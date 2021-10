Síntomas que te indican que tienes el virus del papiloma humano en la boca

El virus del papiloma humano es una de las infecciones más comunes entre los humanos, por lo que debes de conocer los síntomas que caracterizan a esta enfermedad, pues se sabe que si no es tratada a tiempo puede ayudar al desarrollo del cáncer en la zona V del cuerpo. Hoy, te hablaremos de cómo puedes detectarlo en la zona de la boca.

Primero, debes de saber que hay algunos síntomas que no son muy notorios, por lo que es muy probable que algunas personas enfermas no tengan conocimiento de que lo están. Teniendo en cuenta esto, las posibilidades de contagiarte al momento de besar, hacer sexo oral o utilizar la boca para estimular a tu pareja son aún mayores.

Desafortunadamente, es muy poca la gente que está enterada de esta enfermedad.

Asimismo, diversos estudios científicos demostraron que algunos factores que incrementan las posibilidades de contagiarse del VPH son tener varias parejas sexuales, tener un alto consumo de alcohol y cigarro, pero sobre todo por poseer un sistema inmunológico débil.

Síntomas del VPH en la boca

Los síntomas del VPH pueden llegar a confundirse con los de una infección común.

De acuerdo a información revelada por el Centers for Disease Control and Prevention de Estados Unidos, la infección del VPH en la boca no causa síntomas alarmantes y estos comienzan a ser más notorios cuando ya existe la presencia del cáncer en la garganta o la laringe, el cual se le conoce clínicamente como cáncer orofaríngeo.

Algunas alarmas que nos ayudarán a tener una detección temprana de este afección son: dolor de garganta recurrente, dolor de oído, ronquidos constantes a la hora de dormir, ganglios linfáticos inflamados, dolor al momento de comer y pérdida de peso injustificada.

Sin embargo, el problema es que la mayoría de estos síntomas también corresponden a infecciones de garganta comunes, por lo que muchas personas no le toman la debida importancia. Por tal motivo, es importante acudir de manera constante al médico para realizar los chequeos correspondientes.

¿Cuál es la cura del papiloma humano?

El VPH es una enfermedad silenciosa para millones de personas en todo el mundo.

Debes de saber que no existe hasta la fecha algún tratamiento médico que elimine el virus del papiloma humano una vez que haya sido contraído, ya que la infección se cura por sí sola cuando el sistema inmune logra superarlo. La Verdad Noticias te invita a leer sobre los mitos y realidades sobre el VPH.

Fotografías: Redes Sociales