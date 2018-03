Agencias/ Diario La Verdad CANCÚN, Q. Roo.- Stashing: La práctica entre novios que está rompiendo corazones. Es bien sabido que nosotros los seres humanos, somos totalmente complejos en todos los aspectos posibles. Y es extraño que siempre a las personas les gusta hacer de las relaciones de pareja toda una telaraña que hace que los corazones se rompan sin sentido y parejo, esto en vez de ser algo bonito. Y dentro de esta telaraña rompecorazones se encuentra el famoso Stashing.

Stashing es el acto de tener unaseria con alguien, peroa la otra persona, sin que familiares y amigos la conozcan. El stashing incluye no mostrar a nuestra pareja enni mencionarla en otras conversaciones. ¿Te resulta familiar? El stashing sin duda es algo que desde hace mucho existe pero no sabías que tenía un término. La palabra de esta no tan nueva práctica, surge de la palabra anglosajona que describe la acción de empujar un desorden hacia la esquina y aparentar que una habitación está limpia. Pues esto es justo la idea aplicada en la relación:. Evidentemente, el stashing estálas relaciones de pareja, porque motiva el surgimiento de sospechas deo deen torno a la vida de la persona que lo pone en práctica. Cabe mencionar que un estudio publicado en 2012, señaló quecon lade la pareja reduce las posibilidades de unAhora bien, tampoco podemos hacer de lado queen una etapa inicial a la pareja conocer a su familia y amigos y aparecer en todas sus redes sociales es algocreepy, pero puede existir unpara no caer en prácticas como el stashing y dosificar el involucramiento de la otra persona en la vida propia.