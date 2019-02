¿Sueñas con tu ex? ¡Esto es lo que significa!

No importa si terminaron en buenos o malos términos, probablemente te enoja soñar con tu ex pareja, o incluso, si aún lo extrañas y quieres regresar con él, te ponga triste, no obstante, hay varias explicaciones por las que esto te está pasando.

Lo más común es pensar que todavía estás enamorada, pero este no siempre es el caso. De acuerdo con el blog de comportamiento “Psicología y Mente”, existen diferentes razones y hoy te las vamos a platicar.

Primero que nada, es importante tomar conciencia de que está bien tener este tipo de sueños, no tiene nada de malo y no necesariamente significa que no has podido darle vuelva a la página.

Los sueños son simbólicos y su significado nunca es literal, son más como un reflejo de la realidad.

“Por ejemplo, si has soñado que besabas a tu ex pareja no significa que aún estés enamorado sino que, probablemente, tienes la necesidad de ser amado y esa necesidad es materializada en el ex, en cierto modo porque nuestro inconsciente toma las referencias vividas mediante nuestra experiencia”.

Si los sueños son recurrentes, probablemente se deba a que no te sientes plena con tu pareja actual o con la soltería, eso podría explicar la sensación de melancolía al despertar, sin embargo, esta es la forma en la que tu subconsciente te comunica que tienes ciertas carencias afectivas.

La mejor forma de solucionarlo (aunque tal vez no es la más fácil) es comenzar a valorarte para dejar de necesitar que otras personas te quieran… Nada de sacar un clavo con otro clavo.

Por otra parte, cuando quedaron en malos términos o no tuviste la oportunidad de explicarle tus razones y sentimientos, los sueños recurrentes significan que tienes una plática pendiente, y además de que es muy probable que estos se presenten en forma de pesadillas, puede que sólo desaparezcan cuando le hagas frente a tu ex pareja.

Por último, si cuando tienes el sueño experimentas sensaciones de tristeza, enojo o alguna otra emoción negativa, significa que te sientes insegura de comenzar una nueva relación.