de tareas. Bajo la influencia del Emperador, tus compañeros de trabajo o clientes se muestran muy autoritarios y rigurosos, lo que tiene tendencia a frenar tu audacia y tus iniciativas. No te tomes a mal esta crisis de autoridad y haz lo que te dicen sin quejarte demasiado, a pesar de todo, esto es positivo, contribuye a estabilizar tu situación.

Libra, así es tu lectura del tarot.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

¡Hoy eres una brasa ardiendo, amigo! El Diablo y el Mundo incitan tu pasión por las "cosas" y el amor. Una sensibilidad diabólica corre por tus venas y quieres pasión o nada. Al buscar sensaciones extremas (deseo, celos, éxtasis.), te falta romanticismo. ¡Esperemos que tu pareja esté en la misma onda!

En tu actividad profesional, posees excelentes medios para progresar. Con gran autoridad, otorgada por el Diablo y la Emperatriz, las ideas de los demás no se resisten a tu voluntad de hacer que las cosas se muevan, incluso si eso significa que se pongan en tela de juicio, lo que no es del gusto de todos. Tus argumentos e ideas dan en el blanco, pero no te conviertas en un tirano/a.



Escorpio, así es tu lectura del tarot.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

¡Hoy no hay descanso para los valientes, amigo! Arrastrado/a por el Mundo, encontrarás la felicidad y el bienestar afectivo en un torbellino de encuentros y desplazamientos. Tendrás que elegir entre una fiesta en casa de Fulano, una cena en casa de Mengano o un viaje sorpresa a Londres con un/a amigo/a desorientado(a). La Justicia y su sentido práctico te ayudarán sin duda a elegir correctamente.

En tu vida profesional, atraviesas una jornada de celebración que deja la puerta abierta a todo tipo de gratificaciones. El Sol y el Mundo te ofrecen la gloria en bandeja de plata, lo que representa a la vez éxito y honor para ti. Aprovecha esta racha de suerte para iniciar un proyecto ambicioso o ganarte compañeros de trabajo que se han mostrado escéptico últimamente.

Sagitario, así es tu lectura del tarot.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

La asociación de la Sacerdotisa y el Loco no juega a favor de un desarrollo sentimental, amigo. Hoy te haces miles de preguntas sobre tu pareja o sobre tu soledad de corazón, sin obtener ninguna satisfacción. Tienes el alma melancólica, el corazón pesado y triste semblante. Deja de obsesionarte por nada o tendrás un mal día.

En el terreno profesional, te es un poco difícil comunicar tus ideas. Por una u otra razón, el ambiente no favorece el entendimiento y el espíritu de equipo. Se trata de un cada uno a lo suyo, encontrarás tu trabajo poco gratificante. Tómatelo con paciencia. La alianza de la Muerte y de la Sacerdotisa anuncia una salida inminente de esta situación.

Capricornio, así es tu lectura del tarot.

Acuario, así es tu lectura del tarot

Los Enamorados llevan mal su nombre en asociación con el Loco, pues colocan tu jornada bajo el signo de la borrosa sentimentalidad, amigo. Lejos de tomar el toro por los cuernos, prefieres la huida al diálogo o el enfrentamiento. No resolverás hoy un dilema ni tomarás una decisión constructiva. No dejes que los otros elijan en tu lugar, podrías arrepentirte.

El tarot dice que hay algunas oportunidades en tu área profesional, pero no te atreves a hacer lo necesario para atraparlas. Los Enamorados te empujan hacia la incertidumbre y las dudas y te impiden emplear mejor el dinamismo y la espontaneidad que te ofrece la Emperatriz. ¡Qué pena! Intenta superarte y haz lo posible para aprovechar las oportunidades que se te presenten.

Acuario, así es tu lectura del tarot.

Piscis, así es tu lectura del tarot

Hoy habrá Justicia en tu vida afectiva, amigo. Respaldado/a por el Juicio y la Justicia, le juras fidelidad a tu pareja, haces oficial una relación, encuentras el equilibrio. No impones tus exigencias a la fuerza, sino con inteligencia y paciencia. ¡Nuestros mejores deseos de felicidad!

En cuanto a tu trabajo se refiere, puede que tengas hoy luz verde para algo que estabas esperando. La pareja la Muerte-Justicia indican que una situación se desbloquea, avanzas un paso y tu futuro profesional se inclina hacia la seguridad. Si has estado trabajando bajo contrato y tal está llegando a su fin, puede que tu empresa te ofrezca una posición permanente.

Piscis, así es tu lectura del tarot.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.