Soluciona varios problemas domésticos con jabón Zote

El jabón Zote es tu solución para varios problemas domésticos

El jabón Zote es uno de los detergentes preferidos por las amas de casa, porque sin importar el tipo de ropa siempre la dejan reluciente.

Y no sólo es un as de la limpieza, sino que tiene muchos usos que no sabías pero que te sacarán de apuros.

En La Verdad Noticias te compartimos estos trucos caseros del jabón Zote que harán tu vida más sencilla.

Usos sorpresas del jabón Zote

Te sorprenderá cuantos usos tiene el jabón Zote.

Aunque no lo creas, los beneficios de tener jabón Zote en tu hogar son muchos; además de dejar limpia y olorosa tu ropa.

Incluso, las amas de casa aseguran que funciona muy bien como repelente para mosquitos y como “gel” fijador de cejas.

Y estamos seguros que no sabías todos estos otros trucos caseros que se pueden hacer con este detergente en barra.

Elimina el exceso de grasa y la caspa del cabello.

La caspa puede ser muy molesta por la picazón que causa en el cuero cabelludo, esto normalmente se debe al exceso de grasa que se acumula.

Por sus ingredientes especiales, el aceite de citronela y limón, varias personas han optado por usarlo en el cabello y han notado que les ayuda con este problema capilar.

Desmancha tapicería.

Así como tiene el poder de desmanchar la ropa, también es ideal para limpiar la tapicería; y sólo con un poco de detergente.

Se recomienda utilizar el jabón Zote blanco para mayor eficiencia.

Perfumar cajones.

El aroma del jabón Zote es muy peculiar, se puede reconocer en cualquier lado; así que es perfecto para eliminar los malos olores.

Si quieres mantener un buen olor en tus cajones o armarios sólo tienes que cortar un pedazo del detergente en barra y colocarlo en una orilla; el aroma durará por mucho tiempo.

Sella las fisuras o fugas en tuberías

Con el jabón Zote puedes sellar de emergencia las grietas de una tubería.

Lo único que debes de hacer es rallar un poco de jabón Zote y humedecerlo con agua para formar una pasta.

La misma te ayudará a sellar la tubería de cobre cuando hay una fuga de gas; sin embargo, recuerda que para estos casos es primordial llamar a un experto para arreglar la fuga.

Es decir, puede sacarte del apuro mientras llega la ayuda profesional para resolver el problema.

¡El jabón Zote es multiusos!

