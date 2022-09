Sopa de letras ¿Encontrarás la palabra “SALGA? Acertijo visual para expertos. Foto: pexels.com

Si te gusta poner al límite tu visión, entonces tienes que resolver este acertijo visual con sopa de letras, es uno que deberás resolver en tan solo 7 segundos, ¿podrás hacerlo?

En La Verdad Noticias te revelamos que el 85 por ciento de los usuarios que intentaron resolver este reto viral no lo consiguieron, pues, ¡es muy difícil!

Hace poco te pedimos encontrar un corazón rojo, pero ahora, te desafiamos a encontrar una palabra oculta, ¿estarás a la altura de la prueba?

Encuentra la palabra “SALGA” en esta sopa de letras

Sopa de letras. Foto: depor.com

Busca de manera horizontal, vertical, diagonal, de arriba abajo y por todas partes esta palabra, la respuesta podría estar en cualquier parte, usa tu habilidad visual y mental, es momento de que todos tus sentidos se enfoquen, ¿ya la viste?

Te puede interesar: Acertijo visual nivel experto ¿Dónde está el tigre que es diferente?

Respuesta del acertijo visual

Respuesta de la sopa de letras. Foto: depor.com

Si te cansaste de buscar la respuesta y ya no sabes qué hacer, descuida, aquí te diremos dónde está la palabra oculta, siempre estuvo frente a tus ojos, pues se encontraba en la tercera línea de palabras, en la hilera tercera de izquierda a derecha, sin duda, es difícil verla en 7 segundos, así que no te preocupes, no eres el único que no lo ha logrado, ya que muchos cómo tú también se rindieron antes.

Ahora que conoces la respuesta a este acertijo, es momento de que desafíes a tus amigos y seres queridos, así podrás pasar un rato ameno con ellos, ¿será que alguien pueda tener más habilidad visual que tú?, no lo sabrás hasta que los desafíes, así que, ¡inténtalo!

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram

Con información de depor.com