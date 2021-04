Smoothie de durazno y mango, la receta perfecta para un desayuno saludable

Los smoothies son excelente opción para un desayuno saludable, pues son muy prácticos, están llenos de energía y por supuesto son deliciosos, por eso, en La Verdad Noticias te recomendamos esta receta donde los ingredientes protagonistas son el durazno y el mango, así que, ¡manos a la cocina!

Desayuno con smoothie de durazno y mango

Cuando el tiempo apremia y el hambre también, no hay nada mejor que preparar una receta de smoothie de durazno y mango, ambos por separado ya tiene un extraordinario sabor y cuando los juntas, ¡solo mejora!, así que ideal para despertar en las mañanas, pero eso no es todo, también están lleno de beneficios.

Hace poco te recomendamos el Smoothie de DURAZNO, una receta muy saludable y libre de azúcar, la cual también es perfecta para el desayuno, sobre todo porque esta fruta es rica en minerales, bioflavonoides y antioxidantes que te ayudan a fortalecer el sistema inmunológico, pero qué ¿hay del mango?

Desayuno con smoothie de durazno y mango. Foto: cocinafeliz.app

También, hace no mucho te hablamos sobre los Desayunos con mango para mantener la salud intestinal y la piel joven, y es que esta fruta tropical tiene un bajo índice glucémico, es rico en cobre, fibra, vitaminas A y C que favorecen la circulación de la sangre, el sistema digestivo y hasta combaten en el envejecimiento, así que no lo pienses más y prepárate ya este smoothie de durazno y mango.

Ingredientes:

1 lata leche evaporada

1 pieza mango (la pulpa)

2 piezas durazno sin piel ni hueso

2 cucharadas azúcar

4 tazas hielo triturado

Preparación:

Para comenzar con esta receta para el desayuno, recuerda que antes debes lavar y desinfectar muy bien las frutas, cuando las tengas limpias es momento de pelar y extraer la pulpa, así como de eliminar el hueso, tanto del mango como del durazno.

Ahora, toma todos los ingredientes y llévalos al vaso de la licuadora, mezcla perfectamente hasta obtener una textura cremosa, si lo deseas puedes añadir guayaba, plátano y hasta fresas, ¡te encantará!

Comienzan las campañas hacia las elecciones 2021 en México. Síguenos en Facebook y mantente informado.

Con información de tiempo.com.mx