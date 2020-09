Tacos al pastor VEGANOS, la receta fácil sin CARNE ¡qué debes probar!

Estos tacos al pastor veganos ¡están de rechupete!, ¡te damos la receta fácil! Foto: El Universal

¿Tacos al pastor veganos?, sí no es una broma, realmente existen y aquí te damos la receta fácil para que te prepares desde casa esta comida mexicana que es el delirio de muchos, y lo mejor es que no incluye ni un trozo de carne, así que si no la consumes son perfectos para ti, eso sí, conserva lo mejor del sazón de este platillo, así que prepara la cocina, porque hoy ¡seguro que los pruebas!

Receta fácil de tacos al pastor veganos

Receta fácil de tacos al pastor veganos. Foro: El Universal

Ingredientes para cuatro porciones:

3 tazas de setas desmenuzadas

½ cebolla blanca en medias lunas

3 cucharadas de aceite de oliva

½ cucharadita de sal

Salsa de pastor

Ingredientes para la salsa al pastor:

1 chile guajillo hidratado

¼ de cebolla cocida

1 diente de ajo

½ taza de caldo de vegetales

2 cucharadas de pasta de achiote

1 cucharadita de comino

1 de orégano

2 cucharadas de vinagre de manzana

½ taza de jugo de naranja

Tacos al pastor veganos. Foto: www.recetasgratis.net

Ingredientes para la salsa verde:

½ aguacate maduro

2 chiles serranos o jalapeños

4 tomates verdes (tomatillos)

1 cebolla cambray

1 puñito de cilantro

1 cucharada de sal

3 cucharadas de vinagre de manzana

Ingredientes para acompañar:

Tortillas de maíz

Piña asada Cebolla picada

Cilantro picado

Salsa verde

Preparación:

Aunque la receta fácil de TACOS dorados, crujientes, vegetarianos y ¡súper baratos! es increíble, esta de tacos al pastor le hace competencia, y para comenzar a preparla solo coloca en la licuadora todos los ingredientes para la salsa al pastor, mezcla durante dos minutos, reserva.

Ahora a fuego alto, calienta aceite en un sartén y fríe la cebolla por dos minutos, sazona con sal y deja dorar ligeramente, después vierte la salsa al pastor y deja que todo se cocine por cinco minutos más, pero a fuego medio, lo retirarás cual los líquidos se hayan consumido.

Para elaborar la salsa verde puedes usar el molcajete o la licuadora hasta mezclar todos los ingredientes.

Cuando tengas todo preparado, es momento de que calientes las tortillas y formes los tacos al pastor veganos rellenándolas con seta, sirve con salsa verde a tu gusto, cilantro, cebolla y piña, ¡están buenísimos!

Si deseas probar más platillos sin carne te recomendamos el canal de YouTube Comer Vegano.

Con información de El Universal.