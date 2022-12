¿Tardas mucho limpiando tu casa? Aquí te damos algunos tips para hacerlo más rápido

No es tu pasatiempo favorito y siendo sinceros, ¿para quién lo sería? Sin embargo, es algo que debes hacer para optimizar tu vida. Si no lo haces, no solo se desordenará tu espacio, sino también tu mente.

También es importante tener en cuenta los beneficios para la salud y el bienestar. Un hogar libre de polvo es un hogar que mantiene a raya los alérgenos, los gérmenes y otros contaminantes.

Y dicho todo esto, ahora tenemos una pregunta para ti: ¿estás limpiando tu casa de la manera correcta? En La Verdad Noticias te compartimos las maneras claves para limpiar en menos tiempo.

Tips efectivos para limpiar tu casa en menos tiempo

Limpia en el momento

El error más frecuente es dejar que se acumulen las cosas sucias, por lo que si lavas los trastes luego de usarlos no tendrás un puzzle en el fregadero de la cocina, hasta te ayudará a no llenarte de cochambre. Aplica para útiles escolares, juguetes, libros, etcétera.

No hagas un día entero de quehacer

La verdad es que puedes mantener tu casa limpia en un mayor lapso de tiempo si pones 5 minutos de tu día en la limpieza básica. Como es tender tu cama, limpiar espejos, acomodar la cocina y poner la ropa en su lugar.

No uses zapatos dentro de la casa

¿Cuándo piensas en limpiar viene a tu mente el mundo de polvo que vas a barrer o aspirar? Esto podría acabarse si pones la política de dejar los zapatos en la entrada y andar por la casa en pantuflas u otro calzado que no se use en el exterior.

¿Cómo mantener una casa limpia y olorosa?

Como mencionamos anteriormente, hay que esforzarnos con dejar las cosas donde las agarramos para que no se tire, también serviría barrer cada mañana, lavar los trastes en cuanto se usen y poner la ropa sucia en su sitio.

Ahora bien, para que huela rico puedes emplear un spray para rociar en cualquier momento. Solo necesitas llenar con agua un bote y añadir unas gotas de un aceite esencial que más te guste.

