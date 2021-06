Solsticio de verano en la astrología ¿Qué significa?

Durante miles de años el solsticio de verano ha tenido un significado espiritual para los humanos quienes siempre hemos vivido maravillados por el gran poder del Sol, pero, ¿qué significa el Solsticio de verano en la astrología?.

Cada junio el Solsticio (la parada del Sol), se celebra en varias culturas con el Litha, la fiesta de San Juan o como una forma para honrar la tierra, la feminidad, y las fuerzas “yin / yang”, es el día más largo del año y el momento en que el Sol está en su máxima elevación.

En la antigüedad, la fecha del Solsticio de Junio – Litha (el opuesto a Yule) fue una fuente importante para ayudar a las personas a establecer la duración del año, manejar sus calendarios y organizar el momento de la siembra y la cosecha. Hoy en día marca la llegada del Verano (en el hemisferio norte) y una fecha de celebración para bendecir la abundancia y la fertilidad.

¿Cómo influye el solsticio de verano en la astrología?

La llegada del solsticio de verano en la astrología brinda la oportunidad de renovación

Este ciclo puede ser la oportunidad perfecta para dejar ir todo lo que ya no quieres en tu vida, reflexionar si vale la pena aferrarse a lo que no te hace bien y cargarte de energía en este Solsticio de verano para iniciar una nueva etapa.

Este momento marca el día más largo y la noche más corta del año en el Hemisferio Norte, cuando el Sol alcanza como una ilusión su mayor altura y su máxima declinación con respecto al plano del Ecuador, pasando por el trópico de Cáncer el 20 0 21 de junio.

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, es un ciclo de luz, apertura y expresión, así como un periodo de transición que llega con gran intensidad a nivel energético, un momento de cambio y la oportunidad para crear balance. Da gracias, deja ir y plantéate nuevas metas y sueños.

Cómo aprovechar el solsticio de verano según tu signo del zodiaco

Aries (21 marzo – 20 abril)

Renueva tus metas y no despegues los pies de la Tierra. Plantéate nuevos sueños pero acuérdate de no precipitarte a exigir resultados.

Tauro (21 abril – 21 mayo)

Es momento de dejar atrás el orgullo, pedirle perdón a alguien con quien sabes que te equivocaste y retomar viejas amistades. Haz que la energía fluya y se mueva escribiéndole a los familiares que más quieres.

Géminis (22 mayo – 21 junio)

Durante el Solsticio de verano, no te desanimes si las cosas no están saliendo bien por la pandemia, tienes la fuerza para crear soluciones y este ciclo es perfecto para crear nuevos planes de negocio.

Cáncer (22 junio – 22 julio)

Despeja tu mente y trabaja para enfrentar tus temores, este ciclo del Sol es para llenarte de energía y soltar todo a lo que te aferras para que aprendas a tomar nuevas decisiones.

Leo (23 julio – 23 agosto)

Aprende a perdonar, no porque los demás se lo merezcan, sino para que dejes de ponerte límites y trabas que no te dejan avanzar. Haz planes y deja ir el pasado, no mires hacia atrás.

Virgo (24 agosto – 23 septiembre)

Este nuevo ciclo es para soltar ese miedo que no te deja avanzar. Créate una nueva etapa de bienestar, no quieras seguir tanto las reglas y suéltate, no pierdes nada.

El solsticio de verano influye en cada signo zodiacal

Libra (24 septiembre – 23 octubre)

Sientes que te estancas y necesitas tomar decisiones fuertes para avanzar, pero lo único que necesitas por ahora es tener paciencia y trabajar en tu bienestar.

Escorpión (24 octubre – 22 noviembre)

Te has sentido estancada y con la sensación de que no avanzas, pero este ciclo de luz marca para ti el inicio de una nueva etapa, con nuevos proyectos.

Sagitario (23 noviembre – 22 diciembre)

No dejes de ser abierta al cambio pero acuérdate de evitar tomar decisiones radicales como separarte, divorciarse o renunciar a tu trabajo. No seas impaciente y concéntrate en tus propios asuntos para salir adelante. Cuida lo que comes y haz ejercicio, no te descuides y ¡mantén arriba el ánimo!

Capricornio (23 diciembre – 20 enero)

Tu prioridad debe ser encontrar la forma de relajarte y liberarte del estrés que te provoca el trabajo. Los problemas se van a solucionar a su tiempo y tienes que dejar de cargar responsabilidades que no te corresponden.

Acuario (21 enero – 19 febrero)

Confía en ti y no dejes que nadie te baje la autoestima. Abre la mente y deja entrar a tu vida a la gente que quiere acercarse a ti, nunca sabes si se trata del amor de tu vida.

Piscis (20 febrero – 20 marzo)

Tienes muchas ilusiones y necesitas dejar de guardarte todas esas emociones que solo te limitan. No dejes que la situación actual te rebase y busca el equilibrio.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado