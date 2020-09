Succionador de clítoris, lo que debes saber de este nuevo juguete sexual

El nuevo juguete innovador, el succionador de clítoris promete lograr orgasmos rápidamente. Foto: marieclaire

Si bien es cierto que el clítoris es una arte de la mujer que no es muy común se hable de él, también es parte fundamental de tener un buen orgasmo. Pues bien, es un juguete erótico que estimula el clítoris sin necesidad de tocarlo, ¡leíste bien! sin tocarlo. Y es que este novedoso juguete sexual no pretende sustituir nada, ya que hay mujeres que están en desacuerdo de tener contacto de su clítoris con una herramienta.

El clítoris en el orgasmo

La importancia de esta parte llamada clítoris, en el orgasmo femenino es fundamental y la mayoría de las mujeres con vulva, logran alcanzar el orgasmo con esta parte del cuerpo. Este pequeño órgano tiene la finalidad de generar placer. Y a sabiendas de este dato, han fabricado este nuevo juguete erótico.

¿Cómo funciona el succionador de clítoris?

Parte de la magia de los succionadores y más el de clítoris es que no lo toca y al no hacerlo, no genera ninguna molestia así que como el trato es suave, genera una sensación tan excitante que se llega al orgasmo. ¡Además se asegura que se puede llegar al orgasmo en menos de dos minutos!

Tecnología de por ondas sonoras

Marcas como Satisfyer o Lelo prefiere llamarla tecnología de ondas sonoras sin contacto, ondas de vibración u ondas sónicas. Son formas distintas de llamar a este tipo de estimulación sin contacto tan placentero que coloquialmente otros llaman efecto beso de pez.

Las experiencias con un succionador de clítoris

Experiencia 1

De acuerdo a una experiencia publicada en La Vanguardia, comenta que el cabezal, que puede extraerse para limpiarlo, es de silicona antialergénica y se ajusta ergonómicamente, rodeando el clítoris. Lo va a comprobar. Por un momento duda si poner música y apagar las luces, para crear ambiente. Se baja los pantalones, se tumba en la cama boca arriba, acerco la cosa a su vulva, y recuerda que hay que ir aumentando el nivel de vibración.

Nivel uno. Comenta. Es un poco incómodo saber que va a tener que redactar esto. Será imposible dejarse llevar. Mira el techo.

Nivel dos. Tiene que estar pendiente de todos los estímulos para poder describirlos luego. Agradable, sin más.

Nivel tres. Se nota el efecto ventosa por el que parece que te están succionando la entrepierna. Es divertido.

En el nivel cuatro, el cosquilleo resulta embriagador. Empiezan a subir el calor y un hormigueo se extiende por todo mi cuerpo. Qué absurdo, si mi cabeza está fría y centrada. Esta excitación no tiene ningún sentido, es incongruente.

A partir del nivel cinco, me da la risa. Una risa gozosa. Una risa de incredulidad absoluta. Nivel seis. Jajajaja! A ver, concéntrate. Jajajajaja. En serio. Jajajajaja. Nadie que la oyera podría imaginar lo que estoy haciendo, qué está pasando aquí. Risa tipo droga, porro fuerte. Pero sin alucinar.

Nivel siete. Para, para, para. Espera, espera. Esto no hay quien lo aguante. Es incapaz de pasar del nivel siete. Y hay once. En total, ha transcurrido un minuto.

Experiencia 2

De acuerdo a un relato del portal de VICE, la chica comenta que nomás la parte que sobresale del clítoris (el capuchón y el glande) tiene más de 8000 terminaciones nerviosas. Y agrega que ¿Ustedes de verdad creen que la mejor forma de dirigirse a esa gema de dicha es succionando a lo bruto como si estuvieran tomando una malteada?

Finaliza diciendo que a cada persona le gusta lo que le gusta, pero que su consejo, como amiga, es que la próxima vez que vayan a chupar uno, olviden la idea del “succionador de clítoris” y le pasen la lengua con más suavidad y delicadeza y, si es el caso, que pregunten qué le gusta a quien se lo van a hacer.

Si lo que buscas es pasar un rato agradable y tienes la curiosidad de saber de qué trata puedes pedir uno en línea. Si eres de las personas que prefiere tener un juguete sexual y conocer más acerca de este novedoso juguete para conocer más a fondo tu clítoris y llegar al orgasmo. ¡Es hora que lo compres!