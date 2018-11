Soldados romanos invaden Guadalajara.

La Feria Internacional del Libro (FIL) Guadalajara 2018 cada día da de que hablar, y todo es para bien, aunque hay temas mas polémicos que otros. Con foros que hablan del 68, leyes y política no es para menos que los ojos de los periodistas estén puestos aquí.

Los asistentes a la FIL continúan llegando, haciendo largas filas y abarrotando el recinto, así que aquí te mostramos alguno de los momentos mas sobresalientes.

Soldados Romanos son vistos en Guadalajara

Todos sabemos que la seguridad en el país no es ideal, muchos empresarios contrataron empresas de seguridad para que uno o mas guardaespaldas cuiden de el. Pero ¿no sería exagerado o incluso arcaico ser cuidado por soldados romanos? Tal parece que el escritor y Premio Planeta 2018 no le pareció así.

Presentación de "Yo Julia".

Santiago Posteguillo, autor de novelas como La noche en que Frankenstein leyó el Quijote y El séptimo círculo del infierno (Planeta) llegó a la FIL acompañado por dos soldados romanos que estuvieron a su lado desde su arribo a la Expo Guadalajara, su conferencia y hasta su despedida. Esta inusual llegada va acorde con su mas reciente libro Yo Julia (Planeta), el cual lo presentó en este evento.

Escoltado de soldados romanos.

Acompañado de Benito Taibo, quien manifestó estar nervioso por la presencia de los guerreros romanos y dio una breve introducción refiriéndose a la trayectoria del español y la historia romana, así como la amistad que mantienen desde hace 15 años.

Posteguillo habla del papel de la mujer en el Imperio Romano, aclarando que hay cierta injusticia en ese tema, ya que Cleopatra es la única mujer, conocida por haber enamorado a dos de los hombres mas poderosos del imperio: Julio César y Marco Antonio, mujer que se enfrentó al Imperio Romano, perdió y posteriormente se suicida “una mujer que se rebela ante los hombres, que se recuerde”.

Santiago entrando con su inusual escolta.

Nos habló de su novela histórica, de Julia, protagonista de su mas reciente libro, quien se enfrentó contra los emperadores, hombres y sale victorioso, menciona que es una pena que la gente no la conozca, una injusticia que lo llevó a hablar de ella.

“La igualdad de género no puede construirse sobre un vacío histórico”

La historia comienza con la muerte de Cómodo (justo cuando acaba la película Gladiador), Posteguillo hace hincapié a la injusticia de no darle nombre ni voz a una figura femenina en las películas y libros, situación en la que el se encontraba y quiso rectificar con este libro.

Yo Julia.

Reconoce que la poca presencia femenina en los libros de historia, se debe, en parte, a que la historia ha sido contada por hombres, haciendo con esto “la historia de los hombres” no la “historia de la humanidad”. Al hablar del papel de la mujer no se cambia ni se reescriben los hechos históricos sino de “volver a revisar los que pasó y contar el relato completo, con sus hombres importantes y con aquellas mujeres también importantes, como Julia”.

Mil mujeres con Eufrosina Cruz

Eufrosina Cruz se presentó en la FIL, la primer mujer indígena presidenta del Congreso del Estado de Oaxaca, y contó al auditorio, acompañada por Benito Taibo, su orgullo de ser una mujer indígena, y la lucha personal y social para superarse y cambiar un destino aparentemente predeterminado a las mujeres zapotecas.

Eufrosina Cruz.

Eufrosina Cruz ha sido una defensora de los derechos indígenas, ha pugnado por que sean tratados con dignidad e igualdad, logró un cambio constitucional al lograr que las mujeres puedan votar y ser votadas y sigue luchando por que a los indígenas se les brinden las mismas oportunidades.

“No estamos destinados a ser invisibles, sino a ser capaces de razonar, de opinar, pero tenemos que ser nosotros".

Sobre los indígenas comentó “cuando la vida no te da oportunidades tu debes arrebatar a la vida esa oportunidad, nadie va a cambiar tu historia si no rompes tus propios miedos: hablo de pobreza, no de aquella donde solo tienes frijoles y tortilla, sino de mente, cuando una mente no se educa tiene miedos, miedo a cuestionar, a rebelarse, a exigir, pero sobre todo a decir que merecemos nosotros.

“Cuando vives en esa circunstancia, no responsabilizo a la vida; nunca me he sentido víctima, porque fueron las circunstancias de vida, pero entendí que yo debía cambiar esa circunstancia”.

El libro Cuento de buenas noches para niñas rebeldes (Planeta), hace un pequeño homenaje a Eufrosina Cruz Mendoza, quien invitó a los asistentes a “convertirse en problemas para poder encontrar soluciones”.

Marissa Meyer y sus Renegados

Los jóvenes volvieron a deleitarse con la presencia de otra Bestseller juvenil: Marissa Meyer, autora de la saga Crónicas Lunares (V&R) encabezó la conferencia “Vuelta a la Ciencia Ficción en 60 minutos” así como la presentación de su libro Renegados (V&R).

Se siente muy agradecida con la hospitalidad mexicana y se declara fan de los chilaquiles, mole y los tacos.

Renegados de Marissa Meyer.

Renegados es una historia distópica que tiene como protagonista a una adolescente que tiene el poder de no dormir, Nova. Ella forma parte de los villanos y busca venganza, por lo que hace audición para entrar al sindicato de los Renegados. El libro ha tenido una excelente respuesta en el público juvenil y ya se encuentra a la venta en librerías.

Un Stranger en México y en Estados Unidos.

El polémico periodista Jorge Ramos estuvo el día de ayer en la FIL presentando su libro Stranger (Penguin Random House). Impresionado por un foro abarrotado, donde algunos asistentes incluso estaban de pie al no encontrar lugar, contó que su libro nace a raíz del famoso encuentro con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en una conferencia de prensa donde fue retirado del recinto por orden del mandatario.

Jorge Ramos.

El periodista recuerda que hace 33 años migró a Estados Unidos luego que Televisa lo despidiera por haber entrevistado a Elena Poniatowska y a Carlos Monsivais. Al darse cuenta que su ética como periodista estaba en peligro, decidió empezar en otro país, Estados Unidos.

“El periodista es contrapoder”

Habló de la situación política de México de los últimos años a la actualidad, “como periodista no puedes ser amigo de los que están en el poder, no importa si se llama Peña Nieto, Calderón o López Obrador”.

“Todos somos forasteros”

Jorge Ramos en su presentación en la FIL Guadalajara.

Como era de esperarse, el tema de la caravana migrante fue discutido y se manifestó en contra del racismo e insultos entre mexicanos y centroamericanos “no podemos convertirnos en Donald Trump” “Nadie en este mundo es ilegal, todos tenemos derecho de estar aquí”.

“Ahora nos toca cuestionar a López Obrador”

Jorge Ramos con el presidente Trump.

El periodista menciona que su trabajo es cuestionar a quien sea que esté en el poder, y ahora será el turno del próximo presidente: Andrés Manuel López Obrador, así como cuestionó a Carlos Salinas, Vicente Fox, Calderón y Peña Nieto. Declaró que siempre cuestionará cuando lo crea necesario y ningún mandatario está exento de responder dudas “no entiendo como Manuel Bartlett, responsable del fraude del 88 esta ahí; no entiendo que hace Nicolás Maduro en la toma de posesión”.

Stranger, Jorge Ramos.

El periodista que una vez soñó con ser guitarrista de rock quedó sorprendido por el recibimiento en la FIL y reconoció extrañar su país natal, aunque acepta que en Estados Unidos se siente libre de expresar sus opiniones y seguro. Agradeció a la FIL y a Penguin Random House la invitación a este evento.

Todas las expresiones artísticas se concentran en un solo lugar, la Expo Guadalajara y si aun no la has visitado aun estas a tiempo de asistir a alguna de las interesantes actividades que sus organizadores tienen para ti.

