Sopa de letras ¿Dónde está la UVA? Solo el 5% ha logrado resolverlo

Si te gustan los retos virales tienes que resolver esta sopa de letras donde te desafiamos a encontrar la palabra UVA, pero no solo una vez, sino hasta tres veces, ¿podrás hacerlo?

En La Verdad Noticias te revelamos que resolver estos acertijos te ayudará a poner en práctica tus habilidades mentales, pero no solo eso, también es muy divertido, así que es una manera muy sencilla de pasar un buen rato.

Hace poco te pedimos encontrar la palabra ARMONÍA, pero ahora, te ponemos un nuevo desafío de letras, pero esta vez es todavía más intenso.

Encuentra tres veces la palabra "UVA"

Reto de letras. Foto: ensedeciencia.com

Mira muy detenidamente la imagen que te compartimos, ahí se encuentra la palabra “UVA” repetida tres veces, búscala de manera horizontal, vertical y diagonal, solo tienes 8 segundos para poder resolver este desafío.

Recuerda que, si aún no te rindes y ya se terminó el tiempo límite, no te preocupes, puedes demorarte un poco más, sigue intentando todo lo que puedas.

Respuesta de la sopa de letras

Respuesta del reto viral. Foto: ensedeciencia.com

En la imagen que te compartimos puedes notar que la palabra UVA se encuentra repetida tres veces, dos están muy cerca e incluso comparten algunas letras, mientras que otra está alejada, ¿ya las puedes ver?

Ahora que conoces la respuesta de este desafío, puedes desafiar a tus amigos y familiares a que lo resuelvan, tal vez alguno de ellos sea mucho más rápido que tú, ¡atrévete a averiguarlo!

Por otro lado, tienes que tener claro que si no lograste resolverlo a la primera no significa que no eres inteligente, simplemente no has desarrollado esta habilidad, así que si quieres mejorar solo tienes que practicar más.

