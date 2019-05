Surgen quejas de transgéneros por filtros de Snapchat.

Tanta ha sido la popularidad de los filtros de Snapchat en las demás redes sociales puesto que se ha visto una serie de ejemplos en los que hombre y mujeres han usado esta tecnología para que el usuario pueda ver su versión masculina o femenina, pero ahora surge una serie de quejas entre algunos miembros de la comunidad transgénero.

Quejas de algunos miembros de la comunidad transgénero.

De acuerdo con Dana Vivian-White, orador y entrenador de género 'no binario' que forma parte de la junta directiva de Collective Action for Safe Spaces, cree que la mayoría de las personas cisgénero están disfrutando de un juego básico de cambio de género sin pensar realmente en las personas TGNC(transgénero y no conformes con el género).

La popularidad de los filtros de Snapchat ha causado una serie de quejas entre algunos miembros de la comunidad transgénero.

"De esta manera existe una línea delgada entre alentar a las personas a tomar el género menos en serio y no considerar la realidad de la gente trans o perpetuar de manera descuidada los malentendidos sobre las identidades trans", le dijo a VICE.

Por ejemplo, Lisbeth Plague, es una mujer trans, cuando vio que las personas cisgénero empezaron a usar los filtros, se sintió disfórica por el resultado hipotético de usarla ella misma. Adrian Ridings, se considera de género no binario, personalmente ha escuchado que algunas personas trans que el filtro ayuda a afirmar el género, pero que otros lo ven como un aporte inconsciente a la violencia.

De acuerdo con el profesor asistente en estudios de género y sexualidad en la Universidad de California en Riverside Eric Stanley, la respuesta de las redes sociales a los filtros de intercambio de género parece ser la última reproducción de las prácticas actuales de transfobia y homofobia.

“Muchas personas usan el filtro como una oportunidad para atacar a personas transgénero y decir que son 'cosas del diablo', y cómo esto va a llevar a la gente a que los engañen a través de sitios de citas por internet", dijo Maliyah London, que es trans.

Cabe mencionar que para la comunidad de TGNC, el catfishing, mediante el uso de una persona ficticia, podría potencialmente llevar a la violencia en la comunidad trans, así como a reforzar la idea de que las personas de TGNC se involucren en una forma de engaño.

De esta manera una portavoz de Snapchat escribió que la compañía "entiende que la identidad es profundamente personal" y que está trabajando para garantizar que sus filtros sean "diversos e inclusivos" y que ofrezcan una variedad de efectos diferentes, según informó excelsior.