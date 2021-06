Tarot gratis para hoy 01 de junio del 2021 ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este martes 01 de junio en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, así es tu lectura del tarot

En cierto modo puede que te sientas como un alma perdida que no está del todo en contacto con sus sueños. Aunque sientas mucha energía, también puedes tener la sensación de que tu energía está mal dirigida y que te lleva en la dirección equivocada. La clave para esto es guiarte tú mismo/a. No le hagas caso a las agendas de los demás y sigue a tu arco iris interior. Cuanto más te hagas cargo de tu vida, más feliz serás.

Tauro, así es tu lectura del tarot

La mejor manera de crear armonía entre los demás es, en primer lugar, establecer la armonía en tu persona. No esperes que otros se hagan cargo de ti ni que cumplan con todos tus deseos. Al mismo tiempo, no es tu responsabilidad mimar a los demás. Los límites pueden resultar ambiguos a veces, pero es lo mejor para mantener una relación saludable. La gente puede llevarte a tus límites para manipularte y que hagas lo que ellos quieren. No caigas en la trampa.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Géminis, así es tu lectura del tarot

Puedes sentir que tus poderosas emociones se interponen en el camino de tus sueños. O quizás estás descubriendo que tu obsesión por una particular visión del futuro es tan fuerte que te estás perdiendo en tu propio cerebro. Estás perdiendo el contacto con el presente simplemente porque te centras demasiado en una idea nebulosa que ni siquiera existe todavía. Da un paso atrás en tu modo de pensar actual y vuelve a evaluar la situación.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Es posible que te hayas envuelto en una mentalidad de la que pareces no poder escapar. Ten cuidado con tomar medidas basadas más en las ideas arraigadas en la fantasía que en la presente realidad. Tus emociones pueden estar jugándote una mala pasada. Podrías estar persiguiendo un sueño que tiene más que ver con la alimentación de tu ego que con cumplir tu destino. Cuestiona tus motivos. Podrías percatarte de que es mejor redirigir tu energía hacia otra parte.

Leo, así es tu lectura del tarot

Tienes un día bastante extraño por delante. La atmósfera celestial podría jugarte una mala pasada. Es posible que te irrites sin causa alguna, es decir, a menos que sea porque has estado conociendo a mucha gente que no aprecia tu forma original de hacer las cosas. Puedes sentirte como si vivieses en un mundo lleno de dinosaurios. ¡No te rindas todavía!

Virgo, así es tu lectura del tarot

Las cuestiones relacionadas con el control de una situación probablemente van a requerir de tu atención. Lo más probable es que te adhieres a una rutina sólidamente planeada. Tienes un modo establecido de hacer las cosas y quieres seguir así. Sin embargo, otras personas están apareciendo en escena y es posible que quieran adoptar un papel de liderazgo. La gente es firme y fuerte cuando se trata de sus hechos. También debes serlo tú.

Libra, así es tu lectura del tarot

Tiendes a hablar y actuar con mucha energía pero ten cuidado con no dejarte llevar por la emoción demasiado. Hay una calidad surrealista en el día. Te podría llevar a creer que un espejismo es real. Es posible que estés tan dentro del drama de tus sentimientos que tu capacidad de razonar se diluye hasta el punto de que pierdas la pista de tu objetividad por completo.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Tu concepto de la realidad podría basarse más en tus emociones que en hechos. Este es uno de esos días en los que podrías meterte en problemas. Sea lo que sea que suceda, es muy probable que sientas mucha pasión sobre ello y tiendas a perder cualquier perspectiva racional. La integridad, fuerza interior y confianza personal serán el pegamento que mantenga tu mente y corazón unidos.

Escorpio, así es tu lectura del tarot

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Bueno, ¡este es tu día para brillar! Sólo asegúrate de no hacerlo a expensas de otra persona. Sientes más seguridad personal que de costumbre, lo cual puede que sea difícil de creer para ti. Sin embargo, podrías tener tanto enfoque en tu agenda que no puedas ver las señales sutiles difundidas por quienes te rodean. Otras personas aclaman por tu atención también. Asegúrate de emanar un poco de tu gloriosa luz sobre ellos.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Puedes sentir como si te estuvieras quedando fuera de la ecuación. Tal vez te sientes como el bicho raro, la quinta rueda que simplemente no tiene lugar. No te preocupes. El hecho de que te sientas así hoy no quiere decir que sea tu destino. Si no te gusta tu situación, cambia tu posición. Si no te gusta la gente con la que estás, muévete a un círculo social diferente. No culpes de tu situación a los demás. Asume la responsabilidad.

Acuario, así es tu lectura del tarot

Lleva tu creatividad a un nuevo nivel. Hay muchas maneras de expresarse creativamente, así que escoge una y sigue adelante. Puedes tener el deseo de estar en escena y querer compartir tus sueños y tu pasión interior con el mundo. Tus fuertes emociones y la perspectiva de ensoñación están activas. No trates de exagerarlos o de expulsarlos. Escuchar a tu cerebro demasiado tiempo puede privarte de la generosidad de tu corazón y de la imaginación.

Acuario, así es tu lectura del tarot

TE PUEDE INTERESAR: La Feria de San Marcos es una de las tradiciones más importantes de Aguascalientes, por lo que vale totalmente la pena disfrutar de esta gran fiesta

Piscis, así es tu lectura del tarot

Tus sentimientos te pueden engañar, así que ten cuidado con involucrarte demasiado en tu propio drama. Tal vez sientes que te están empujando y tirando de ti hacia direcciones incómodas. Puedes tolerar esta tensión durante un tiempo sin expresar tus sentimientos al respecto. Esta es una política peligrosa, ya que podría darles a los demás la impresión de que está bien continuar tratándote de la forma en que lo hacen.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado