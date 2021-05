¿Sufriste una picadura de garrapata? Esto es lo necesitas saber

Si sufriste recientemente una picadura de garrapata y estás preocupado por tu salud o por las enfermedades que te pueden trasmitir, no entres en pánico y pon atención a estos síntomas que te presentaremos en La Verdad Noticias ya que pueden ser importantes para prevenir cualquier complicación.

En general, una garrapata tarda al menos tres días en transmitir la enfermedad de Lyme, aunque algunas otras infecciones pueden transmitirse en unas pocas horas o minutos, según la Clínica Mayo.

Una cosa importante que debe recordar: no todas las garrapatas son portadoras de enfermedades, pero aún así debe encontrar y eliminar las garrapatas de su cuerpo después de estar afuera por si acaso.

Síntomas de una picadura de garrapata

El síntoma principal de una posible infección es la fiebre.

Cuando una garrapata "normal" te pica, inyecta una pequeña cantidad de una sustancia química para diluir la sangre y facilitar la ingestión. Ese químico puede causar una leve reacción alérgica en la piel. Según una revisión de la Sociedad Brasileña de Dermatología , esas reacciones inmediatas pueden incluir:

Una pequeña mancha roja en el sitio de la picadura.

Hinchazón leve

Picazón

Por lo general, no hay nada de qué preocuparse y no es necesario que te comuniques con un proveedor de atención médica si no tienes ningún otro síntoma, indica el profesor Luis A. Marcos de la Universidad de Stony Brook, dice Health.

Sin embargo, debes estar atento a todos los síntomas que surgen después de una picadura. El síntoma principal de una posible infección es la fiebre, pero también se pueden presentar erupciones cutáneas, sudores, dolor de cabeza, dolores musculares, fatiga, dolor en las articulaciones o inflamación de los ganglios linfáticos.

Enfermedades transmitidas por garrapatas

El 80% de los casos, puede aparecer una erupción característica en forma de ojo de buey hasta 30 días después de la picadura.

Enfermedad de Lyme: El 80% de los casos, puede aparecer una erupción característica en forma de ojo de buey hasta 30 días después de la picadura de una garrapata.

Fiebre maculosa de las Montañas Rocosas: Los síntomas iniciales son similares a los de la enfermedad de Lyme: fiebre, dolor de cabeza, náuseas y vómitos, dolor muscular.

Tularemia: Los síntomas iniciales incluyen fiebre que puede llegar a los 104 grados Fahrenheit, así como una úlcera en la piel (llaga o herida abierta).

Ehrlichiosis: Los signos iniciales de infección incluyen fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, fatiga, dolores musculares, náuseas, vómitos y diarrea y, más comúnmente en los niños, una erupción con manchas o puntitos.

Si sufriste recientemente una picadura de garrapata y presentas algunos de estos síntomas es importante que consultes a tu médico.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.