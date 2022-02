Tarot gratis para hoy 01 de febrero del 2022 ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este martes 01 de febrero en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, así es tu lectura del tarot

Hoy, la alineación planetaria te obliga a cumplir con tu deber. Así es, no hay forma de evitar esos platos sucios. Al menos tendrás más orden y organización que nunca. Tu familia funcionará mejor que nunca. Y no hay final a la vista, ya que el aspecto te alienta a continuar esta tendencia virtuosa en vez de volver a tus viejos hábitos de desorden.

Tauro, así es tu lectura del tarot

Cualquier participación menor al 110% es simplemente inaceptable en el día de hoy. La alineación astral será muy exigente. Te guste o no, el aspecto en juego está fuera para quitarle a tu vida inestabilidad, irresponsabilidad y falta de decisión. Sentirás obligación a actuar de manera inmediata y disciplinada sobre planes concretos en vez de perder el tiempo en sueños irreales. La holgazanería no será tolerada.

Géminis, así es tu lectura del tarot

A pesar de que tus perspectivas financieras han estado de color rosa durante las últimas semanas, hoy deberás controlar tus gastos. Ciertos acontecimientos, como una abundancia de cuentas en el correo, dificultades de negocios o en tu carrera o reparaciones inesperadas hogareñas o del auto te harán sentir un poco de inseguridad sobre tus finanzas. No hay necesidad de gastar de más, sólo recuerda los méritos de mantenerte en tu presupuesto.

Cáncer, así es tu lectura del tarot

La alineación celestial actual llega justo a tiempo. Has estado necesitando un empujoncito y aquí está. Tu energía está elevada y tu dirección y conservación están en alto. Hoy puedes correr cualquier riesgo ya que el éxito es prácticamente inevitable. Así que, en vez de trabajar diligentemente detrás de escena, como usualmente haces, sal y recibe el aplauso. Ya es hora de recibir reconocimiento.

Leo, así es tu lectura del tarot

Existirá mucho enojo dentro de ti y no sabrás exactamente por qué. Los pensamientos y sentimientos de tu inconsciente brotarán dentro de ti en este momento y tendrán un efecto profundo en tus emociones conscientes. Asegúrate de mantenerte fuerte y no liberar tu enojo sobre quien no corresponde. Enfrenta tus propias cuestiones antes de que ellas mismas se expresen como energía negativa hacia los demás. La energía celestial de hoy removerá los carbones al rojo vivo.

Virgo, así es tu lectura del tarot

Descubrirás que los demás juegan un papel clave en los hechos del día. No te sorprendas, sin embargo, si existe una tensión extra que actúa como límite entre tú y las personas con las que te comunicas. Los sentimientos se hieren fácilmente, y las personas se incentivan fácilmente hacia las acciones hostiles. La alineación astral de hoy cargará la atmósfera de tensión eléctrica.

Libra, así es tu lectura del tarot

Bien, hoy no será el día más brillante del mes para ti. Con la energía astral en juego, tienes la impresión de que la vida es eternamente repetitiva. ¿Pero recuerdas hace poco? Sentías emoción por una sucesión de desafíos que te dejaban sin aliento por tanta alegría. Estabas destinado/a a la realización personal, así que no dejes que este adormecimiento te convenza de lo contrario.

Escorpion, así es tu lectura del tarot

Hoy la alineación astral te proporciona más control del que tienes normalmente. Dado que tienes la tendencia a dejarte llevar por tus pasiones, has tenido que aprender a controlarte. No quieres tener problemas con la ley, el banco u otras figuras de la autoridad. Cualquier acción que realices hoy requerirá sobriedad y concentración. Pero ése es un desafío que puedes lograr.

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Si los últimos días han sido difíciles, no es sorprendente que quieras retirarte por un tiempo. Este tipo de reacción te obligará a rechazar algunas invitaciones. Con la alineación astral causándote más mal humor que de costumbre, no es mala idea mantenerte con perfil bajo por un tiempo. Ya no tienes disposición a gastar tu tiempo y energía en una relación en la que sólo tú entregas; deseas una verdadera amistad.

Capricornio, así es tu lectura del tarot

Los cuerpos astrales te han estado urgiendo a echar raíces desde hace algún tiempo. Todos los aspectos insustanciales e improvisados de tu vida se irán, dejando sólo lo verdadero, fuerte y sólido. Cuando aprendas a amarte a ti mismo/a y reconocer y afirmar tu individualidad, todas tus necesidades serán satisfechas. La alineación celestial te brinda una oportunidad única para que realices esta importante transformación.

Acuario, así es tu lectura del tarot

Quizás alguna vez tuviste, o aún tienes, una abuela, abuelo, tía o tío que te maravilló con historias sobre tus antepasados. Las imágenes que sus palabras creaban en tu mente de un antiguo entorno, casas o personajes, aún resuenan en ti. Hoy será un buen día para embarcarte en tu propio viaje hacia el pasado. Sin duda existe aún mucho por descubrir.

Piscis, así es tu lectura del tarot

La alineación planetaria de hoy tiene un útil recordatorio para ti: No te apresures con ningún proyecto importante. Es verdad, la falta de acción puede resultar frustrante. La energía planetaria te está permitiendo darle los últimos toques a un proyecto de larga data. El aspecto inluyente en juego quizás hayan succionado tu seguridad hasta el punto en el que estabas por dar por finalizado el trabajo. Vaya, no es así. Sigue trabajando.

