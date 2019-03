Talento joven en la Feria Internacional de la Lectura Yucatán 2019

Decidida a compartir las historias que tanto amaba con las demás personas, Claudia Ramírez creó un canal de Youtube llamado Clau Reads Books, en el que habla de la magia de los libros y del poder de las palabras.

Ahora, la hermosa escritora regresa a la ciudad de Mérida para participar en la Feria Internacional de la Lectura Yucatán 2019 para presentar su primera obra titulada “El Príncipe del Sol”.

Claudia está feliz de poder participar en la Feria Internacional de la Lectura Yucatán 2019

¿A dónde has viajado para promover la lectura?

Por ahora he estado ya en Ecuador, Perú, en Argentina pero a Colombia iré en el mes de mayo.

¿Cuándo comenzó tu conexión con la lectura?

Pues desde que era muy chiquita, mis maestros me inculcaron el amor por los libros, en mi casa mis papás si yo les pedía un libro sí me lo compraban pero más que nada yo vivía de la biblioteca de mi escuela, el Instituto Motolinea.

¿Hubo algún libro que te impactara?

Las Mil y Una Noches fue el que lo cambió todo, en preparatoria un maestro de literatura muy apasionado nos hizo leerlo. Me obsesioné tato que fui a comprar mi propia copia, en vez de leerlo al mismo tiempo que todos lo empecé a leer yo por mi cuenta porque estaba muy metida en la historia, a partir de ahí empecé a buscar mis propios libros.

¿Cuándo iniciaste el proyecto Clau Reads Books?

Empezó más que nada como un hobby a finales del 2013 porque empecé a leer mucho, hasta 60 libros al año y tenía muchas ganas de compartir con muchas personas y descubro booktube, vi a otros booktubers y quise hacer lo mismo y de repente, todo mundo me llamaba promotora de lectura, pero al inicio yo no pensé que iba a pasar eso, yo solo quería hablar de libros con otros lectores.

¿Tu libro explora la conexión del ser humano con el sol?

Primero que nada la escritura siempre ha estado presente en mi vida, siempre he leído y siempre he escrito textos, incluso cuando era más chiquita yo dibuja mis propias historietas y me gustaba mucho crear mis propias historias, yo soy una persona muy tímida, creo que YouTube me ha ayudado a que se me quite un poco esa timidez, pero soy muy tímida, entonces jamás me imaginé que yo pudiera hablar ante miles de personas, tener un canal de YouTube, yo lo que quería era escribir, yo quería ser conocida por mi libros no tanto por ser yo, pero pasó al revés, pero se dio de buena forma porque una cosa llevó a la obra.

¿Cómo te sientes con este debut?

Fue como un sueño, siempre me gustó mucho la fantasía, últimamente, es como mi género favorito por eso sabía lo que iba a escribir, tengo muchos libros de fantasía y quise que mi libro tuviera todos esos elementos, mapas, ilustraciones y Editorial Planeta acogió muy bien esas ideas y me encanta como quedó la edición, está preciosa.

Ricardo D. Pat