TENDENCIA: Colores y formas para lucir las mejores uñas del Verano 2019

Las manos de una mujer son la clave que no solo determina que tan delicada puede ser, sino también la higiene que mantiene consigo misma; así que para que luzcas un par de uñas radiantes como tú y tu estilo te dejamos la última tendencia en uñas que debes utilizar en este verano 2019.

Este tipo de tendencias, han sido impuestas por famosas que presumen constantemente los cambios de look que se hacen; y con look, me refiero no solo a cortes en el cabello, sino a la manera en la que se visten o los accesorios que llevan puestos en su outfit.

De acuerdo a lo que informó el medio Mujer Hoy, son 4 los estilos que están rompiendo con los estilos cotidianos; ahora agregaron una mezcla de colores muy atractiva y algunos en color pastel que enamoró a muchas chicas, ya que estos son los muy sencillos, pero son los que más lucen.

Uñas tie dye

Hay un estampado que está enamorando a muchas en las pasarelas y en el street style a las uñas; tal y como ocurrió con el animal print de leopardo que vimos en las colecciones otoño/invierno 2018 de firmas como Tom Ford, Burberry o Dolce & Gabbana, ahora está pasando con el tie dye. El print más hippie y noventero ha invadido las manicuras de famosas como Kylie Jenner. ¡Pura psicodelia!

Monocolor

Clásicas, sencillas y bonitas; estas se reinventan desde los tonos pastel hasta el neón más trendy, puro, sólido y vibrante. Son perfectas para resaltar el bronceado y dar un toque de luz y color a cualquier look básico.

Manicura multicolor

Esta es una de las tendencias para uñas más vistas en Instagram. Llevar una uña de cada color no es solo cosa de famosas, las influencers más populares de las redes como Marta Carriedo, Marta Lozano, María Pombo, María Fernández-Rubíes o Laura Matamoros, ya se han hecho con ellas y el resultado es muy favorecedor y apetecible para verano.

Efecto mármol

Desde que Rihanna lució una manicura efecto mármol firmada por la manicurista londinense Jenny Longworthen tonos marfil y verde para imitar la textura de la piedra de jade, no hemos dejado de ver esta técnica a lo largo y ancho de Instagram. Se trata de un modelo de uñas original, llamativo y versátil que podrás combinar en cualquier color.

