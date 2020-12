Tarot gratis para hoy 01 de diciembre ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Conoce cómo te irá el día de hoy martes 01 de diciembre en el tarot gratis.

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 01 de diciembre en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy y La Verdad Noticias te trae tu predicción.

Aries, Así es tu lectura del Tarot

En el amor, la presencia de la Fuerza y de la Justicia refuerza tu capacidad de comprensión y tu autoridad en el pequeño mundo que te rodea, amigo. Con voluntad y sinceridad, haces lo que puedes para arreglar los problemas de relación que te conciernen directamente o que afectan a personas que amas. En toda circunstancia, separas las cosas y haces uso de tu ingenio para restablecer la armonía a tu alrededor.

En el trabajo, se divisa en el horizonte un acuerdo o un ascenso. El Mundo y la Justicia hacen evolucionar tu carrera en la buena dirección y te ayudan a alcanzar tus ambiciones. Pon tinta en tu pluma, pues podrías necesitarla para escribir un contrato o una carta de motivación. ¡Tienes el viento a tu favor!

Aries, Así es tu lectura del Tarot

Tauro, así es tu lectura del tarot

Hoy, el Mago y la Rueda de la Fortuna se asocian para que vivas un nuevo impulso en tu vida amorosa, amigo. Mucho movimiento y muchas oportunidades en tu universo afectivo contribuirán a que estés muy alegre a lo largo del día. Has de saber sin embargo, que esto no se traducirá necesariamente en relaciones estables y duraderas. Parece que es una llama fugaz.

En el trabajo, las cosas evolucionan favorablemente para ti. La Rueda de la Fortuna te propone sorpresas y buenas noticias, mientras que la Justicia te guía y te permite tomarte estos cambios con seriedad. Todo esto es muy positivo, pues combinas suerte y eficacia. Es el momento ideal para aprovechar una buena oportunidad y hacer evolucionar favorablemente tu situación financiera.

Tauro, Así es tu lectura del Tarot

Géminis, así es tu lectura del tarot

Hoy estás especialmente sociable, abierto/a y receptivo/a a nuevos encuentros y experiencias, amigo. Toda invitación para salir será bienvenida pues estás deseando compartir información, puntos de vista, sentimientos. La alianza de las cartas del tarot de Juicio y la Templanza marca una dinámica positiva en tu vida social y un deseo de vivir relaciones equilibradas y sanas.

En tu área profesional, este es un día ideal para adquirir conocimientos en todos los aspectos. Bajo la influencia del Juicio y el Sumo Sacerdote, tu curiosidad te abre nuevas perspectivas intelectuales o profesionales. Con calma y lucidez, podrás desarrollar un nuevo proyecto y ganar libertad de acción, especialmente si tu situación se encuentra en cierto estancamiento.

Géminis, Así es tu lectura del Tarot

Cáncer, así es tu lectura del tarot

Hoy tus relaciones con tu entorno afectivo se ven enardecidas, amigo. El Mago y la Emperatriz te ofrecen un talento increible para la comunicación. Si vives en pareja, tu compañero/a te mirará y escuchará como los primeros días. Soltero(a), es el día ideal para ir a por nuevos encuentros y , por qué no, conocer al(la) Elegido(a).

En el trabajo, tienes tendencia a ver las cosas negras, cuando, por el contrario, son muy positivas. No dejes de lado las oportunidades que te ofrece el Mago. Puede que obtengas los resultados o el éxito que llevas tanto tiempo esperando. Sal de tu madriguera y aprovecha este hermoso día.

Cáncer, Así es tu lectura del Tarot

Leo, así es tu lectura del tarot

En tus relaciones afectivas, tu originalidad y dinamismo se encuentran hoy con cierta frialdad. Marcado por la Justicia, tu entorno no comprende tu entusiasmo y necesidad de movimiento, amigo. No estás precisamente en la misma onda que las personas que te rodean. Cuando te piden rigor y claridad en tus sentimientos, tu respondes con una fantasía desconcertante. ¡Cuidado con los malentendidos!

En tu área profesional, la tirada de la Estrella y la Justicia es señal de la firma de un acuerdo, de la oficialidad de un contrato, de la conclusión de un proceso legal. Te sientes liberado/a por la seguridad adquirida y llevas tus asuntos con serenidad e inteligencia. Sigue tu buena estrella, ella te indica el camino de un éxito bien merecido y ganado limpiamente.

Leo, Así es tu lectura del Tarot

Virgo, así es tu lectura del tarot

Hoy es hora de romper provisionalmente o definitivamente con un elemento de tu pasado afectivo. Tu lo sabes bien, hay algo que no te conviene y sientes la necesidad de cortar esa rama muerta de tu jardín del Edén. Para ello posees una energía y una voluntad sin tacha que roza la impulsividad. En estas circunstancias, más vale evitar la crisis de autoridad, amigo. ¡Opta por la liberación!

En cuanto al trabajo, puede que ciertas cosas evolucionen en tu manera de enfrentarte a la rutina: cambio de actividad o de compañeros, reorganización del horario, cambios, acensos. ¡Nada es imposible bajo la influencia de la Muerte! Por suerte, la Emperatriz será tu guía a lo largo del día y te permitirá enfrentarte a esta evolución con habilidad.

Virgo, Así es tu lectura del Tarot

Libra, así es tu lectura del tarot

La Torre anuncia hoy obstáculos emocionales, amigo. Mientras que el Ermitaño es señal de un poderoso sentimiento de soledad y melancolía, te sientes abandonado/a por tu entorno, incomprendido/a por los que amas y totalmente desarmado/a frente a tu futuro sentimental. Aíslate, toma distancia y medita claramente sobre las opciones de vida que se perfilan en el horizonte.

En tu área profesional, puede que el Ermitaño te haga sufrir contratiempos o retrasos en tus tareas del día. No te falta buena voluntad, es cierto, pero algunos obstáculos te obligan a detenerte, puede que también a reflexionar sobre tu forma de enfrentarte a los acontecimientos. ¿Es razonable correr tras el tiempo?

Libra, Así es tu lectura del Tarot

Escorpio, así es tu lectura del tarot

El ambiente no está de humor para el amor. Por más que das muestras de tu voluntad y autoridad en tus relaciones, el contexto afectivo continúa siendo sombrío. Bajo la influencia del Ermitaño, tu entorno no decide abrirse. Tus muestras de ternura y tus dulces atenciones no encuentran respuesta. Ánimo, mañana será otro día, y todo lo que des hoy te será devuelto más tarde, amigo.

Podría decirse que en tu trabajo empleas mal tus conocimientos y tu experiencia. La unión del Diablo y el Ermitaño reflejan un estancamiento en tus proyectos debido a una falta de flexibilidad frente a tus compañeros de trabajo y de reflexión estratégica. Por querer ir demasiado deprisa y no delegar, haces desaparecer las posibilidades de progreso.

Escorpio, Así es tu lectura del Tarot

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Frustración, desánimo, renuncia. Estas palabras califican tu estado de ánimo de hoy, amigo. La alianza del Ahorcado y la Luna indica que tienes la impresión de vivir una historia sin salida, de encontrarte bloqueado/a en tu vida afectiva. Esta tirada confirma la necesidad de una ruptura y anuncia que tus esperanzas de reconcialiación se verán frustradas. Es un día difícil.

En el trabajo, tienes la impresión de ser el punto de todas las críticas y agresiones. El duo bastante negativo que forman la Torre y el Ahorcado marca un periodo de ruptura, de renuncia y sobre todo, de desánimo. Ten fe en ti mismo/a. Conseguirás animarte.

Sagitario, Así es tu lectura del Tarot

Capricornio, así es tu lectura del tarot

En el amor, los contratiempos tienen hoy tendencia a agotarte, amigo. Los Enamorados que representan el contexto sentimental revelan comportamientos dudosos y poco fiables por parte de las personas que te rodean. Todo esto te inquieta, hasta el punto de que las relaciones con algunas personas podrían verse bloqueadas por falta de confianza. Un consejo: acaba con tus dudas e intenta comunicarte.

En la esfera profesional, sin duda tendrás que elegir entre una actitud calmada o un deseo profundo de cambios. Los Enamorados siembran la duda, mientras que el Carruaje te empuja a actuar. En este contexto desestabilizante, más vale darse tiempo para reflexionar antes de lanzarte a hablar. Calma los caballos de tu carruaje, estás ante una bifurcación y es peligroso ir demasiado deprisa hacia un camino o el otro.

Capricornio, Así es tu lectura del Tarot

Acuario, así es tu carta del tarot

Puede que hoy tu emotividad te haga perder el control, amigo. La alianza de la Torre y la Estrella es señal de relaciones eléctricas que te ponen fuera de ti. Debido a tu gran susceptibilidad, tu entorno consigue fácilmente sacarte de tus casillas. Si no te gustan los ataques de nervios, controla los tuyos.

En tu área profesional, se ven muchos imprevistos y dificultades que te desestabilizan. La Torre y los Enamorados te ponen en una situación socio-profesional muy delicada, llena de dudas y de oposiciones. Susceptible y agresivo/a, te costará mucho creer que no todo el mundo te quiere y no dudarás en entrar en conflicto con quien ose a ponerse en tu camino. Debes controlar tus emociones, sino, prepárate para la catástrofe.

Acuario, Así es tu lectura del Tarot

TE PUEDE INTERESAR:Significado de las cartas del Tarot “REY DE OROS"

������ Conoce más acerca de las cartas del tarot. ������https://t.co/vrwrwFBELV — La Verdad Noticias (@LvdNoticias) November 1, 2020

Piscis, así es tu lectura del tarot

Hoy priman la indecisión y la inestibilidad en el amor, amigo. El Emperador te impone cierta voluntad de estabilidad, mientras que el Loco te libera de tus obligaciones. Guiado/a por principios rigurosos y una importante necesidad de libertad, puede que optes por el retraimiento en las relaciones afectivas. No es de todas maneras una razón para encerrarte en tu cuarto.

Por otra parte, tu vida profesional atraviesa un periodo de dudas. La alianza de la Estrella y el Loco es señal de un malestar liado a una creatividad mal controlada. Tienes tendencia a dispersarte en demasiadas direcciones o proyectos a la vez, sin conseguir terminar ninguno de forma satisfactoria. Concéntrate en el corazón de tu profesión sin dejarte llevar por tu imaginación.

Piscis, Así es tu lectura del Tarot

¿Cuándo llegará la vacuna contra el COVID-19 a México? Síguenos en Google News y mantente informado.