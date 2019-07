Tips para vegetarianos

El ser humano está acostumbrado a comer todo tipo de alimentos, sin embargo, ultimamente muchas personas han comenzado a implementar la "green life". Al principio puede ser un poco difícil dejar ir la carne por completo, además de que muchas personas te harán impedir que lo hagas.

Aprende a cocinar

Tips para vegetarianos

Si no te gusta cocinar, deberías acostumbrarte a esto, ya que normalmente tendrás que prepararte tu comida a parte de la que comerán los demás, y no puedes vivir de comer lo que ellos comen solo quitandole la carne, por que te faltarán algunas vitaminas que necesitarás sustituir para tener tu dieta balanceada también.

Tuppers

Tips para vegetarianos

Este recipiente para llevar comidas te será INDISPENSABLE, ya sea si tienes que comer en el trabajo, escuela o si sales a comer con tus amigos, para que no se tengan que estar preocupando por lo que vas a comer, o simplemente que no toman en cuenta tu diferente forma de dieta a la de ellos. Si comes en casa no será el caso con los tuppers, pero si tendrás un día largo fuera de casa, será vital.

Restaurantes vegetarianos

Tips para vegetarianos

Si no quieres estar llevando tu lunch a todas partes, busca restaurantes cerca de donde trabajes o estudies, que tengan opción para vegetarianos o de restaurantes que ya conoces y que puedas pedir a domicilio. NUNCA olvides preguntar si tienen una opción vegetariana, muchos restaurantes no suelen ponerla en el menú y si la tienen pregunta que es lo que lleva, hay algunos restaurantes que ignoran el conocimiento de una dieta balanceada para vegetarianos y piensan que solo lechuga tomate y pepino ya es una comida completa para nosotros. Si el restaurante no tiene opción puedes crear tu propio platillo, solo pregunta por uno que este en el menú que sea de tu gusto y que lleve con mayoria frutas y verduras, pide que quiten la carne y que puedan poner un sustituto ya sea nuces, almendras, cacahuates etc. Pierde el miedo a preguntar al camarero. Si vas con amigos o familia no dejes que decidan por ti, no saben lo que constituye tu dieta para que sea completa, igual estás pagando por un servicio.

Innova y mezcla

Tips para vegetarianos

Una dieta vegetariana no tiene limitado los tipos de comidas puedes comer o cocinar, en realidad, existen un sin fin de recetas por internet o tu mismo puedes hacer con tus ingredientes favoritos. No tengas miedo y mezcla todo lo que quieras y creas que pueda tener buen sabor, igual tu eres quien lo va a comer, si a ti te gusta esta bien, pero OJO, no olvides que debe estar balanceado.

Complementa tus comidas utilizando la de los demás

Tips para vegetarianos

Este tip no puedes darte el lujo de hacerlo con cualquier comida. Pero si te puedes ahorrar de que tardes mucho preparando tu comida. Cuando tus amigos, compañeros o familia deciden preparan una comida y comer para todos y tu debes preprar tu comida a parte. Si es una ensalada de mariscos o pollo por ejemplo, puedes hacerlo de soya, nopal, coliflor o lo que se te ocurra, puedes utilizar la cebolla, pepino, tomate de lo que estan preparando los demas para el tuyo y al final solo lo sazonas a tu gusto y los mezclas con lo que hayas escogido por sustituir la carne.

Te podría interesar: Quorn: Proteína vegetal más eficaz que los lácteos

Esperamos que nuestros tips y consejos para empezar tu nueva alimentación te hayan servido para poder adaptarte y cuidar también tu salud. Y si ya tienes tiempo en esto, ¿ya conocías estos tips?