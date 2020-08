Tacos mexicanos: el TOP 10 que solo un experto ha probado

Descubre si ya probaste estos 10 tipos de tacos mexicanos, ¿eres un conocedor? Foto: erizos.mx

Si crees que eres un verdadero conocedor de la comida mexicana, te retamos a saber que tanto lo eres con este top 10 de tacos mexicanos que, en caso de serlo, ya deberías de haber probado en su totalidad, en caso de que no lo hayas probado aún, te animamos a hacerlo ¡son exquisitos manjares!

Tacos de canasta

Esta comida mexicana también es conocida como taco sudado, se sabe que era muy común que los indígenas lo comieran como almuerzo, ellos los ponían en una canasta hecha de mimbre donde se acomodaban con varias servilletas de algodón, las cuáles se amarraban muy bien formando así el famoso ‘itacate’, luego de un tiempo esta comida mexicana “sudaba”, lo que hacía que se mantuvieran calientes, ¿ya lo sabías?

Tacos al pastor

Se sabe que los tacos al pastor nacieron en el ciudad mexicana de Puebla, luego de que los habitantes realizaran una adaptación al platillo árabe Shawarma, a este lo despojaron de la carne de cordero y le colocaron de cerdo, también las especias fueron cambiadas, lo comenzaron a preparar con chiles, vinagre y achiote, luego insertan las rebanadas de carne en una varilla de hierro, lo que simula un trompo.

Tacos dorados

Esta comida no solo es solo un platillo tradicional de México, sino también de Puerto Ricos y Honduras, los ingredientes con los que se suelen preparar son hojas de Jamaica, papa barbacoa, pollo, res y se acompañan con aguacate, lechuga y queso, ¡son una delicia!

Tacos de pescado

Este manjar de la comida mexicana, según el gobierno de Ensenada en Baja California, son propios de aquella ciudad, y se trata de una combinación del tradicional pico de gallo mexicano con tortilla y pescado. Los tacos de pescado son tan conocidos que se colocaron en un top de los platillos inolvidables del mundo hecho por la National Geographic, ¡asombroso!

Tacos de suadero

Este tipo de carne de res se encuentra entre los la piel y los muslos del animal y tiene grasa, lo que le da un sabor único, así que si no los has probado tienes que hacerlo, son una comida mexicana callejera que generalmente se acompaña con tacos de tripa, tacos de chorizo o cabeza durante las noches.

Tacos placeros

Este manjar es una comida mexicana rápida que se prepara con queso fresco, salsa, aguacate y un pedazo de chicharrón, ¡es un deleite!

Tacos de cochinita pibil

Este platillo nació de la cocina maya, es carne de cerdo que se marina en achiote y se cocina con envuelta en hojas de plátano, luego se introduce en un horno de tierra, esta singular cocción, es la que les da un sabor inigualable a los tacos de cochinita pibil.

Tacos de barbacoa

Durante horas los cocineros ponen a cocinar la carne de los tacos de barbacoa en un horno de tierra, puede ser de cabra o borrego, los cuales son los que la tradición dicta, mientras que algunos los hacen con pescado, res, pollo y hasta conejo, algunos lo acompañan con panza de borrego como en Hidalgo, y estos también se acompañan con cilantro, cebolla y limón, ¡son una delicia!

Tacos acorazados

Esta comida mexicana nació en Morelos, según la historia cuenta que la ciudadana Felícitas Sánchez, quien vivía en Cuautla durante la revolución mexicana, no tenía más que chiles, arroz, huevos y tortillas para comer, así que armó unos tacos que acompañó con salsa y luego los vendió, actualmente se les coloca cantidades grandes de chile relleno, bistec, arroz rojo, cecina y milanesa, generalmente se envuelven con dos tortillas, ¡están de rechupete!

Tacos de carnitas

Aunque el cerdo no es nativo de México, llegó gracias a Hernán Cortés, y fue la pieza clave en mucha de la comida mexicana actual, como lo son los tacos de carnitas los cuales se preparan con la carne de este animal, lo singular es que no es solo una parte sino, tal cual, el cerdo completo, el cual se deja cocina con manteca con naranja por mucho tiempo, hasta que todo está completamente cocido, ¿los has probado?

Con información de culturacolectiva.com