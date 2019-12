Sofía Guadarrama nos comparte la apasionante vida de Nezahualcóyotl

En Azcapotzalco, Maxtla gobierna con crueldad absoluta. En Tenochtitlan, a la vez que se unge a Izcóatl como tlatoani después del secuestro y asesinato de Chimalpopoca, el astuto Tlacaélel aguarda tras bambalinas para consolidar su influencia.

Exiliado de Texcoco, perseguido por los soldados tepanecas, el joven príncipe Nezahualcóyotl tendrá que vengar la muerte de su padre y tejer las alianzas que garanticen la soberanía de su reino, mientras se enfrenta a la realidad de lo que significa ser un caudillo rebelde en medio de una guerra sin cuartel.

Sofía Guadarrama ha iniciado la serie Grandes tlatoanis del imperio, cuyos dos primeros títulos son Tezozómoc. El tirano olvidado y Nezahualcóyotl. El despertar del coyote.

En esta segunda novela de la serie Grandes tlatoanis del imperio, Sofía Guadarrama Collado combina el retrato de la vida cotidiana de gobernantes, soldados y concubinas con las técnicas del thriller político. El resultado es un apasionante relato sobre los hombres que, a fuerza de ambición y fineza política, dominaron el territorio central de lo que hoy es México.

Esta narración forma parte de la saga "Los grandes tlatoanis del imperio", en la que retrata el México antiguo, partiendo de la vida de sus gobernantes. A través de descripciones vívidas y atmósferas recreadas con precisión, conocemos los ritos y ceremonias de los pueblos, los banquetes y coronaciones, la vida de las concubinas en el palacio, las intrigas y luchas por el poder, las estrategias en la guerra y en la política, la vestimenta y las herramientas con las que iban a la batalla, trabajaban en su vida cotidiana o realizaban sacrificios y ofrendas.

Sofía Guadarrama Collado es una de las autoras más prolíficas de su generación.

La novela reconstruye el intenso y tortuoso recorrido de Nezahualcóyotl desde que debe huir al exilio para salvarse hasta que regresa encabezando el ejército con el cual recuperará su esplendoroso imperio. Un personaje humano que comienza acorralado como una víctima y llega a convertirse en un ilustre gobernante que emprende un camino de crecimiento interior. Uno de los hombres claves para comprender nuestro pasado prehispánico.

Sofía Guadarrama, autora del best seller “Cóatl. El misterio de la serpiente”, comentó que originalmente este libro lo publicó en el año 2011, pero decidió reescribirla por completo, para esta vez lanzarla a través de Editorial Océano, que la apoyó por completo para reestructurar la obra. “Puse manos a la obra y decidí reescribirla toda, cambiar la narrativa, agregarle importantes datos históricos y valió la pena porque logré una mucha mejor versión en comparación con la primera, quedó completamente distinta, esta es una novela nueva, aunque tiene el mismo título", aseguró. “La idea era narrar la historia que ha sido olvidada por historiadores. Porque casi todo se centra en la conquista de México y en particular en Hernán Cortés y aun así la historia de los tlatoanis no fue destacada y por eso pensé en crear una saga dedicada a ellos”, comentó.

Infórmate sobre todas las noticias de Yucatán dando click aquí

https://laverdadnoticias.com/seccion/yucatan/

Sofía Guadarrama ha estado realizando promoción de esta saga de la cual ya ha publicado los dos primeros libros.

Sofía Guadarrama, ha incursionado en el thriller, la novela negra, el ensayo, la novela histórica, el cuento, el relato autobiográfico, la ciencia acción y el guión cinematográfico y televisivo. Señaló que este tipo de trabajos requiere de un arduo trabajo de investigación, principalmente porque prácticamente no existen libros donde consultar, lo que convierte a esa labor en algo realmente complicado.

Entre los catorce libros que ha publicado Sofía Guadarrama destacan la novela ciberpunk Piso 931, la novela feminista Adelita. Una mujer, una revolución, el thriller político Tiempo de canallas y el thriller histórico Enigmas de los dioses del México Antiguo.

Ricardo D. Pat