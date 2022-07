Superluna de Ciervo ¿Cómo afectará a los signos del zodiaco? Foto: rpp.pe

La Superluna de Ciervo tendrá lugar este miércoles 13 de julio de 2022 y se sabe que será en el signo Capricornio, de ahí que te diremos qué efecto tendrá en los signos del zodiaco, ¿podrán hacer realidad sus sueños?

En La Verdad Noticias te revelamos que esta luna era llamada también como Luna del Alce por los nativos americanos. Es un evento cósmico que derrocha energía, así que prepara tus cuarzos para energizarlos.

Hace poco te contamos que signos en julio encontrarán a su amor verdadero, pero ahora, iremos más allá y te diremos cómo se verán hoy beneficiados con la energía lunar.

Signos del zodiaco: así los beneficiará la Superluna de Ciervo

Signo Leo. Foto: laopinion.com

Aries

No tendrás dudas en tus decisiones, al contrario, estarás lleno de voluntad y de intensidad para cumplir tus objetivos, así que podrás decidir correctamente, lo que será perfecto para los negocios que quieras comenzar e incluso para resolver problemas personales, pues encontrarás las palabras correctas para arreglarlo todo.

Tauro

Personas que hace tiempo no veías y que son muy importantes para ti estarán de vuelta, la energía lunar te ayudará en los aspectos laborales y económicos, así que tendrás un momento de triunfo y reconciliación.

Géminis

Estás en momento de incertidumbre por ideas que otros te han metido, de ahí que no has logrado conciliar el sueño, por suerte, la luna se encargará de poner todo en su lugar y te dejará ver lo que realmente necesita tu vida, aprenderás de tus errores y comenzarás una vida nueva sabiendo elegir que, es lo bueno y malo para ti.

Cáncer

En este momento no te sientes con la motivación para echar a andar tus sueños, pero la energía de la luna llena podrás renovarte y encontrarás el valor para comenzar con los planes que siempre habías querido, por fin tendrás el entusiasmo necesario para continuar.

Leo

Ahora ya tienes claro tu camino y la energía lunar te ayudará a no desviarte de él, no importa cuántos quieran hacerte cambiar de opinión, el satélite natural de la tierra te ayudará mantenerte enfocado en tus objetivos.

Virgo

Todo lo que has deseado hacer desde hace mucho, por fin lo podrás concretar, pues ahora tienes no solo la voluntad, el interés y al ánimo, simplemente tendrás todo a tu favor y no desaprovecharás esa gran oportunidad.

Libra

Te verás más encantador que nunca, de hecho, dejarás a un lado tu indecisión para tomar con firmeza todo lo que quieres conseguir, no te asustará el futuro ni los resultados, solo comenzarás a caminar sin mirar atrás.

Escorpión

Tu signo zodiacal será muy beneficiado, pues tendrás un gran momento en el ámbito sentimental y tomarás un camino muy distinto al que alguna vez habías imaginado, esta nueva dirección en tu vida parecerá irreal, pero por fin te dejará ver un lado de ti que no sabías que estaba ahí.

Sagitario

Deseas viajar y darle a tu vida un nuevo aire de libertad, pero debes ser cuidados, ya que habrá de dos a tres momentos en los que los demás te querrán influenciar para hacer cosas sin pensar y eso podría causarte problemas, por suerte, la energía solar estará ahí para hacerte meditar antes de actuar. Además, tendrás una sorpresa amorosa muy especial.

Capricornio

Se te abrirán nuevas puertas y tendrás más esperanzas, pues la energía solar te hará creer en tus habilidades y capacidades ocultas, te esforzarás por dedicarte a algo que nunca has intentado, incluso comenzarás a tener algo más bello que una amistad con tu mejor amigo.

Acuario

Vivirás clarividencias, sueños, revelaciones y tendrás intuiciones que guiarán a un camino que parecía difícil y hasta lejano, ya que tu lado psíquico te dará a conocer que no todo lo que crees saber de ti es cierto, pues elegirás algo que nunca habías imaginado y eso te ayudará a tener un mejor trabajo y hasta vivir un viaje inolvidable.

Piscis

Tendrías días llenos de sorpresas e intensidad, todos los días llegarán nuevas noticias inesperadas, de ahí que debes aprovechar cada momento en grande, no dejes pasar ni una sola oportunidad y tómalas rápido, recuerda que Neptuno está retrógrado y si titubeas todo podría salir mal.

¿Cuál es tu signo según el mes?

Enseguida te compartimos el listado de signos junto con las fechas que les corresponden, así solo deberás identificar cuál entra según tu día y mes de nacimiento.

Aries

21 de marzo al 19 de abril

Tauro

20 de abril al 20 de mayo

Géminis

21 de mayo al 20 de junio

Cáncer

21 de junio al 22 de julio

Leo

23 de julio al 22 de agosto

Virgo

23 de agosto al 22 de septiembre

Libra

23 de septiembre al 22 de octubre

Escorpio

23 de octubre al 21 de noviembre

Sagitario

22 de noviembre al 21 de diciembre

Capricornio

22 de diciembre al 19 de enero

Acuario

20 de enero al 18 de febrero

Piscis

19 de febrero al 20 de marzo

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Con información de univision.com