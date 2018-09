Los detalles de un hombre realmente enamorado Tavo Betancourt F

Solo un hombre realmente enamorado tiene estos detalles para ti

El sexo es un acto tan íntimo entre una pareja, sin embargo a veces las mujeres y el extremismo con el que se manejan quieren ser poseedoras de la perfección, en su vida, en su vestimenta y en su cuerpo, muchas veces al ver que esa perfección no la logran por completo en automático colocan una barrera que les impide disfrutar del sexo placenteramente con su pareja, pero te decimos un secreto: si te ama en verdad el tendrá estos detalles contigo durante el sexo, y te decimos cuales son.

De ahora en adelante preocúpate menos de las imperfecciones y ocúpate en disfrutar más del sexo con el amor de tu vida, te aseguramos que si en verdad te ama por quien eres, por como lo tratas y por las cosas que admira de ti, entonces cumplirá con los siguientes detalles a la hora de hacer el amor.

Solo un hombre realmente enamorado tiene estos detalles para ti.

Así que pon atención si él tiene estos detalles para ti:

CONFÍAN EN TI

Aunque pareciera mentira, lo cierto es que a la gran mayoría de hombres les da pena que su pareja los vea como dios lo trajo al mundo, sin embargo, la pena se va cuando están con la mujer que realmente aman, y no solo hablamos de dejar de lado la ropa, también desnudan su alma y mente y son capaces de contarte hasta sus más íntimos secretos.

RECREA UN AMBIENTE MUY ROMÁNTICO

Es justo en este momento cuando vez que todo hombre también tiene un lado femenino y muy creativo, pues trata de que el lugar donde planea un encuentro apasionado y lleno de amor sea como un sueño, así que si es de esos que le da por colocar velas aromáticas, llevarte flores o poner una suave música. ¡Felicidades, te ama! Pues un hombre realmente enamorado hace del sexo no una rutina sino una ocasión especial para estrechar los lazos con la persona que ama.

Un hombre enamorado se esfuerza por alcanzar la perfección.

BUENA HIGIENE ANTE TODO

Si las mujeres son perfeccionistas, los hombres no se quedan atrás, un hombre enamorado se preocupa de su higiene antes, durante y después de tener un encuentro intimo con su pareja, si te ama él sabrá hacer todo aquello que lleve a estar limpio, oloroso y atractivo para ti.

SIEMPRE ARREGLA LA CAMA

Muchas mujeres saben poner un freno y no dejarse llevar por el deseo si detectan que el lugar, la cama, las sabanas donde podría tener sexo están sucios o huelen mal, mientras que un hombre que solo quiere saciar sus deseos no le importan, a menos que sea un hombre enamorado. Quien realmente ama a su pareja la cuida, la procura, no la expone y se encarga de que todo esté y luzca impecable.

Disfruta por completo tu cuerpo y se vuelve interminable sus ganas de tenerte completamente para él.

DISFRUTAN AL MÁXIMO HACERTE SEXO ORAL

De la misma forma en que a los hombres les gusta que las mujeres les hagan sexo oral, un hombre enamorado también sabrá dar placer con su boca para complacer a su mujer. Pero esto no es todo, también aprende a escuchar el cuerpo de su mujer, le presta atención a sus gemidos, respiración y movimientos procurando siempre que ella también llegue al orgasmo.