Sopa tarasca, la receta michoacana que amarás preparar en casa

La sopa tarasca es una de las recetas tradicionales del estado de Michoacán, aunque, debido a su gran sabor, se ha hecho muy popular en diferentes partes de México, ¿ya la has probado?, si no has podido hacerlo, no te preocupes, aquí te damos la mejor receta para que la hagas en la comodidad de tu casa, ¡toma nota!

En La Verdad Noticias te revelamos que el origen de esta comida mexicana surgió en los años noventa, cuando Felipe Oseguera Iturbide solicitó que le prepararan una receta única que incluiría en la inauguración de su hostería.

Ante esta petición, su esposa y su hermana le hicieron esta propuesta, la cual nombraron en honor a los “tarascos”, ya que son los indígenas emblemáticos de aquella región, también llamados “purépechas”.

Así se prepara la receta de sopa tarasca

Ingredientes

2 dientes de ajo

1/2 cebolla

Cantidad suficiente de tortillas fritas y en tiritas

2 chiles pasilla sin semillas, frito y en tiras

Sal

Aceite

400 gramos de frijoles bayos

6 jitomates

1 litro de caldo de pollo

Queso fresco o panela

Preparación

Cocina los frijoles de manera habitual, luego, deja que enfríen y posteriormente, con 200 mililitros de caldo y un poco de sal, licúalos. Después, asa el ajo, la cebolla y los tomates, luego, ponlos en el vaso de la licuadora con 250 mililitros de caldo de pollo y mezcla. Posteriormente, cuela la salsa anterior y fríela en aceite, deja que se cocine unos minutos y luego deja caer el caldo de pollo y el frijol. Finalmente, sirve con queso en cubos, chile y tortillas.

¿Qué es una sopa y sus tipos?

Este receta se divide en claras y ligadas, a continuación, te explicamos más a detalle:

Ligadas

Son purés sencillos y espesos como las sopas de verduras y los potajes.

Claras

No están ligadas y se basan en consomé y caldo.

