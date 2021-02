Smoothies que estimulan la producción de colágeno ¡evita el envejecimiento!

Para lucir joven y saludable no basta con hacer ejercicio o aplicar mascarillas en la piel, pues si no se tiene una buena alimentación los esfuerzos podrían no tener el efecto que deseas, por eso, en La Verdad Noticias, te compartimos algunos smoothies que son ideales para conseguirlo, pues previenen el envejecimiento gracias a que producen colágeno, ¿te animas a probarlos?, ¡son recetas fáciles!

Smoothies para estimular la producción de colágeno

Seguro que has escuchado hablar sobre el colágeno, esta proteína necesaria para que la piel se vea sana y joven, aunque no solo beneficia a esta, también cuida la estructura de los cartílagos, huesos, tendones y tejidos, de ahí que es muy importante que el organismo tenga las cantidades necesarias para que todo funcione correctamente; sin embargo, luego de que se cumplen 30 y 40 años esta sustancia disminuye en el cuerpo al año en 1 por ciento.

Ante esto, es necesario que la producción de colágeno se estimule, así se pueden prevenir enfermedades y por supuesto el envejecimiento, y para ello, puedes comenzar por consumir en el desayuno smoothies cuyos ingredientes puedan hacerlo, y aquí te damos dos recetas deliciosas y ¡súper efectivas!

Guayaba y fresas para tener más colágeno

Las fresas son frutos rojos que están llenas de antioxidantes, los cuales combaten los radicales libres y con ello el envejecimiento, pero eso no es todo, ya que este smoothie contiene guayaba, una fruta que se conoce por tener hasta 5 veces más vitamina C que las naranjas y es rica en zinc, dos sustancias que de forma natural estimulan la síntesis de colágeno, y el plus, es que ¡sabe riquísimo!

Guayaba y fresas para tener más colágeno. Foto: Glamour

Ingredientes:

3 guayabas en trozos

1 taza de fresas

1 chorrito de leche de almendras

Preparación:

Para preparar este smoothie, lava y desinfecta muy bien las frutas, luego licua todos los ingredientes y bebe de inmediato, de preferencia hazlo por las mañanas y en ayunas.

Smoothie con plátano, cacao y almendras

Una manera muy sencilla de iniciar el día más joven, es consumir este smoothie, pues sus ingredientes son ricos en cobre y zinc, minerales que ayudan a estimular la producción de colágeno, previniendo así el envejecimiento, es una receta fácil y ¡deliciosa!

Smoothie con plátano, cacao y almendras. Foto: Glamour

Ingredientes:

1 plátano

1 cucharada de cacao en polvo

1 puñado de almendras

½ taza de agua

Preparación:

Para hacer realidad esta receta fácil que que estimula la producción de colágeno, solo tienes que colocar los ingredientes en la licuadora y batirlos hasta conseguir una bebida homogénea, bébela de inmediato en las mañanas antes del desayuno, ¡te encantará!

Enrique Peña Nieto es acusado de lavado de dinero, ¿lo llevarán ante la justicia? Síguenos en Instagram para mantenerte informado.

¡Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube!

Con información de Glamour.