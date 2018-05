#Slowfashion: Existe realmente esta tendencia?

¿Alguna vez te has puesto a pensar en el impacto que tiene tu ropa? Comprar y desechar ropa constantemente se ha vuelto parte de nuestra vida, y es muy común que consumamos prendas sin pensarlo 2 veces. La industria de la moda está asociada a la velocidad de las tendencias y las temporadas. Las prendas que están de moda en verano pasan de moda en invierno y así el ciclo se repite. Este ciclo también se ve en la manera en la que la ropa está hecha: después de unas pocas lavadas, la ropa se ve desgastada, se rompe y hay que comprar más para reemplazarla. Además de ropa fácil de desgastar, hay más consecuencias…

La manera tradicional de fabricar y consumir ropa ha resultado en severos daños al medio ambiente, desperdicio de recursos naturales y un uso excesivo de agua; además de que cada que desechamos ese suéter de la “temporada pasada” con hombreras que al final no hicieron un comeback, ¡estamos creando millones de toneladas de basura! Basta también recordar que muchas de las telas utilizan pinturas con contenidos químicos dañinos y no son reciclables, además de las tristes condiciones de trabajo que se crean para satisfacer la demanda del “fast fashion”. ¿Estás en shock? Si quieres ser parte del cambio, entonces debes de leer más acerca del slow fashion, o moda atemporal.

“La palabra “slow” puede no sonar muy chic, incluso no es muy común que se asocie con el mundo de la moda. Sin embargo, la slow fashion no es una tendencia, es un movimiento que llega para cambiar la forma en la que pensamos en la moda y contribuimos a la sustentabilidad de la industria, del planeta y de nuestros bolsillos.” Comenta Pierre Larose, fundador de la startup Pantalones Thai. “Vale la pena detenerse a pensar qué impacto tiene nuestro consumo, y cómo podemos mejorarlo.”



Las marcas que se suman al movimiento del slow fashion te proponen lo siguiente: diseñan y crean ropa sin importar “la tendencia del momento”, utilizan materiales de muy alta calidad que durarán años y no tendrás que tirar a la basura, además de que sus procesos de producción contaminan menos y dan un mejor trato a sus empleados. Si compras ropa de una empresa que promueva el slow fashion, ten por seguro que tus prendas durarán muchos años intactas y las podrás usar en febrero, en mayo o cualquier mes del año. Sobre todo si tienes la buena suerte de vivir en una región con un clima estable, como México.



“Decidimos sumarnos a esta iniciativa no solo para ofrecer conveniencia y practicidad a nuestros clientes, sino también porque sabemos que muchos consumidores buscan ser más responsables y están cada vez más conscientes de lo que compran y desechan. Sabemos que nuestros clientes buscan algo más allá que la ropa, buscan un complemento a su estilo de vida.” – comenta el fundador de la tienda online.

En donde podrás encontrar prendas inspiradas en la tradición tailandesa, como pantalones y camisetas, hechas de materiales duraderos, y que fueron diseñadas pensando en la gente que las utiliza, en su comodidad, no en “lo que está de moda”.

Otra característica importante del Slow Fashion es la manera en la que se produce la ropa. Si bien es cierto que las grandes marcas de ropa han empezado a realizar pequeñas mejoras para sus empleados, el Slow Fashion hace de esto un principio.

El fast fashion bien podría traducirse como moda desechable. Y aunque las opciones no son tantas, elegir slow fashion se está volviendo cada vez más accesible. Las empresas que se suman, cada vez más, al slow fashion son otra muestra de que el mundo de la moda está en constante evolución y promueven un consumo más consciente. Así, poco a poco, se podrá ir redefiniendo el futuro de la industria de la moda...