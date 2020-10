Tarot gratis para hoy 01 de Octubre ¿Cómo te irá según el horóscopo?

Tarot gratis para hoy 01 de octubre, así te irá según el horóscopo.

Según la lectura de las cartas del tarot, esto es lo que te depara el destino este 01 de octubre en cuestiones del amor, humor y profesión. Esta es la mejor manera de comenzar todos tus días, así que no te puedes perder las predicciones del horóscopo de hoy.

Aries, así es tu lectura del tarot

¡Qué terco/a estás hoy, amigo! Inspirado por rigurosos principios, influencia de la Justicia, te muestras autoritario/a e inflexible en compañía del Emperador. Ten cuidado, que esta falta de flexibilidad no perjudique tus relaciones con tu pareja o entorno afectivo. Tu espíritu crítico y tu firmeza de juicio podrían crear tensas situaciones, incluso algunos conflictos. ¡Modera tus pretensiones!

En el aspecto profesional te comportas como un/a tirano/a. Cualquiera que trabaje a tu lado debe someterse a tus reglas y métodos. No hay ni siquiera la posibilidad de una posible discusión, como indica la alianza del Diablo y el Emperador. ¿Quiere esto decir que vas a perder la oportunidad? ¡De eso nada! Esta increíble fuerza que te empuja te permitirá alcanzar tus objetivos.

Aries, Así es tu lectura del Tarot

Tauro, así es tu lectura del tarot

El ambiente no es hoy muy brillante en el amor, amigo. Entre el Ermitaño y la Sacerdotisa, no te queda más que llorar o esconderte en una esquina para huir de tus dudas. Ninguna de estas dos láminas consigue que te abras a los demás. Es momento de introspección y puesta en tela de juicio. Aprovecha esta soledad para revisar algunos de tus comportamientos hacia las personas que amas.

Profesionalmente, la Sacerdotisa tira de la cola al Diablo y, para solucionar un problema, te ves tentado/a a simplemente negarlo. Tu actitud está a falta de coraje y franqueza. Toma el toro por los cuernos y atrévete a confesar los errores, un mal resultado o una debilidad. Te vendría bien un amigo para echarte una mano.

Tauro, Así es tu lectura del Tarot

Géminis, así es tu lectura del tarot

El Carruaje te lleva hacia amores apasionados, amigo. Así, bajo la influencia del Ahorcado, debes tener cuidado con que tu vehículo no se encuentre un gran piedra en el camino. No te faltarán hoy obstáculos. Cálmate y reflexiona antes de iniciar de nuevo la marcha.

En el trabajo, te encontrarás en una situación muy incómoda. El Ahorcado y el Sumo Sacerdote te despistan en vez de darte los medios para satisfacer tus ambiciones. Evita las confrontaciones con un superior y retrasa toda discusión relativa a comprometerte. Hoy traes la cabeza al revés y no puedes analizar cada situación como debieras.

Géminis, Así es tu lectura del Tarot

Cáncer, así es tu lectura del taro

Te falta audacia hoy en tu vida sentimental, amigo. Sin embargo, el contexto afectivo es muy positivo con el Mago como compañero, pero el Ahorcado que representa tu estado de ánimo del día te hace un poco inseguro/a e incapaz de actuar positivamente. Tienes por tanto la impresión de que todo va bien a tu alrededor pero que tu no participas en la fiesta. Todo esto es muy frustrante y te sitúa en un estado de desarraigo.

En el trabajo, sientes la necesidad de sopesar los pros y los contras de cada iniciativa. Evidentemente, todo esto tiene tendencia a retrasar tu desarrollo, pero te tranquiliza. No te preocupes, esta puesta en tela de juicio, potenciada por los Enamorados, no puede perjudicarte, y el Mago toma el relevo para ofrecerte dinamismo y deseos de novedad.

Cáncer, Así es tu lectura del Tarot

Leo, así es tu lectura del tarot

En el amor, este día no te ayuda más de lo que te confunde, amigo. La Templanza suaviza la fuga del Emperador, lo que te lleva a vivir relaciones afectivas más tranquilas y más neutras. Tus relaciones con la persona amada parecen tan simples, tu entorno amistoso tan familiar. Nada puede perturbar este sentimiento de armonía y serenidad en tus asuntos sentimentales.

En el trabajo, el día se presenta tranquilo y seguro. Protegidos por la Justicia y la Templanza, los acontecimientos suceden sin problemas en tu vida activa, te enfrentas a los problemas y los solucionas con gran serenidad. Te encuentras bien en tu vida laboral, tan tranquilo/a que parece que nada puede sorprenderte.

Leo, Así es tu lectura del Tarot

Virgo, así es tu lectura del tarot

Te quieren, amigo, te quieren mucho. Puede que no te des cuenta bajo la influencia desestabilizadora de los Enamorados, que tiene tendencia a hacerte dudar de todo, pero cuentas a tu alrededor con sólidos apoyos. El Sumo Sacerdote representa a este/a amigo(a), este familiar, o la pareja que te prestará su atención en caso de necesidad. No estás solo(a), así que ¿por qué tantas dudas?

En el trabajo, las cosas avanzan por buen camino. Bajo la protección del Sumo Sacerdote y el Carruaje, los acontecimientos se transforman a tu favor y tus relaciones profesionales te ayudan a alcanzar tus objetivos. En este contexto, no dudas en resolver los problemas que estaban en suspenso desde hace tiempo. Es el momento de pagar tus deudas, de solicitar un préstamo o de contactar con todas las administraciones.

Virgo, Así es tu lectura del Tarot

Libra, así es tu lectura del tarot

Hoy estás firmemente decidido/a a mantener la calma en tus relaciones afectivas, amigo. ¿Demasiado firmemente, quizá? Bajo la influencia del Emperador y la Fuerza, eres tan autoritario que tu mensaje no se entiende bien. Haz que disminuya esta tendencia a la dominación, sino, no te sorprendas si observas rebeldía en tu entorno afectivo.

Por otra parte, tu vida profesional se beneficia del impulso de la Fuerza y los hábitos del Loco. Inicias nuevos proyectos con entusiasmo y confianza en tus capacidades. Te reafirmas en tu papel y demuestras a tu entorno que tienes la capacidad de asumir nuevas responsabilidades.¡Sorprendes a todo el mundo!

Libra, Así es tu lectura del Tarot

Escorpio, así es tu lectura del tarot

En el aspecto sentimental, no predomina hoy el romanticismo, amigo. Por más que avanzas hacia los demás con entusiasmo, sólo encuentras celos y posesividad en tu entorno. En este contexto tan pasional, no te conviene dejarte embriagar por este peligroso juego. Evita las conversaciones estériles y las relaciones de fuerza con tu pareja o amigos. Te vendrá bien un poco de soledad, aunque sea forzada, bajo estos auspicios.

Profesionalmente, el Mundo y el Diablo te transforman en un/a lobo/a ambicioso/a. Orgullos/a seguro/a de ti mismo/a, no dudas en poner la zancadilla a tus rivales para alcanzar tu objetivo e intentas brillar por tus talentos personales, sin tener en consideración el ego de tus compañeros de trabajo. Si todo sale bien, no hay problema. Si no, cuidado.

Escorpio, Así es tu lectura del Tarot

Sagitario, así es tu lectura del tarot

Hoy estás dispuesto/a a obtener la felicidad conyugal, amigo . Eres el/la amante ideal, la pareja perfecta, el Sol te llena de encanto mientras la Rueda de la Fortuna te ofrece suerte y éxito. Si no tienes pareja, da gracias a Cupido por enviar sus flechas con tanta precisión. Te espera un gran amor por poco que te dejes llevar.

En el trabajo, ¡hay euforia en el aire! Bajo la influencia conjunta del Sol y el Sumo Sacerdote, estás resplandeciente y todo te parece posible. Éxito, felicidad, ascenso, son la clave de tu jornada. No tienes más que tender la mano para recoger los frutos de tu paciencia y tu trabajo. ¡Felicidades!

Sagitario, Así es tu lectura del Tarot

Capricornio, así es tu lectura del tarot

La asociación de la Sacerdotisa y el Loco no juega a favor de un desarrollo sentimental, amigo. Hoy te haces miles de preguntas sobre tu pareja o sobre tu soledad de corazón, sin obtener ninguna satisfacción. Tienes el alma melancólica, el corazón pesado y triste semblante. Deja de obsesionarte por nada o tendrás un mal día.

Cuando a trabajo se refiere, te sitúas de golpe en una posición de retiro. El Ahorcado es reflejo de lentitud en tu proceso activo: te falta audacia y sobre todo confianza en ti mismo/a. La Sacerdotisa revela mucha austeridad en el comportamiento de tu entorno profesional. Hay poca comunicación, poco compromiso. En este contexto restrictivo, conviene esperar días mejores para dar más de ti mismo/a.

Capricornio, Así es tu lectura del Tarot

Acuario, así es tu lectura del tarot

¡Demasiado es demasiado, amigo! Bajo la influencia de la Fuerza y del Carruaje, no sabes cómo ni cuándo va a parar esta impulsividad. Soltero(a), calma tu instinto de seducción y no confundas cantidad con calidad. Si tienes pareja, no dictes tu la ley y evita dirigir a tu pareja según tus deseos. Hay límites para la fogosidad y la pasión, límites que tienes tendencia a sobrepasar e ir demasiado lejos .

Por otra parte, tus proyectos profesionales conjugan a la perfección la fantasía creativa y el control de los acontecimientos. Te pase lo que te pase, encuentras la forma de recuperarte con inteligencia e imaginación. Nada podrá trabar tu camino, señalado hoy por la Luna y la Fuerza. La alianza ambiciosa y creativa con un compañero podría hacer despegar tu carrera y tus beneficios.

Acuario, Así es tu lectura del Tarot

TE PUEDE INTERESAR:Significado de las cartas del Tarot “2 DE OROS”

������ Conoce más acerca de esta carta del significado de esta carta del tarot. ������https://t.co/DzSkXTGd0P — La Verdad Noticias (@LvdNoticias) September 22, 2020

Piscis, así es tu lectura del tarot

¿Quién podrá resistirse a tu talante conquistador de hoy, amigo? ¡Nadie! Impulsado/a por la Emperatriz y el Sumo Sacerdote, combinas encanto y benevolencia. Escuchas a los demás y sabes darles buenos consejos que les llevarán lejos. Tu pareja y amigos sólo podrán apreciar la inteligencia que despliegas a tu alrededor.

En el trabajo, necesitas un tiempo de reflexión antes de actuar. Los Enamorados crean pequeñas dudas en tu forma de abordar los acontecimientos del día. Por suerte, la Emperatriz te abre la vía de la comunicación y las relaciones con tu entorno. Esto te permite desbloquear algunas situaciones y tienes tendencia a encerrarte en ti mismo/a.