Standuperras: Hacer reír sin estereotipos y con perspectiva de género. (Foto cortesía Proceso)

En el mundo del entretenimiento hay diversos chistes o comentarios que hacen de menos a la mujer, o simplemente el género femenino es el tema del show que por ende lleva burlas: uno de ellos es el standup.

Mujeres que integran Standuperras

Ante esta situación y las acciones que han llevado a cabo para defender a las “minorías”: discapacitados, tartamudos,gays y mujeres, existe el grupo Standuperras, el cual está conformado por cinco mujeres quienes demuestran que el humor se puede llevar a cabo con perspectiva de género.

El grupo lo integra cinco mujeres comediantes, Tamara de Anda, Cynthia Híjar, “La Mala” Marquina, Corina del Carmen y Cinthya Híjar, quienes han llevado al frente este mensaje por casi año y medio.

TE PUEDE INTERESAR: Arráncame la Vida: De novela feminista a clásico de la literatura mexicana

Standuperras es un proyecto conformado por cinco mujeres.(Foto cortesía Chidasmx)

Fue así que en entrevista para el portal Milenio, les preguntaron acerca de cómo harían reir “unas feministas” a lo que ellas contestaron que las integrantes de Standuperras le dan un giro al chiste convencional que ridiculiza y ofende a la mujer, por lo que han cambiado el enfoque.

“Si tenemos chistes de mujeres que mestrúan, pero no es de que hay que pesada se pone la vieja, sino de mi guey me dice que qué pesada me pongo ¡qué cabrón no ¿no?, si a mí me está bajando y él es el que sufre ¡ pobrecito!”, comentó Corina del Carmen.

No es burla es una crítica

Ante este contexto Standuperras es una manera de exigir “en un país clasista y racistas sexista como México ese es el chiste fácil: ¡ ay miralo qué moreno, qué gordo,jaja! Sí vamos a hablar de esos temas, pero desde nosotras”, explicó.

Cabe mencionar que una de las integrantes de Standuperras , Carolina, dio a conocer que este proyecto no tiene como objetivo burlarse de las personas sino es una crítica al privilegio y al sistema; información El Heraldo de México.

Standuperras no es una burla es una crítica. (Foto cortesía Photos.Edu.PI)

Únete a nosotros en Instagram