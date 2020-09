TACOS de papa con chorizo, una receta ¡para chuparse los dedos!

Prueba esta deliciosa recta de tacos de chorizo con papa. Foto: www.wikichef.net

Suaves o dorados, los tacos de chorizo con papa son un platillo de la comida mexicana que tienes que probar, pues su combinación de ingredientes, así como acompañantes son tan exquisitos que no podrás resistirte y aquí te damos la receta paso a paso, para que puedas cocinar desde casa este ¡delicioso manjar culinario!

Receta de tacos de papa con chorizo

Esta es la receta paso a paso para preparar unos deliciosos tacos de papa con chorizo. Foto: www.recetasgratis.net

Ingredientes:

500 gramos de chorizo

1 kilogramo de papa

1 kilogramo de tortillas de maíz

1 chorro de aceite

1 cucharada sopera de sal

Ingredientes para acompañar:

1 taza de salsa verde

1 taza de frijoles de la olla

Preparación:

El primer paso para prepar los tacos de papa con chorizo es poner a hervir las papas en agua con sal por 20 minutos, en cuanto estén suaves, aunque no en exceso, es decir, no deberán romperse al tacto, así que verifica su estado cada vez que puedas con un tenedor, en cuanto lleguen al punto ideal retíralas y luego sumérgelas en agua fría, esto evitará que el calor que aún tienen se elimine y no se cocinen de más.

Hierve muy bien las papas. Foto: www.recetasgratis.net

Aprovecha el tiempo en que se enfrían las papas para rebanar el chorizo, justo cómo se muestra en la siguiente foto, reserva.

Corta el chorizo como se ve en la foto. Foto: www.recetasgratis.net

Ya que peles las papas, tritúralas con ayuda de un machacador hasta que obtengas una pasta muy fina.

Machaca muy bien las papas.Foto: www.recetasgratis.net

Ahora, pon a calentar un poco de aceite en una cacerola, y vierte el chorizo.

Calienta muy bien el aceite en la cacerola antes de agregar el chorizo. Foto: Foto: www.recetasgratis.net

Cuando el chorizo esté bien cocido y haya soltado toda su grasa, es el momento ideal para que viertas la papa machacada.

Cuando el chorizo este cocido, añade las papas. Foto: www.recetasgratis.net

Ahora, revuelve muy bien la papa y el chorizo hasta que se integren por completo, retira del fuego y reserva.

Revuelve la papa y el chorizo. Foto: www.recetasgratis.net

Para formar los tacos de papa con chorizo, solo tienes que calentar las tortillas y rellenarlas con el guiso que ya hiciste, sirve con los acompañantes y ¡buen provecho!

Recuerda que también puedes dorarlos, así tendrás un platillo mucho más crujiente y delicioso, para esta variante de la receta de comida mexicana, te recomendamos el tutorial de YouTube del canal Jauja Cocina Mexicana.

