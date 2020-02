“Somos Polvo de Estrellas”, o cómo entender nuestro origen en el cosmos

Los siete capítulos que componen el libro "Somos Polvo de Estrellas", lanzado vía Editorial Planeta, son explicados con ejemplos sencillos, usando datos curiosos, referencias, fechas, gráficas y fotografías del espacio, en un recorrido por diversas teorías científicas e ideas cosmológicas de filósofos griegos e importantes científicos, acerca del universo: Aristóteles, Nicolás Copérnico, Claudio Ptolomeo, Alexander Friedman, Edwin Hubble, Albert Einstein, entre otros.

“El doctor Maza comparte con pasión y detalle la inteligencia detectivesca que ha desarrollado la ciencia para tratar de entender los territorios y paisajes del universo inmenso que parece inalcanzable (...) En este viaje, José Maza también da cuenta de los procesos de formación de la materia y de la evolución química del universo que aparecerá ulteriormente en nuestros mismos huesos.” Prologa el periodista José Gordon.

José Maza Sancho es profesor titular de astronomía en la Universidad de Chile, además de redactor de textos científicos.

Somos polvo de estrellas es un fascinante viaje por el origen del universo y la historia de la astronomía, como llave del conocimiento. De este modo, el profesor Maza plantea que la historia del universo está completamente vinculada con la historia de las revoluciones científicas en la tierra y la formación de las estrellas con la de nuestro organismo.

José Maza es autor del libro Astronomía contemporánea y coautor de Supernovas. Además es un famoso conferencista científico.

“Hace muchos años estuve en Tucson, Arizona, durante 1976, y en el planetario de la ciudad había un ciclo de charlas de divulgación. Una de ellas me llamó la atención. La ofrecía el astrónomo de la Universidad de Arizona, Nick Woolf, y se titulaba ‘The Universe: I can feel it in my bones’ (…) Por muchos años he dictado una charla pública con ese título. A miles de jóvenes y no tan jóvenes les he contado lo que yo considero una de las más grandes historias de la astronomía (…) La historia cambia de nombre pero el contenido es el mismo: todos los átomos que componen su cuerpo, amigo lector, y el mío, salvo el hidrógeno, han sido fabricados al interior de una estrella.”

José Maza Sancho, obtuvo el Premio Nacional de Ciencias Exactas de Chile en 1999. Miembro de número de la Academia Chilena de Ciencias.

José Maza Sancho nació en Valparaíso, Chile, el año de 1948. Licenciado en Astronomía por la Universidad de Chile y doctor en Astronomía por la Universidad de Toronto, Canadá. Ha publicado más de ciento veinte artículos de investigación en revistas de astronomía.

Ricardo D. Pat