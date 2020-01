Sofía Guadarrama comparte la historia de los grandes tlatoanis del imperio

Sofía Guadarrama, con la reedición de Nezahualcóyotl, lanzada a través de Editorial Océano, logra el objetivo de que el lector sienta que está viendo una película y no que estás leyendo un libro de historia. A su parecer, algunos autores tienden a caer en la cronología histórica, y ahí es donde la novela se cae, en Nezahualcóyotl es distinto, porque lo que hizo fue mezclar el entretenimiento con el aprendizaje.

Sofía cuidó que no crear un protagonista santurrón o perfecto, o nada más víctima , sino que también tenga estos conflictos personales, en el caso de Nezahualcóyotl, es tratar de entender si lo que quiere es hacer justicia o cobrar venganza, cuando él cree que no quiere cobrar venganza, solo quiere hacer justicia, a la mera hora, al momento de matar a Maxtla, pues ahí saca todo su coraje, entonces sí era venganza, que esto en la vida real según las crónicas sí ocurrió, es decir, Nezahualcóyotl sí mató a Maxtla y sí destruyó la ciudad por completo.

Sofía Guadarrama busca hacer interesante para los lectores la historia precolombina de México.

La autora trata de darle libertad a la escritura, no se puede censurar y no se pone límites. “Ahora sí que los personajes hagan lo que les corresponde como personajes, digámoslo de esta manera y en Nezahualcóyotl pues hizo lo que en su historia le correspondía, lo que le tocó vivir”, aseguró.

¿Cuánto tiempo trabajaste en la investigación?

En realidad la obra tiene ya bastantes años de que se publicó, esta novela la había escrito y publicado con un sello que ya desapareció como editorial y se convirtió para niños, así que la volví a escribir justamente para el lanzamiento con Editorial Océano.

Sofía Guadarrama asegura que el maestro León Portilla no quiso desmentir afirmaciones del pentanieto por respeto al afecto que le tienen la ciudadanía al personaje de Nezahualcóyotl.

¿Qué te llevó a reescribir la novela de Nezahualcoyotl?

En particular la de Nezahualcóyotl sí la reescribí toda, porque no me gustaba la edición que había publicado hace 10 años, porque creo que le faltaba mucha investigación histórica al tema de Nezahualcoyotl.

¿Te refieres a la versión ‘oficial’?

Así es, fíjate que Nezahualcóyotl es uno de los personajes más ficcionados de nuestra historia pero sin que le hayan hecho novelas, es decir, su historia como tal es más ficción que realidad. Por eso fue un conflicto para mí cuando ya me dí a la tarea de leer esta novela años después, descubrí que en la primera versión que yo escribí me dejé llevar por la ficción que nos han vendido en la versión oficial. Tuve muchos años para investigar la historia de Nezahualcóyotl y descubrir muchos detalles que dije no es posible que yo haya escrito una novela dejándome llevar pues toda la población en México se cree la mentira de que era poeta y que era filósofo, le inventaron tantas cosas que yo creo que Sócrates lo envidiaría ¿no?

Sofía Guadarrama logra transportarnos en el tiempo con esta obra que ha sido lanzada vía Editorial Océano.

¿Dónde tuviste que escarbar para encontrar material adicional al ya conocido?

Principalmente hay que irse a las fuentes primarias, es decir no a las fuentes secundarias, hay que tomar en cuenta que también los mismos frailes franciscanos se plagiaban entre ellos, obvio, en aquellos tiempos no había ese concepto de plagio, no se tomaba en cuenta como plagio, tal cual, podían copiar un texto cai completo y ponerlo a su entender, no había ese concepto de que ‘Es que me plagiaste y te voy a llevar a la corte por derechos de autor’, entonces hay que tener mucho cuidado.

Sofía Guadarrama dijo a La Verdad que la colección de los grandes tlatoanis abarcará un total de ocho libros.

De la tradición oral de sus ancestros, ¿así fue como ellos fueron rescatando de alguna forma? ¿A eso te refieres? es muy interesante.

La tradición oral hay que entender que es como un teléfono descompuesto, no te puedes creer todo lo que cuentan tus abuelos, entonces el trabajo aquí fue justamente a las fuentes primarias la obra de Tezozómoc, y por supuesto, principalmente del pentanieto de Nezahualcoyótol.

