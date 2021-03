Sistema inmunológico neutraliza las variantes después de aplicar Vacuna COVID-19

Un estudio reciente muestra que el sistema inmunológico de las personas vacunadas con ARN mensajero podría neutralizar las variantes de coronavirus, La Verdad Noticias te trae la reciente investigación.

Función del sistema inmunológico

El sistema inmunológico es fundamental para que el cuerpo humano se defienda y proteja de todos los organismos o sustancias que provocan enfermedades, por lo que a pesar de las víctimas mortales, ha ayudado a la recuperación de millones de pacientes contagiados de coronavirus.

Las vacunas, que ayudan al sistema inmunológico a detectar los virus para contrarrestarlos, son otro factor esperanzador para combatir el coronavirus.

Sin embargo, un nuevo estudio revela que tanto las personas que ya enfermaron de Covid-19, como las que se han vacunado con dosis de ARN mensajero, generan diferentes tipos de glóbulos blancos capaces de neutralizar las variantes del coronavirus.

Función de las vacunas Covid-19 de ARNm. Foto: El Independiente

Vacuna Covid-19 evita la reinfección

La nueva investigación sobre la neutralización de variantes de Covid-19 como la británica, Sudáfrica, de Brasil y la más reciente detectada en California, fue dirigida por expertos del centro de vacunas de La Jolla, Estados Unidos.

Y es que, ante la propagación de las nuevas variantes como la B.1.1.7 de Reino Unido, la cual está presente en 100 países, y es hasta un 90% más contagiosa, existe la preocupación de la eficacia de las vacunas.

De acuerdo con el estudio, aún preliminar, de los investigadores de La Jolla, las células encargadas de desarrollar una respuesta inmune al coronavirus son los glóbulos blancos CD4+ y CD8+.

No obstante, mientras la CD4+ no combate al Covid-19 directamente, sino que recluta linfocitos citotóxicos que identifican y eliminan a las células infectadas, la CD8+ produce moléculas antivirales que inhabilitan al virus y matan células contagiadas.

Para la investigación, se estudiaron a 11 personas que enfermaron de coronavirus entre julio y octubre de 2020, antes de la aparición de las nuevas variantes, además de 19 personas que se vacunaron con ARNm, como las de Pfizer y Moderna.

El resultado del análisis indicó que dichos glóbulos blancos pueden neutralizar con gran efectividad tanto al virus “clásico” como sus cuatro nuevas variantes.

Los linfocitos reconocen tanto las variantes anteriores como las nuevas. Esto quiere decir que aunque no evitan que te infectes con el SARS-CoV-2, sí es plausible que te salven de sufrir Covid grave.

Es así que este estudio destaca la predicción sobre que a medida que haya más personas inmunes a coronavirus, ya sea por la vacuna o haberse contagiado, el Covid-19 podría convertirse en un leve resfriado.

Hay que tener en cuenta que este estudio es aún preliminar y con un número de pacientes reducido. Los datos aportan optimismo y nos ayudan a entender por qué no se ha registrado una oleada de reinfecciones con las nuevas variantes. La mayoría de la gente vacunada no se está reinfectando. Estos niveles de linfocitos garantizan que no se sufra enfermedad grave.

¿Variante brasileña de Coronavirus podría afectar a toda Latinoamérica? Síguenos en Twitter para mantenerte informado.